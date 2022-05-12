«Уфа» — «Арсенал»: Агаларов отправит соперника в ФНЛ
14 мая 2022 года состоится матч слабейших команд чемпионата России — «Уфа» примет дома тульский «Арсенал». Игра 29-го тура начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 13.55 мск, ее покажет телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал» 14 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Уфу» фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.74, это порядка 57% вероятности исхода. На ничью котировка 3.80 (26%), на успех «Арсенала» — 5.00 (17%).
Туляки свели вничью два последних матча — с «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». На то, что они не проиграют снова, коэффициент 2.17.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за высокие 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.
Во второй половине сезона «Уфа» только в одном матче забила больше одного мяча. Тем не менее на ИТБ1 (1.5) коэффициент всего 1.90. На два и более мяча «Арсенала» — 3.90.
«Уфа» обменялась голами со своими соперниками в четырех матчах из последних пяти, «Арсенал» — в трех из пяти. На «обе забьют» в предстоящей встрече доступна котировка 2.00, на «обе забьют — нет» — 1.81.
Пенальти оценен в 2.35, удаление — в 2.95.
«Уфа» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 14 мая 2022 года
До финиша чемпионата России остаются две недели, и они будут очень нервными для болельщиков обеих команд. «Арсенал» — последний, а «Уфа» всего на балл впереди. Высока вероятность, что оба коллектива начнут следующий сезон в ФНЛ.
У «Уфы» шансов спастись чуть больше. Во-первых, команда с Гамидом Агаларовым в атаке выглядит живее будущего соперника — сыграла вничью с бойкими ЦСКА, «Химками» и «Ростовом». Во-вторых, проведет ближайший матч дома. Победа позволит всерьез поверить в возможность стыковых игр.
В таких встречах, когда на кону решение задачи целого сезона, соперники не торопятся. Они присматриваются друг к другу, атакуют малым числом и быстро возвращаются в оборону. Учитывая, что с результативностью у «Уфы» и «Арсенала» проблемы почти всегда, в первом тайме голов ждать не стоит — на ничью коэффициент 2.24.
Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Арсенал»
У «Уфы» есть супергерой, который может решить исход. А у гостей такого нет. Плюс «Арсенал» ждет тяжелый путь до Башкортостана, и сил отбить ничью и тем более победить такого же мотивированного соперника уже не будет.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0