Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Бетис» 25 мая 2024 года

Зелено-белые не уступили в семи из 10 прошлых встреч с мадридцами.

25 мая «Реал» и «Бетис» сыграют в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании. Матч на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Бетис» 25 мая 2024 года

Эксперты компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с небольшим коэффициентом 1.40, вероятность этого результата — около 71%. «Мирный» исход оценен в 5.60 (16%), успех «вердибланкос» — в 6.80 (13%).

«Бетис» не уступил на «Сантьяго Бернабеу» в пяти из семи прошлых встреч. На ничью или триумф севильцев можно поставить за 3.07.

ТБ 3.5 гола идет за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88. Опция «обе забьют» доступна за 1.51, обратный рынок дан за 2.43.

Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу мадридцев. Эксперты предлагают на него коэффициент 7.80.

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«Реал Мадрид» — «Бетис»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 25 мая 2024 года

Сливочные уверенно забрали титул в Испании. В этом чемпионате у мадридцев было лишь одно поражение — в далеком сентябре в дерби против «Атлетико» (1:3). С тех пор парни Анчелотти победили 23 раза и восемь матчей завершили вничью. Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах достигла 24 встреч, столичный клуб отличился в 35 поединках подряд.

Ни один клуб ла лиги не забил больше «бланкос» (87) и не пропустил меньше них (26). Этот расклад не изменила даже сверхрезультативная ничья в последнем туре примеры против «Вильярреала» (4:4).

В Лиге чемпионов Анчелотти снова довел «Реал» до финала — 1 июня его ждет «Боруссия». Зато сливочным не повезло в Кубке Испании, который они покинули еще в январе по вине «Атлетико» (2:4).

Главные звезды мадридцев в этом сезоне — Джуд Беллингем и Винисиус, у которых великолепная и очень похожая статистика. У англичанина 23+12 во всех турнирах, а у бразильца — 23+11. Еще один яркий перформанс выдал Родриго, который оформил 17+9. Хоселу идет следом за ним, отставая только по ассистам (17+3).

«Бетис» тоже завершил турнирную борьбу. У севильцев гарантированная седьмая строчка и место в Лиге конференций в следующем сезоне. «Вердибланкос» демонстрировали не самый результативный футбол (48 забитых) — в первой десятке меньше голов только у «Валенсии» (38) и «Алавеса» (35). Показатель пропущенных мячей (45) команды Мануэля Пеллегрини — тоже немного выше среднего.

Зелено-белые выступали и в еврокубках. На групповом этапе Лиги Европы они заняли третью строчку в квартете с «Рейнджерс», «Спартой» и «Арисом». «Бетис» по три раза победил и проиграл, в итоге для выхода в плей-офф ему не хватило одного очка. Севильцы выбыли в стыковые матчи Лиги конференций, где уступили «Динамо Загреб» (0:1, 1:1).

В Кубке Испании «вердибланкос» выбрались в 1/16 финала, откуда их выпроводил «Алавес» (0:1).

Лучший из парней Пеллегрини по гол+пас — Виллиан Жосе (14+6 во всех турнирах). На втором месте — Иско (9+7). Замыкает тройку Айосе Перес (11+2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Бетис»

У «бланкос» до конца сезона выбыли Орельен Тчуамени и Давид Алаба, а у зелено-белых сломал ногу Иско. Дисквалификаций нет у обеих команд.

«Реал» — «Бетис»: статистика личных встреч

В первом круге чемпионата Испании команды разошлись вничью (1:1) — второй раз подряд. «Мирный» результат между этими соперниками зафиксирован в половине из 10 прошлых поединков. «Реал» выиграл три раза, а «Бетис» — дважды.

В ла лиге клубы провели между собой 115 матчей. 63 раза успех праздновали мадридцы, а по 26 встреч остались за севильцами или без победителя.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»

Оба клуба не решают турнирные задачи. «Реал» ждет финал Лиги чемпионов и готовит платочки для прощания с Тони Кроосом — накануне немец объявил о завершении карьеры и в субботу сыграет на «Сантьяго Бернабеу» в последний раз. Против «Вильярреала» сливочные уже расслабились (4:4) — уступать они не хотят, но и побеждать не обязательно.

Тренер «вердибланкос» Пеллегрини отлично знаком со стилем бывшей команды и не потерпел поражений в пяти из семи встреч в Мадриде. А выступить против чемпионов без турнирного давления для «Бетиса» — одно удовольствие. Поэтому в финальном туре чемпионата будет не самый напряженный, но веселый и результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.92.

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