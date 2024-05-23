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«Реал Сосьедад» завершает сезон игрой против «Атлетико». Единственная интрига — забьет ли Захарян второй мяч за басков

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 25 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
Соперники лишь раз за 10 очных матчей оформили больше трех голов.

25 мая «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграют в заключительном 38-м туре чемпионата Испании. Матч на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 17:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетико

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 25 мая 2024 года

Аналитики компании Winline назвали басков фаворитами. Выигрыш бело-синих можно взять с коэффициентом 2.43, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход оценен в 3.40 (28%), успех гостей — в 3.00 (32%).

«Атлетико» не уступил «Сосьедаду» пять раз подряд (три победы и две ничьих). На непоражение парней Диего Симеоне можно поставить за 1.59.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идут за равные 1.90. Опция «обе забьют» доступна за 1.65, обратный рынок дан за 2.18.

Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 1:1. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.40.

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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 25 мая 2024 года

Команда из Сан-Себастьяна идет на шестой строчке в ла лиге и уже никуда не сдвинется. Отставание от пятого места — пять баллов, отрыв от седьмого — четыре. Итоговая позиция позволит Арсену Захаряну и его партнерам сыграть в Лиге Европы в будущем сезоне.

В первой половине таблицы «Сосьедад» замыкает четверку самых нерезультативных клубов сезона (51 забитый мяч). Но по пропущенным голам (37) уверенно входит в тройку лучших после мадридского «Реала» (26) — наравне с «Атлетиком» (37).

Кубок Испании коллектив Иманоля Альгуасиля покинул в феврале, уступив «Мальорке» (0:0, 1:1, 4:5 пен.) в полуфинале. В Лиге чемпионов бело-синие добрались до 1/8 финала, где их обыграл «ПСЖ» (0:2, 1:2).

Лучший игрок команды по гол+пас — Микель Ойарсабаль (14+3) во всех турнирах. На втором месте — Браис Мендес (8+9). Тройку закрывает Микель Мерино (8+5). У Арсена Захаряна 1+2 в дебютном сезоне.

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«Атлетико» тоже завершил турнирную борьбу. У рохибланкос гарантированная четвертая строчка в таблице и место в Лиге чемпионов осенью. «Жирона» оторвалась на пять баллов, «Атлетик» отстал на восемь пунктов.

Мадридцы также замыкают четверки самых результативных (68 забитых) и надежных в обороне (43 пропущенных) команд Испании.

Самый опасный игрок мадридской атаки — Антуан Гризманн (24+8). На втором месте — Альваро Мората (21+4). Тройку коршунов закрывает Анхель Корреа (11+3).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

У бело-синих пятеро травмированных: Карлос Фернандес, Айен Муньос, Мартин Субименди, Игор Субельдия и Робен Ле Норман.

У мадридцев три клиента в госпитале: Тома Лемар, Науэль Молина и Витоло.

Дисквалифицированных игроков у обеих команд нет.

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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: статистика личных встреч

В первом круге чемпионата парни Симеоне добыли три очка дома (2:1). На дистанции из 10 официальных матчей во всех турнирах у мадридцев пять побед, у «Реал Сосьедад» — два успеха. Еще три встречи завершились вничью.

В ла лиге команды сталкивались 143 раза, 72 раза выиграл «Атлетико», 41 — баски, в 30 поединках разошлись «миром».

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

У обеих команд нет турнирных задач. Звезды коллективов уже готовятся к чемпионату Европы — никто не полезет в ненужный стык в де-факто товарищеской игре. А за 10 прошлых столкновений соперники забили больше трех мячей на двоих лишь однажды. Ближайшая встреча тоже вряд ли будет богата на голы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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Арсен Захарян
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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