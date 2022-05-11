«Тоттенхэм» — «Арсенал»: команда Кейна и Сона вернется в борьбу за Лигу чемпионов?
12 мая 2022 года состоится отложенный матч 22-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Встреча пятой и четвертой команд чемпионата Англии состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 21.45 по московскому времени. В поле матч отработает арбитр Пол Тирни.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.13, что примерно 46% вероятности исхода. Успех «Арсенала» идет за 3.50 (28%), ничья — за 3.60 (26%).
На то, что «Арсенал» выстоит в гостях, можно поставить с коэффициентом 1.76.
Победу канониров с форой (+1.5) оценили скромными 1.26, а успех «Тоттенхэма» с (-1.5) — могучими 3.90.
На «обе забьют» котировка 1.69, на обратный исход — 2.17.
В матче ожидается много голов. Аналитики на тотал больше 2.5 мяча вывели коэффициент 1.80, на ТМ 2.5 — 2.08.
Арбитр встречи Пол Тирни показал всего одну красную карточку в десяти последних матчах и раздает в среднем 3.3 желтые за игру. На удаление котировка 5.00, на миролюбивый вариант — 1.15.
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 12 мая 2022 года
«Арсенал» удивительным образом воспрял в последние недели. До 20 апреля у канониров была серия из трех поражений от скромных «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтона» (1:2) и «Саутгемптона» (0:1), а сейчас четыре победы в ряд. Да еще какие — над «Челси» (4:2), «МЮ» (3:1), «Вест Хэмом» (2:1) и «Лидсом» (2:1).
Благодаря последним успехам команда Микеля Артеты не просто закрепилась на четвертом месте, но еще воспользовалась ошибками «Челси» и подкралась к сопернику — между синими и канонирами всего одно очко. «Тоттенхэм» в четырех баллах позади, но лондонцы впечатлили в последней игре с «Ливерпулем». Сон и Кейн не позволили красным добыть важнейшую победу и нарушили их планы побороть «Сити» в битве за чемпионство. Причем «шпоры» добились ничьей не просто так — они создали достаточно моментов даже для победы, но удача оказалась не на их стороне.
Единственный шанс коллектива Антонио Конте на место в Лиге чемпионов — сломить «Арсенал». Но канониры в слишком хорошей форме, чтобы просто так отдать три очка. Да и в первом круге, когда «пушкари» выглядели неважно, они добились убедительной победы 3:1. На еще один выигрыш «Арсенала» с форой (-1.5) коэффициент устрашающий — 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Рисковать и ставить на победу гостей с гандикапом странно, а вот что стоит взять, так это голы в матче. У «Тоттенхэма» в полном порядке Кейн и Сон, очень ярко на фланге проявляет себя Сессеньон. В «Арсенале» зажигает 22-летний Эдди Нкетиа, у которого два дубля в четырех матчах. С такими ребятами в атаке команды не имеют права на скучный и нерезультативный футбол.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0