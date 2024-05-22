Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Ман Сити» возьмет второй трофей за неделю. У «МЮ» слишком много проблем, чтобы навязать борьбу машине Пепа

Прогноз и ставка на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Манчестер Сити» после победы в АПЛ.
Фото Global Look Press
«Горожане» не проигрывали в 2024-м.

25 мая состоится заключительный матч английского футбольного сезона — финал Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра традиционно пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально встречу не покажут.

Англия. Кубок. Финал
25 мая, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.35, что примерно 73% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» доступен за 8.50 (10%) — это наименее очевидный исход встречи. Ничья идет за 5.80 (17%).

Итоговая победа «Ман Сити» в турнире предложена с котировкой 1.16, этот рынок на «МЮ» дан за куда более внушительные 5.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают огромное превосходство команды Пепа Гвардиолы:

• 2:0 — за 8.00;

• 2:1 и 3:0 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;). Клуб с россиянином в составе никогда не уступал в финале еврокубков. Но против магии Миранчука — непобедимый «Байер»

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 25 мая 2024 года

Прямо перед финалом «горожане» оформили четвертое чемпионство подряд. Причем, как и в прошлогоднем розыгрыше АПЛ, они завоевали золото благодаря мощной форме во второй части сезона — еще в середине кампании бойцы Гвардиолы не считались главными фаворитами. Дикая серия из 23 матчей без поражений (19 побед!) и осечки конкурентов — «Арсенала» и «Ливерпуля» — обеспечили «Ман Сити» очередной титул.

Последнее поражение в основное время «горожане» потерпели еще 6 декабря — они никому не проигрывали в 2024 году. Даже вылет из Лиги чемпионов от «Реала» случился лишь в серии пенальти — обе встречи в основное и дополнительное время завершились вничью (3:3 и 1:1). А к финалу «Ман Сити» подкрался на серии из семи побед во всех соревнованиях. Правда, празднование очередного успешного сезона пока отложено — чемпионский парад пройдет в воскресенье, на следующий день после финала Кубка Англии.

«Красные дьяволы» далеки от уровня соседей — в АПЛ они финишировали лишь восьмыми и не попали в еврокубки. Теперь единственный шанс попасть в континентальные турниры — победить в Кубке Англии. Правда, манкунианцы испытывали сложности и на более ранних стадиях турнира: в четвертьфинале только в овертайме додавили «Ливерпуль» (4:3), а в полуфинале довели до серии пенальти игру с «Ковентри» из чемпионшипа (3:3 в основное и дополнительное время).

Артемий Панарин в&nbsp;составе &laquo;Рейнджерс&raquo;. Бобровский против Шестеркина, Панарин против Тарасенко. «Рейнджерс» — «Флорида» — скрытый финал НХЛ

Стоит отметить, что премьер-лигу подопечные Эрика тен Хага закончили на позитиве — в двух заключительных турах обыграли «Ньюкасл» (3:2) и «Брайтон» (2:0). Игра с «чайками» даже стала первой с 10 марта, в которой «красные дьяволы» не пропустили. Кошмарная серия продлилась 11 матчей, за этот период в ворота Андре Онаны влетело 25 мячей. «МЮ» в этом сезоне пропустил уже 84 гола во всех турнирах — показателя хуже не было с середины прошлого века.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Отвратительная игра «Юнайтед» в обороне обусловлена огромным количеством травм среди защитников. В предстоящем финале, вероятно, будут недоступны Рафаэль Варан, Виктор Линделев, Люк Шок и Тирелл Маласия. Также под вопросом состояние полузащитника Скотта Мактоминея.

У «горожан» травмированных или дисквалифицированных нет.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Команды в этом сезоне дважды встречались в чемпионате, и оба раза «Ман Сити» без проблем обыграл соседа (3:0 и 3:1). Также они пересеклись в прошлогоднем финале Кубка Англии, где снова сильнее оказались «горожане» (2:1). В последнее время они в принципе не испытывали серьезных проблем в дерби — семь побед в 10 предыдущих играх при двух поражениях. Всего же за 193 матча противостояния преимущество пока на стороне «Юнайтед»: 79 выигрышей при 61 проигрыше.

Хосеп Гвардиола. Величие Гвардиолы — не в титулах, а в бесконечном стремлении к перфекционизму

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Кажется, у «Ман Юнайтед» просто нет шансов против машины Пепа Гвардиолы. У «Ман Сити» нет поражений в 2024 году в основное время, серия продолжается уже сумасшедшие 35 матчей. А к финалу команда подошла после семи побед во всех турнирах с очень убедительным общим счетом 21:2. В прошлых 10 поединках во всех соревнованиях «горожане» отличались в среднем ровно три раза за 90 минут. Учитывая проблемы «МЮ» в обороне и нестабильность результатов (в заключительных 10 турах АПЛ добыли лишь три победы), результат выглядит очевидным.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.88.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

3
0
Читайте также
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский против Шестеркина, Панарин против Тарасенко. «Рейнджерс» — «Флорида» — скрытый финал НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости