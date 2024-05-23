«Реал Сосьедад» завершает сезон игрой против «Атлетико». Единственная интрига — забьет ли Захарян второй мяч за басков
25 мая «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграют в заключительном 38-м туре чемпионата Испании. Матч на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 25 мая 2024 года
Аналитики компании Winline назвали басков фаворитами. Выигрыш бело-синих можно взять с коэффициентом 2.43, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход оценен в 3.40 (28%), успех гостей — в 3.00 (32%).
«Атлетико» не уступил «Сосьедаду» пять раз подряд (три победы и две ничьих). На непоражение парней Диего Симеоне можно поставить за 1.59.
Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идут за равные 1.90. Опция «обе забьют» доступна за 1.65, обратный рынок дан за 2.18.
Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 1:1. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.40.
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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 25 мая 2024 года
Команда из Сан-Себастьяна идет на шестой строчке в ла лиге и уже никуда не сдвинется. Отставание от пятого места — пять баллов, отрыв от седьмого — четыре. Итоговая позиция позволит Арсену Захаряну и его партнерам сыграть в Лиге Европы в будущем сезоне.
В первой половине таблицы «Сосьедад» замыкает четверку самых нерезультативных клубов сезона (51 забитый мяч). Но по пропущенным голам (37) уверенно входит в тройку лучших после мадридского «Реала» (26) — наравне с «Атлетиком» (37).
Кубок Испании коллектив Иманоля Альгуасиля покинул в феврале, уступив «Мальорке» (0:0, 1:1, 4:5 пен.) в полуфинале. В Лиге чемпионов бело-синие добрались до 1/8 финала, где их обыграл «ПСЖ» (0:2, 1:2).
Лучший игрок команды по гол+пас — Микель Ойарсабаль (14+3) во всех турнирах. На втором месте — Браис Мендес (8+9). Тройку закрывает Микель Мерино (8+5). У Арсена Захаряна 1+2 в дебютном сезоне.
«Атлетико» тоже завершил турнирную борьбу. У рохибланкос гарантированная четвертая строчка в таблице и место в Лиге чемпионов осенью. «Жирона» оторвалась на пять баллов, «Атлетик» отстал на восемь пунктов.
Мадридцы также замыкают четверки самых результативных (68 забитых) и надежных в обороне (43 пропущенных) команд Испании.
Самый опасный игрок мадридской атаки — Антуан Гризманн (24+8). На втором месте — Альваро Мората (21+4). Тройку коршунов закрывает Анхель Корреа (11+3).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
У бело-синих пятеро травмированных: Карлос Фернандес, Айен Муньос, Мартин Субименди, Игор Субельдия и Робен Ле Норман.
У мадридцев три клиента в госпитале: Тома Лемар, Науэль Молина и Витоло.
Дисквалифицированных игроков у обеих команд нет.
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: статистика личных встреч
В первом круге чемпионата парни Симеоне добыли три очка дома (2:1). На дистанции из 10 официальных матчей во всех турнирах у мадридцев пять побед, у «Реал Сосьедад» — два успеха. Еще три встречи завершились вничью.
В ла лиге команды сталкивались 143 раза, 72 раза выиграл «Атлетико», 41 — баски, в 30 поединках разошлись «миром».
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
У обеих команд нет турнирных задач. Звезды коллективов уже готовятся к чемпионату Европы — никто не полезет в ненужный стык в де-факто товарищеской игре. А за 10 прошлых столкновений соперники забили больше трех мячей на двоих лишь однажды. Ближайшая встреча тоже вряд ли будет богата на голы.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4