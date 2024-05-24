Кроос прощается с чемпионатом Испании и ждет финал ЛЧ. На закуску — дерзкий «Бетис»
25 мая «Реал» и «Бетис» сыграют в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании. Матч на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Бетис» 25 мая 2024 года
Эксперты компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с небольшим коэффициентом 1.40, вероятность этого результата — около 71%. «Мирный» исход оценен в 5.60 (16%), успех «вердибланкос» — в 6.80 (13%).
«Бетис» не уступил на «Сантьяго Бернабеу» в пяти из семи прошлых встреч. На ничью или триумф севильцев можно поставить за 3.07.
ТБ 3.5 гола идет за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88. Опция «обе забьют» доступна за 1.51, обратный рынок дан за 2.43.
Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу мадридцев. Эксперты предлагают на него коэффициент 7.80.
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«Реал Мадрид» — «Бетис»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 25 мая 2024 года
Сливочные уверенно забрали титул в Испании. В этом чемпионате у мадридцев было лишь одно поражение — в далеком сентябре в дерби против «Атлетико» (1:3). С тех пор парни Анчелотти победили 23 раза и восемь матчей завершили вничью. Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах достигла 24 встреч, столичный клуб отличился в 35 поединках подряд.
Ни один клуб ла лиги не забил больше «бланкос» (87) и не пропустил меньше них (26). Этот расклад не изменила даже сверхрезультативная ничья в последнем туре примеры против «Вильярреала» (4:4).
В Лиге чемпионов Анчелотти снова довел «Реал» до финала — 1 июня его ждет «Боруссия». Зато сливочным не повезло в Кубке Испании, который они покинули еще в январе по вине «Атлетико» (2:4).
Главные звезды мадридцев в этом сезоне — Джуд Беллингем и Винисиус, у которых великолепная и очень похожая статистика. У англичанина 23+12 во всех турнирах, а у бразильца — 23+11. Еще один яркий перформанс выдал Родриго, который оформил 17+9. Хоселу идет следом за ним, отставая только по ассистам (17+3).
«Бетис» тоже завершил турнирную борьбу. У севильцев гарантированная седьмая строчка и место в Лиге конференций в следующем сезоне. «Вердибланкос» демонстрировали не самый результативный футбол (48 забитых) — в первой десятке меньше голов только у «Валенсии» (38) и «Алавеса» (35). Показатель пропущенных мячей (45) команды Мануэля Пеллегрини — тоже немного выше среднего.
Зелено-белые выступали и в еврокубках. На групповом этапе Лиги Европы они заняли третью строчку в квартете с «Рейнджерс», «Спартой» и «Арисом». «Бетис» по три раза победил и проиграл, в итоге для выхода в плей-офф ему не хватило одного очка. Севильцы выбыли в стыковые матчи Лиги конференций, где уступили «Динамо Загреб» (0:1, 1:1).
В Кубке Испании «вердибланкос» выбрались в 1/16 финала, откуда их выпроводил «Алавес» (0:1).
Лучший из парней Пеллегрини по гол+пас — Виллиан Жосе (14+6 во всех турнирах). На втором месте — Иско (9+7). Замыкает тройку Айосе Перес (11+2).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Бетис»
У «бланкос» до конца сезона выбыли Орельен Тчуамени и Давид Алаба, а у зелено-белых сломал ногу Иско. Дисквалификаций нет у обеих команд.
«Реал» — «Бетис»: статистика личных встреч
В первом круге чемпионата Испании команды разошлись вничью (1:1) — второй раз подряд. «Мирный» результат между этими соперниками зафиксирован в половине из 10 прошлых поединков. «Реал» выиграл три раза, а «Бетис» — дважды.
В ла лиге клубы провели между собой 115 матчей. 63 раза успех праздновали мадридцы, а по 26 встреч остались за севильцами или без победителя.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»
Оба клуба не решают турнирные задачи. «Реал» ждет финал Лиги чемпионов и готовит платочки для прощания с Тони Кроосом — накануне немец объявил о завершении карьеры и в субботу сыграет на «Сантьяго Бернабеу» в последний раз. Против «Вильярреала» сливочные уже расслабились (4:4) — уступать они не хотят, но и побеждать не обязательно.
Тренер «вердибланкос» Пеллегрини отлично знаком со стилем бывшей команды и не потерпел поражений в пяти из семи встреч в Мадриде. А выступить против чемпионов без турнирного давления для «Бетиса» — одно удовольствие. Поэтому в финальном туре чемпионата будет не самый напряженный, но веселый и результативный футбол.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4