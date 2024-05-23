Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 25 мая 2024 года

Соперники лишь раз за 10 очных матчей оформили больше трех голов.

25 мая «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграют в заключительном 38-м туре чемпионата Испании. Матч на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 25 мая 2024 года

Аналитики компании Winline назвали басков фаворитами. Выигрыш бело-синих можно взять с коэффициентом 2.43, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход оценен в 3.40 (28%), успех гостей — в 3.00 (32%).

«Атлетико» не уступил «Сосьедаду» пять раз подряд (три победы и две ничьих). На непоражение парней Диего Симеоне можно поставить за 1.59.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идут за равные 1.90. Опция «обе забьют» доступна за 1.65, обратный рынок дан за 2.18.

Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 1:1. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.40.

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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 25 мая 2024 года

Команда из Сан-Себастьяна идет на шестой строчке в ла лиге и уже никуда не сдвинется. Отставание от пятого места — пять баллов, отрыв от седьмого — четыре. Итоговая позиция позволит Арсену Захаряну и его партнерам сыграть в Лиге Европы в будущем сезоне.

В первой половине таблицы «Сосьедад» замыкает четверку самых нерезультативных клубов сезона (51 забитый мяч). Но по пропущенным голам (37) уверенно входит в тройку лучших после мадридского «Реала» (26) — наравне с «Атлетиком» (37).

Кубок Испании коллектив Иманоля Альгуасиля покинул в феврале, уступив «Мальорке» (0:0, 1:1, 4:5 пен.) в полуфинале. В Лиге чемпионов бело-синие добрались до 1/8 финала, где их обыграл «ПСЖ» (0:2, 1:2).

Лучший игрок команды по гол+пас — Микель Ойарсабаль (14+3) во всех турнирах. На втором месте — Браис Мендес (8+9). Тройку закрывает Микель Мерино (8+5). У Арсена Захаряна 1+2 в дебютном сезоне.

«Атлетико» тоже завершил турнирную борьбу. У рохибланкос гарантированная четвертая строчка в таблице и место в Лиге чемпионов осенью. «Жирона» оторвалась на пять баллов, «Атлетик» отстал на восемь пунктов.

Мадридцы также замыкают четверки самых результативных (68 забитых) и надежных в обороне (43 пропущенных) команд Испании.

Самый опасный игрок мадридской атаки — Антуан Гризманн (24+8). На втором месте — Альваро Мората (21+4). Тройку коршунов закрывает Анхель Корреа (11+3).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

У бело-синих пятеро травмированных: Карлос Фернандес, Айен Муньос, Мартин Субименди, Игор Субельдия и Робен Ле Норман.

У мадридцев три клиента в госпитале: Тома Лемар, Науэль Молина и Витоло.

Дисквалифицированных игроков у обеих команд нет.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: статистика личных встреч

В первом круге чемпионата парни Симеоне добыли три очка дома (2:1). На дистанции из 10 официальных матчей во всех турнирах у мадридцев пять побед, у «Реал Сосьедад» — два успеха. Еще три встречи завершились вничью.

В ла лиге команды сталкивались 143 раза, 72 раза выиграл «Атлетико», 41 — баски, в 30 поединках разошлись «миром».

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

У обеих команд нет турнирных задач. Звезды коллективов уже готовятся к чемпионату Европы — никто не полезет в ненужный стык в де-факто товарищеской игре. А за 10 прошлых столкновений соперники забили больше трех мячей на двоих лишь однажды. Ближайшая встреча тоже вряд ли будет богата на голы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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