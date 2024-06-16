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Сегодня, 14:15

Австрия — Франция: команда Рангника готовит нелегкую жизнь Мбаппе и компании

Прогноз на матч чемпионата Европы Австрия — Франция 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

17 июня Австрия и Франция сыграют в первом туре чемпионата Европы-2024. Сборные представляют группу D, куда также попали Польша и Нидерланды. Встреча на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе начнется по свистку испанского судьи Хесуса Хиля Мансано в 22.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Эксперты отдали предпочтение французам: поставить на успех синих можно с коэффициентом 1.57, это около 61% вероятности. Выигрыш Австрии представлен за 6.00 (17%). Ничья доступна за 4.50 (22%).

Ждете, что коллектив Ральфа Рангника наберет очки? Опцию 1X можно взять за 2.40.

Букмекеры склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.80, обратный рынок — за 2.02.

Наиболее возможный, по мнению аналитиков, итог противостояния — 2:0 в пользу команды Дидье Дешама. На этот счет предложили котировку 7.50.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Польша временно лишилась Левандовского еще до старта Евро. Но у Нидерландов список потерь куда внушительнее

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция

Коллектив Ральфа Рангника не уступил в семи встречах подряд. Самая статусная жертва Конрада Лаймера и компании на этом отрезке — Германия (2:0). Дидье Дешам привез в Германию одну из самых ярких атак турнира — в восьми отборочных матчах синие забили 29 мячей. Больше оформила только Португалия (36), которая провела в квалификации 10 игр. Французы находятся в числе из главных фаворитов Евро-2024, но их первый соперник на групповом этапе точно не согласится на роль боксерской груши. В обоих июньских товарняках австрийцы обменялись голами — и с Сербией (2:1), и со Швейцарией (1:1). Им вполне по силам повторить этот трюк и теперь.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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