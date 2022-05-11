У канониров другие планы на дерби северного Лондона.

12 мая 2022 года состоится отложенный матч 22-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Встреча пятой и четвертой команд чемпионата Англии состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 21.45 по московскому времени. В поле матч отработает арбитр Пол Тирни.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 12 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2.13, что примерно 46% вероятности исхода. Успех «Арсенала» идет за 3.50 (28%), ничья — за 3.60 (26%).

На то, что «Арсенал» выстоит в гостях, можно поставить с коэффициентом 1.76.

Победу канониров с форой (+1.5) оценили скромными 1.26, а успех «Тоттенхэма» с (-1.5) — могучими 3.90.

На «обе забьют» котировка 1.69, на обратный исход — 2.17.

В матче ожидается много голов. Аналитики на тотал больше 2.5 мяча вывели коэффициент 1.80, на ТМ 2.5 — 2.08.

Арбитр встречи Пол Тирни показал всего одну красную карточку в десяти последних матчах и раздает в среднем 3.3 желтые за игру. На удаление котировка 5.00, на миролюбивый вариант — 1.15.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 12 мая 2022 года

«Арсенал» удивительным образом воспрял в последние недели. До 20 апреля у канониров была серия из трех поражений от скромных «Кристал Пэлас» (0:3), «Брайтона» (1:2) и «Саутгемптона» (0:1), а сейчас четыре победы в ряд. Да еще какие — над «Челси» (4:2), «МЮ» (3:1), «Вест Хэмом» (2:1) и «Лидсом» (2:1).

Благодаря последним успехам команда Микеля Артеты не просто закрепилась на четвертом месте, но еще воспользовалась ошибками «Челси» и подкралась к сопернику — между синими и канонирами всего одно очко. «Тоттенхэм» в четырех баллах позади, но лондонцы впечатлили в последней игре с «Ливерпулем». Сон и Кейн не позволили красным добыть важнейшую победу и нарушили их планы побороть «Сити» в битве за чемпионство. Причем «шпоры» добились ничьей не просто так — они создали достаточно моментов даже для победы, но удача оказалась не на их стороне.

Единственный шанс коллектива Антонио Конте на место в Лиге чемпионов — сломить «Арсенал». Но канониры в слишком хорошей форме, чтобы просто так отдать три очка. Да и в первом круге, когда «пушкари» выглядели неважно, они добились убедительной победы 3:1. На еще один выигрыш «Арсенала» с форой (-1.5) коэффициент устрашающий — 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Рисковать и ставить на победу гостей с гандикапом странно, а вот что стоит взять, так это голы в матче. У «Тоттенхэма» в полном порядке Кейн и Сон, очень ярко на фланге проявляет себя Сессеньон. В «Арсенале» зажигает 22-летний Эдди Нкетиа, у которого два дубля в четырех матчах. С такими ребятами в атаке команды не имеют права на скучный и нерезультативный футбол.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.