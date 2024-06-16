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Сегодня, 12:15

Бельгия — Словакия: де Брейне и партнеры поддержат тренд высокой результативности Евро-2024

Прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images

17 июня Бельгия встретится со Словакией в первом туре группового этапа Евро-2024. Поединок пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 18:45 мск. Также игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сборные попали в квартет Е, где также выступают Украина и Румыния.

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

Аналитики считают бельгийцев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш «соколов» оценен котировкой 7.10 (14%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.60 (22%).

На «обе забьют» дали 1.95, обратный рынок представлен за 1.88. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Верите в сенсацию? Непоражение Словакии можно взять за 2.60.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на успех «красных дьяволов»:

  • 2:0 — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50.
Флоринел Коман. Румыния — Украина: команда Реброва отличилась в обоих матчах накануне Евро

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Словакия

Главный тренд на старте Евро-2024 — высокая результативность. В матче открытия Германия и Шотландия организовали шесть мячей на двоих, во всех встречах второго игрового дня тоже преодолели «верх» по взятиям ворот. Кевин де Брейне и компания готовы поддержать тенденцию: по итогам отборочной кампании «красные дьяволы» вошли в топ-6 самых забивных сборных с 22 голами. Столько же у Швейцарии с Англией, а больше них отличились только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). Атака «соколов» оформила немногим меньше — 17 метких попаданий. Накануне старта группового этапа соперники как следует размялись: бельгийцы прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0), а словаки с одинаковым счетом (4:0) разгромили Сан-Марино и Уэльс. Теперь нападение обеих сборных готово сверкать и на турнире в Германии.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.80.

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Румыния — Украина: команда Реброва отличилась в обоих матчах накануне Евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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Зенит

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ЦСКА

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