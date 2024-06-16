17 июня Австрия и Франция сыграют в первом туре чемпионата Европы-2024. Сборные представляют группу D, куда также попали Польша и Нидерланды. Встреча на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе начнется по свистку испанского судьи Хесуса Хиля Мансано в 22.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Эксперты отдали предпочтение французам: поставить на успех синих можно с коэффициентом 1.57, это около 61% вероятности. Выигрыш Австрии представлен за 6.00 (17%). Ничья доступна за 4.50 (22%).

Ждете, что коллектив Ральфа Рангника наберет очки? Опцию 1X можно взять за 2.40.

Букмекеры склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.80, обратный рынок — за 2.02.

Наиболее возможный, по мнению аналитиков, итог противостояния — 2:0 в пользу команды Дидье Дешама. На этот счет предложили котировку 7.50.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция

Коллектив Ральфа Рангника не уступил в семи встречах подряд. Самая статусная жертва Конрада Лаймера и компании на этом отрезке — Германия (2:0). Дидье Дешам привез в Германию одну из самых ярких атак турнира — в восьми отборочных матчах синие забили 29 мячей. Больше оформила только Португалия (36), которая провела в квалификации 10 игр. Французы находятся в числе из главных фаворитов Евро-2024, но их первый соперник на групповом этапе точно не согласится на роль боксерской груши. В обоих июньских товарняках австрийцы обменялись голами — и с Сербией (2:1), и со Швейцарией (1:1). Им вполне по силам повторить этот трюк и теперь.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.