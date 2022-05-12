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«Уфа» — «Арсенал»: Агаларов отправит соперника в ФНЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал» 14 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов («Уфа»).
Фото ФК «Уфа»
У туляков не останется шансов спастись.

14 мая 2022 года состоится матч слабейших команд чемпионата России — «Уфа» примет дома тульский «Арсенал». Игра 29-го тура начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 13.55 мск, ее покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Арсенал Т

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал» 14 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Уфу» фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.74, это порядка 57% вероятности исхода. На ничью котировка 3.80 (26%), на успех «Арсенала» — 5.00 (17%).

Туляки свели вничью два последних матча — с «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». На то, что они не проиграют снова, коэффициент 2.17.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за высокие 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.

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Во второй половине сезона «Уфа» только в одном матче забила больше одного мяча. Тем не менее на ИТБ1 (1.5) коэффициент всего 1.90. На два и более мяча «Арсенала» — 3.90.

«Уфа» обменялась голами со своими соперниками в четырех матчах из последних пяти, «Арсенал» — в трех из пяти. На «обе забьют» в предстоящей встрече доступна котировка 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.81.

Пенальти оценен в 2.35, удаление — в 2.95.

«Уфа» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 14 мая 2022 года

До финиша чемпионата России остаются две недели, и они будут очень нервными для болельщиков обеих команд. «Арсенал» — последний, а «Уфа» всего на балл впереди. Высока вероятность, что оба коллектива начнут следующий сезон в ФНЛ.

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У «Уфы» шансов спастись чуть больше. Во-первых, команда с Гамидом Агаларовым в атаке выглядит живее будущего соперника — сыграла вничью с бойкими ЦСКА, «Химками» и «Ростовом». Во-вторых, проведет ближайший матч дома. Победа позволит всерьез поверить в возможность стыковых игр.

В таких встречах, когда на кону решение задачи целого сезона, соперники не торопятся. Они присматриваются друг к другу, атакуют малым числом и быстро возвращаются в оборону. Учитывая, что с результативностью у «Уфы» и «Арсенала» проблемы почти всегда, в первом тайме голов ждать не стоит — на ничью коэффициент 2.24.

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Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Арсенал»

У «Уфы» есть супергерой, который может решить исход. А у гостей такого нет. Плюс «Арсенал» ждет тяжелый путь до Башкортостана, и сил отбить ничью и тем более победить такого же мотивированного соперника уже не будет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Зенит

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Краснодар

 6
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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