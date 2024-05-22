«Ман Сити» возьмет второй трофей за неделю. У «МЮ» слишком много проблем, чтобы навязать борьбу машине Пепа
25 мая состоится заключительный матч английского футбольного сезона — финал Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра традиционно пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально встречу не покажут.
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 25 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.35, что примерно 73% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» доступен за 8.50 (10%) — это наименее очевидный исход встречи. Ничья идет за 5.80 (17%).
Итоговая победа «Ман Сити» в турнире предложена с котировкой 1.16, этот рынок на «МЮ» дан за куда более внушительные 5.40.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают огромное превосходство команды Пепа Гвардиолы:
• 2:0 — за 8.00;
• 2:1 и 3:0 — за 9.00.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.10.
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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 25 мая 2024 года
Прямо перед финалом «горожане» оформили четвертое чемпионство подряд. Причем, как и в прошлогоднем розыгрыше АПЛ, они завоевали золото благодаря мощной форме во второй части сезона — еще в середине кампании бойцы Гвардиолы не считались главными фаворитами. Дикая серия из 23 матчей без поражений (19 побед!) и осечки конкурентов — «Арсенала» и «Ливерпуля» — обеспечили «Ман Сити» очередной титул.
Последнее поражение в основное время «горожане» потерпели еще 6 декабря — они никому не проигрывали в 2024 году. Даже вылет из Лиги чемпионов от «Реала» случился лишь в серии пенальти — обе встречи в основное и дополнительное время завершились вничью (3:3 и 1:1). А к финалу «Ман Сити» подкрался на серии из семи побед во всех соревнованиях. Правда, празднование очередного успешного сезона пока отложено — чемпионский парад пройдет в воскресенье, на следующий день после финала Кубка Англии.
«Красные дьяволы» далеки от уровня соседей — в АПЛ они финишировали лишь восьмыми и не попали в еврокубки. Теперь единственный шанс попасть в континентальные турниры — победить в Кубке Англии. Правда, манкунианцы испытывали сложности и на более ранних стадиях турнира: в четвертьфинале только в овертайме додавили «Ливерпуль» (4:3), а в полуфинале довели до серии пенальти игру с «Ковентри» из чемпионшипа (3:3 в основное и дополнительное время).
Стоит отметить, что премьер-лигу подопечные Эрика тен Хага закончили на позитиве — в двух заключительных турах обыграли «Ньюкасл» (3:2) и «Брайтон» (2:0). Игра с «чайками» даже стала первой с 10 марта, в которой «красные дьяволы» не пропустили. Кошмарная серия продлилась 11 матчей, за этот период в ворота Андре Онаны влетело 25 мячей. «МЮ» в этом сезоне пропустил уже 84 гола во всех турнирах — показателя хуже не было с середины прошлого века.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Отвратительная игра «Юнайтед» в обороне обусловлена огромным количеством травм среди защитников. В предстоящем финале, вероятно, будут недоступны Рафаэль Варан, Виктор Линделев, Люк Шок и Тирелл Маласия. Также под вопросом состояние полузащитника Скотта Мактоминея.
У «горожан» травмированных или дисквалифицированных нет.
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч
Команды в этом сезоне дважды встречались в чемпионате, и оба раза «Ман Сити» без проблем обыграл соседа (3:0 и 3:1). Также они пересеклись в прошлогоднем финале Кубка Англии, где снова сильнее оказались «горожане» (2:1). В последнее время они в принципе не испытывали серьезных проблем в дерби — семь побед в 10 предыдущих играх при двух поражениях. Всего же за 193 матча противостояния преимущество пока на стороне «Юнайтед»: 79 выигрышей при 61 проигрыше.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Кажется, у «Ман Юнайтед» просто нет шансов против машины Пепа Гвардиолы. У «Ман Сити» нет поражений в 2024 году в основное время, серия продолжается уже сумасшедшие 35 матчей. А к финалу команда подошла после семи побед во всех турнирах с очень убедительным общим счетом 21:2. В прошлых 10 поединках во всех соревнованиях «горожане» отличались в среднем ровно три раза за 90 минут. Учитывая проблемы «МЮ» в обороне и нестабильность результатов (в заключительных 10 турах АПЛ добыли лишь три победы), результат выглядит очевидным.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4