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«Реал» — «Леванте»: аутсайдер загрузит работой сменщика Куртуа

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Марко Асенсио («Реал»).
Фото Global Look Press
Украинец Андрей Лунин с трудом спас мадридцев от разгрома в матче с «Атлетико».

Сильнейшая команда Испании и финалист Лиги чемпионов «Реал» 12 мая 2022 года в 36-м туре ла лиги сыграет с «Леванте». Матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.30 по московскому времени. Посмотреть его онлайн в прямом эфире можно на платформе «Окко Спорт». Обслужит встречу арбитр Адриан Кордеро Вега.

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Леванте

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.49, это примерно 67% вероятности. На втором месте по шансам — ничья за 5.10 (19%). Самая высокая котировка — на успех «Леванте», 5.90 (14%).

В первом круге команды сыграли 3:3, причем «Реал» спасся на 85-й минуте. На то, что «Леванте» так и не проиграет мадридцам, можно поставить за 2.75.

Еще в игре на «Сьюдад де Валенсия» было удаление. Красная карточка в предстоящем матче оценена котировкой 4.70, пенальти — 2.65.

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Также есть широкая линия для ставок на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча идет за 1.37, ТМ 2.5 — за 3.10;

  • тотал больше 3.5 мяча идет за 1.98, ТМ 3.5 — за 1.88;

  • тотал больше 4.5 мяча идет за 3.10, ТМ 4.5 — за 1.38.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен скромными 1.38, два и более мяча «Леванте» — 2.65.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Реала» 2:1 за 8.30.

«Реал» — «Леванте»: прогноз и анализ матча 36-го тура ла лиги 12 мая 2022 года

«Реал» проиграл принципиальное мадридское дерби «Атлетико» (0:1), но отнюдь не потому, что команде было плевать на исход игры после выхода в финал Лиги чемпионов. Да, команда Симеоне оказалась заряженнее, но и резервный состав «бланкос» потрепал нервы Облаку с партнерами. В какие-то моменты не хватило везения, хотя стоит признать — «Атлетико» победил заслуженно.

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На «Ванда Метрополитано» за «Реал» сыграли всего три игрока основы — Кроос, Милитао и Каземиро. Против «Леванте» Карло Анчелотти снова даст много времени игрокам скамейки, разбавив их топ-футболистами — до финала Лиги чемпионов еще две с половиной недели, но команда не должна потерять игровой ритм.

Кто бы ни вышел играть за мадридцев в ближайшем матче, они явно будут не так мотивированы, как игроки «Леванте». Клуб из Валенсии занимает 19-е место в чемпионате, но еще может спастись от вылета в сегунду — нужно выиграть минимум два из трех матчей и надеяться на поражения «Кадиса». Поэтому гости обязательно пойдут в атаку. По этой причине на их гол можно поставить за скромные 1.37.

«Леванте» в целом часто забивает «Реалу». Восемь из десяти матчей завершились обоюдными голами. А еще «лягушки» не приемлют сидеть в обороне, с 44 забитыми мячами они — самые результативные в низшей половине таблицы и восьмые среди всех команд чемпионата Испании. На «обе забьют» коэффициент 1.49.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Леванте»

Гости будут атаковать при любом счете — им все равно, проиграют 0:1 или 0:10. Важно бороться до конца и переломить ход матча, даже если все будет очень плохо. Чем ближе финальный свисток, тем усиленнее будет наседать «Леванте». Поэтому ставка на гол команды Хавьера Перейры во втором тайме — отличный вариант. К тому же в воротах сыграет не стабильный Куртуа, а украинец Андрей Лунин.

Рекомендуемая ставка: «Леванте» забьет во втором тайме за 1.88.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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