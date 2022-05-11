Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года

Украинец Андрей Лунин с трудом спас мадридцев от разгрома в матче с «Атлетико».

Сильнейшая команда Испании и финалист Лиги чемпионов «Реал» 12 мая 2022 года в 36-м туре ла лиги сыграет с «Леванте». Матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.30 по московскому времени. Посмотреть его онлайн в прямом эфире можно на платформе «Окко Спорт». Обслужит встречу арбитр Адриан Кордеро Вега.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 1.49, это примерно 67% вероятности. На втором месте по шансам — ничья за 5.10 (19%). Самая высокая котировка — на успех «Леванте», 5.90 (14%).

В первом круге команды сыграли 3:3, причем «Реал» спасся на 85-й минуте. На то, что «Леванте» так и не проиграет мадридцам, можно поставить за 2.75.

Еще в игре на «Сьюдад де Валенсия» было удаление. Красная карточка в предстоящем матче оценена котировкой 4.70, пенальти — 2.65.

Также есть широкая линия для ставок на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча идет за 1.37, ТМ 2.5 — за 3.10;

тотал больше 3.5 мяча идет за 1.98, ТМ 3.5 — за 1.88;

тотал больше 4.5 мяча идет за 3.10, ТМ 4.5 — за 1.38.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен скромными 1.38, два и более мяча «Леванте» — 2.65.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Реала» 2:1 за 8.30.

«Реал» — «Леванте»: прогноз и анализ матча 36-го тура ла лиги 12 мая 2022 года

«Реал» проиграл принципиальное мадридское дерби «Атлетико» (0:1), но отнюдь не потому, что команде было плевать на исход игры после выхода в финал Лиги чемпионов. Да, команда Симеоне оказалась заряженнее, но и резервный состав «бланкос» потрепал нервы Облаку с партнерами. В какие-то моменты не хватило везения, хотя стоит признать — «Атлетико» победил заслуженно.

На «Ванда Метрополитано» за «Реал» сыграли всего три игрока основы — Кроос, Милитао и Каземиро. Против «Леванте» Карло Анчелотти снова даст много времени игрокам скамейки, разбавив их топ-футболистами — до финала Лиги чемпионов еще две с половиной недели, но команда не должна потерять игровой ритм.

Кто бы ни вышел играть за мадридцев в ближайшем матче, они явно будут не так мотивированы, как игроки «Леванте». Клуб из Валенсии занимает 19-е место в чемпионате, но еще может спастись от вылета в сегунду — нужно выиграть минимум два из трех матчей и надеяться на поражения «Кадиса». Поэтому гости обязательно пойдут в атаку. По этой причине на их гол можно поставить за скромные 1.37.

«Леванте» в целом часто забивает «Реалу». Восемь из десяти матчей завершились обоюдными голами. А еще «лягушки» не приемлют сидеть в обороне, с 44 забитыми мячами они — самые результативные в низшей половине таблицы и восьмые среди всех команд чемпионата Испании. На «обе забьют» коэффициент 1.49.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Леванте»

Гости будут атаковать при любом счете — им все равно, проиграют 0:1 или 0:10. Важно бороться до конца и переломить ход матча, даже если все будет очень плохо. Чем ближе финальный свисток, тем усиленнее будет наседать «Леванте». Поэтому ставка на гол команды Хавьера Перейры во втором тайме — отличный вариант. К тому же в воротах сыграет не стабильный Куртуа, а украинец Андрей Лунин.

Рекомендуемая ставка: «Леванте» забьет во втором тайме за 1.88.