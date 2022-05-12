У туляков не останется шансов спастись.

14 мая 2022 года состоится матч слабейших команд чемпионата России — «Уфа» примет дома тульский «Арсенал». Игра 29-го тура начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 13.55 мск, ее покажет телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал» 14 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Уфу» фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.74, это порядка 57% вероятности исхода. На ничью котировка 3.80 (26%), на успех «Арсенала» — 5.00 (17%).

Туляки свели вничью два последних матча — с «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». На то, что они не проиграют снова, коэффициент 2.17.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за высокие 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.

Во второй половине сезона «Уфа» только в одном матче забила больше одного мяча. Тем не менее на ИТБ1 (1.5) коэффициент всего 1.90. На два и более мяча «Арсенала» — 3.90.

«Уфа» обменялась голами со своими соперниками в четырех матчах из последних пяти, «Арсенал» — в трех из пяти. На «обе забьют» в предстоящей встрече доступна котировка 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.81.

Пенальти оценен в 2.35, удаление — в 2.95.

«Уфа» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 14 мая 2022 года

До финиша чемпионата России остаются две недели, и они будут очень нервными для болельщиков обеих команд. «Арсенал» — последний, а «Уфа» всего на балл впереди. Высока вероятность, что оба коллектива начнут следующий сезон в ФНЛ.

У «Уфы» шансов спастись чуть больше. Во-первых, команда с Гамидом Агаларовым в атаке выглядит живее будущего соперника — сыграла вничью с бойкими ЦСКА, «Химками» и «Ростовом». Во-вторых, проведет ближайший матч дома. Победа позволит всерьез поверить в возможность стыковых игр.

В таких встречах, когда на кону решение задачи целого сезона, соперники не торопятся. Они присматриваются друг к другу, атакуют малым числом и быстро возвращаются в оборону. Учитывая, что с результативностью у «Уфы» и «Арсенала» проблемы почти всегда, в первом тайме голов ждать не стоит — на ничью коэффициент 2.24.

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Арсенал»

У «Уфы» есть супергерой, который может решить исход. А у гостей такого нет. Плюс «Арсенал» ждет тяжелый путь до Башкортостана, и сил отбить ничью и тем более победить такого же мотивированного соперника уже не будет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.20.