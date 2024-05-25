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Сегодня, 11:15

«Динамо» проиграло в Краснодаре лишь раз за последние пять матчей. В Санкт-Петербурге рассчитывают, что это произойдет снова

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Фабиан Бальбуэна и Николя Нгамалё.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Только неудача бело-голубых оставит «Зениту» шансы на очередной титул.

25 мая в заключительном 30-м туре российской премьер-лиги сойдутся претенденты на золото — лидирующее «Динамо» сыграет на выезде с занимающим третье место «Краснодаром». Встреча состоится на «Краснодар-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Карасев. Прямая трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и букмекерской компании Winline, а также на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом предстоящего матча «Краснодар». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Успех «Динамо» котируется за 2.95 (34%), ничья — за 3.95 (22%).

Условие, при котором москвичи в пятый раз за последние шесть матчей не уступят в Краснодаре (Х2), доступно за 1.69.

Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре идет за скромные 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50. В трех предыдущих встречах с участием «Динамо» было забито по пять мячей.

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Если соперники обменяются результативными ударами, сыграет пари за 1.46. Если этого не случится, тогда пройдет ставка за 2.74.

Неплохой вариант — победа «Динамо» хотя бы в одном тайме за 1.87.

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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 25 мая 2024 года

Все привыкли к тому, что перед заключительным туром РПЛ интрига сохраняется лишь в нижней половине таблицы — из-за плотности команды до последнего выявляют неудачников сезона. Но в розыгрыше-2023/24 сложилась уникальная ситуация, когда примерно половина участников еще за что-то борется. А самое интересное, что на чемпионство по-прежнему претендуют сразу три команды.

«Динамо» лучше остальных воспользовалось слабыми результатами «Зенита» во второй части турнира и может выиграть чемпионат России впервые в своей истории. Для этого команде Марцела Лички достаточно не проиграть в Краснодаре также претендующему на трофей коллективу Мурада Мусаева. За последнее время бело-голубым это неплохо удавалось — они уступили «быкам» на выезде лишь раз в предыдущих пяти встречах.

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У москвичей в целом все здорово. Они выиграли в чемпионате шесть последних матчей с общим счетом 17:7. В том числе одолели в Санкт-Петербурге «Зенит», взяв у него реванш за вылет из Кубка России. Сейчас у «Динамо» 16 побед в чемпионате при восьми ничьих и всего пяти поражениях — столько же только у «Локомотива».

«Краснодар», как и бело-голубые, впервые в своей истории может стать лучшей командой России. После замены тренера многие пророчили «быкам» провал на финише сезона, и он случился бы, если бы не соперники. Из 10 последних встреч в РПЛ южане победили только в четырех (били исключительно аутсайдеров) и четырежды проиграли. Что важно в контексте игры с «Динамо» — из 12 весенних матчей краснодарцы провели на ноль только два, а ведь им предстоит остановить вторую по голам команду чемпионата.

В первую очередь «Краснодару» стоит опасаться Тюкавина, который с 15 мячами и девятью ассистами занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ. Операцию по защите ворот возглавит, конечно, Сафонов, для которого эта игра может стать последней в РПЛ перед переходом в «ПСЖ». Сами же «быки» будут надеяться впереди на связку Кордоба — Сперцян, у которых на двоих 25+8 в этом сезоне.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Динамо»

Команды сыграют сильнейшими составами, потому что потерь у них почти нет. Единственный, кто не примет участие в матче — защитник «Краснодара» Сергей Петров, который этой весной провел на поле всего 14 минут во всех турнирах.

«Краснодар» — «Динамо»: статистика личных встреч

В первом круге «Краснодар» оказался сильнее «Динамо» со счетом 3:1. Игра состоялась 21 июля в стартовом туре. После этого команды провели еще два матча в Кубке России и обменялись победами: москвичи победили 4:3 дома в основное время и проиграли по пенальти на выезде (1:2), благодаря чему оставили конкурента на третьем месте в таблице.

Если рассматривать результаты 10 последних очных встреч, то здесь большое преимущество за «Динамо»: шесть побед при двух ничьих и двух поражениях.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»

В предстоящем матче «Динамо» устроит ничья, поэтому гости вряд ли будут играть первым номером. Скорее всего, они выберут осторожную тактику с расчетом на скоростные контратаки с участием Тюкавина, Бителло и Карраскаля. Это не значит, что бело-голубые обязательно победят, но проиграть они не должны. Учитывая довольно мощную весеннюю форму команды Лички и слабость «Краснодара», который справлялся лишь с соперниками из второй половины таблицы, Х2 в этой встрече пройти должен.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.69.

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Клиент букмекера поставил 250 000 рублей на матч «Краснодара» с «Динамо» в 30-м туре РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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