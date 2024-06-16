Бельгия — Словакия: де Брейне и партнеры поддержат тренд высокой результативности Евро-2024
17 июня Бельгия встретится со Словакией в первом туре группового этапа Евро-2024. Поединок пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18:45 мск. Также игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сборные попали в квартет Е, где также выступают Украина и Румыния.
Аналитики считают бельгийцев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш «соколов» оценен котировкой 7.10 (14%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.60 (22%).
На «обе забьют» дали 1.95, обратный рынок представлен за 1.88. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.
Верите в сенсацию? Непоражение Словакии можно взять за 2.60.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на успех «красных дьяволов»:
- 2:0 — за 7.00;
- 1:0 — за 7.50;
- 2:1 — за 8.50.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Словакия
Главный тренд на старте Евро-2024 — высокая результативность. В матче открытия Германия и Шотландия организовали шесть мячей на двоих, во всех встречах второго игрового дня тоже преодолели «верх» по взятиям ворот. Кевин де Брейне и компания готовы поддержать тенденцию: по итогам отборочной кампании «красные дьяволы» вошли в топ-6 самых забивных сборных с 22 голами. Столько же у Швейцарии с Англией, а больше них отличились только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). Атака «соколов» оформила немногим меньше — 17 метких попаданий. Накануне старта группового этапа соперники как следует размялись: бельгийцы прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0), а словаки с одинаковым счетом (4:0) разгромили Сан-Марино и Уэльс. Теперь нападение обеих сборных готово сверкать и на турнире в Германии.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.80.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4