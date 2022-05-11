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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: команда Кейна и Сона вернется в борьбу за Лигу чемпионов?

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Хын Мин Сон празднует гол в ворота «Ливерпуля».
Фото Global Look Press
У канониров другие планы на дерби северного Лондона.

12 мая 2022 года состоится отложенный матч 22-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Встреча пятой и четвертой команд чемпионата Англии состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 21.45 по московскому времени. В поле матч отработает арбитр Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
12 мая, 21:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.13, что примерно 46% вероятности исхода. Успех «Арсенала» идет за 3.50 (28%), ничья — за 3.60 (26%).

На то, что «Арсенал» выстоит в гостях, можно поставить с коэффициентом 1.76.

Победу канониров с форой (+1.5) оценили скромными 1.26, а успех «Тоттенхэма» с (-1.5) — могучими 3.90.

На «обе забьют» котировка 1.69, на обратный исход — 2.17.

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В матче ожидается много голов. Аналитики на тотал больше 2.5 мяча вывели коэффициент 1.80, на ТМ 2.5 — 2.08.

Арбитр встречи Пол Тирни показал всего одну красную карточку в десяти последних матчах и раздает в среднем 3.3 желтые за игру. На удаление котировка 5.00, на миролюбивый вариант — 1.15.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 12 мая 2022 года

«Арсенал» удивительным образом воспрял в последние недели. До 20 апреля у канониров была серия из трех поражений от скромных «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтона» (1:2) и «Саутгемптона» (0:1), а сейчас четыре победы в ряд. Да еще какие — над «Челси» (4:2), «МЮ» (3:1), «Вест Хэмом» (2:1) и «Лидсом» (2:1).

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Благодаря последним успехам команда Микеля Артеты не просто закрепилась на четвертом месте, но еще воспользовалась ошибками «Челси» и подкралась к сопернику — между синими и канонирами всего одно очко. «Тоттенхэм» в четырех баллах позади, но лондонцы впечатлили в последней игре с «Ливерпулем». Сон и Кейн не позволили красным добыть важнейшую победу и нарушили их планы побороть «Сити» в битве за чемпионство. Причем «шпоры» добились ничьей не просто так — они создали достаточно моментов даже для победы, но удача оказалась не на их стороне.

Единственный шанс коллектива Антонио Конте на место в Лиге чемпионов — сломить «Арсенал». Но канониры в слишком хорошей форме, чтобы просто так отдать три очка. Да и в первом круге, когда «пушкари» выглядели неважно, они добились убедительной победы 3:1. На еще один выигрыш «Арсенала» с форой (-1.5) коэффициент устрашающий — 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Рисковать и ставить на победу гостей с гандикапом странно, а вот что стоит взять, так это голы в матче. У «Тоттенхэма» в полном порядке Кейн и Сон, очень ярко на фланге проявляет себя Сессеньон. В «Арсенале» зажигает 22-летний Эдди Нкетиа, у которого два дубля в четырех матчах. С такими ребятами в атаке команды не имеют права на скучный и нерезультативный футбол.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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