«Реал» — «Леванте»: аутсайдер загрузит работой сменщика Куртуа
Сильнейшая команда Испании и финалист Лиги чемпионов «Реал» 12 мая 2022 года в 36-м туре ла лиги сыграет с «Леванте». Матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.30 по московскому времени. Посмотреть его онлайн в прямом эфире можно на платформе «Окко Спорт». Обслужит встречу арбитр Адриан Кордеро Вега.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.49, это примерно 67% вероятности. На втором месте по шансам — ничья за 5.10 (19%). Самая высокая котировка — на успех «Леванте», 5.90 (14%).
В первом круге команды сыграли 3:3, причем «Реал» спасся на 85-й минуте. На то, что «Леванте» так и не проиграет мадридцам, можно поставить за 2.75.
Еще в игре на «Сьюдад де Валенсия» было удаление. Красная карточка в предстоящем матче оценена котировкой 4.70, пенальти — 2.65.
Также есть широкая линия для ставок на количество голов:
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен скромными 1.38, два и более мяча «Леванте» — 2.65.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Реала» 2:1 за 8.30.
«Реал» — «Леванте»: прогноз и анализ матча 36-го тура ла лиги 12 мая 2022 года
«Реал» проиграл принципиальное мадридское дерби «Атлетико» (0:1), но отнюдь не потому, что команде было плевать на исход игры после выхода в финал Лиги чемпионов. Да, команда Симеоне оказалась заряженнее, но и резервный состав «бланкос» потрепал нервы Облаку с партнерами. В какие-то моменты не хватило везения, хотя стоит признать — «Атлетико» победил заслуженно.
На «Ванда Метрополитано» за «Реал» сыграли всего три игрока основы — Кроос, Милитао и Каземиро. Против «Леванте» Карло Анчелотти снова даст много времени игрокам скамейки, разбавив их топ-футболистами — до финала Лиги чемпионов еще две с половиной недели, но команда не должна потерять игровой ритм.
Кто бы ни вышел играть за мадридцев в ближайшем матче, они явно будут не так мотивированы, как игроки «Леванте». Клуб из Валенсии занимает 19-е место в чемпионате, но еще может спастись от вылета в сегунду — нужно выиграть минимум два из трех матчей и надеяться на поражения «Кадиса». Поэтому гости обязательно пойдут в атаку. По этой причине на их гол можно поставить за скромные 1.37.
«Леванте» в целом часто забивает «Реалу». Восемь из десяти матчей завершились обоюдными голами. А еще «лягушки» не приемлют сидеть в обороне, с 44 забитыми мячами они — самые результативные в низшей половине таблицы и восьмые среди всех команд чемпионата Испании. На «обе забьют» коэффициент 1.49.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Леванте»
Гости будут атаковать при любом счете — им все равно, проиграют 0:1 или 0:10. Важно бороться до конца и переломить ход матча, даже если все будет очень плохо. Чем ближе финальный свисток, тем усиленнее будет наседать «Леванте». Поэтому ставка на гол команды Хавьера Перейры во втором тайме — отличный вариант. К тому же в воротах сыграет не стабильный Куртуа, а украинец Андрей Лунин.
Рекомендуемая ставка: «Леванте» забьет во втором тайме за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0