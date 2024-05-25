«Динамо» проиграло в Краснодаре лишь раз за последние пять матчей. В Санкт-Петербурге рассчитывают, что это произойдет снова
25 мая в заключительном 30-м туре российской премьер-лиги сойдутся претенденты на золото — лидирующее «Динамо» сыграет на выезде с занимающим третье место «Краснодаром». Встреча состоится на «Краснодар-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Карасев. Прямая трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и букмекерской компании Winline, а также на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом предстоящего матча «Краснодар». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Успех «Динамо» котируется за 2.95 (34%), ничья — за 3.95 (22%).
Условие, при котором москвичи в пятый раз за последние шесть матчей не уступят в Краснодаре (Х2), доступно за 1.69.
Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре идет за скромные 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50. В трех предыдущих встречах с участием «Динамо» было забито по пять мячей.
Если соперники обменяются результативными ударами, сыграет пари за 1.46. Если этого не случится, тогда пройдет ставка за 2.74.
Неплохой вариант — победа «Динамо» хотя бы в одном тайме за 1.87.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 25 мая 2024 года
Все привыкли к тому, что перед заключительным туром РПЛ интрига сохраняется лишь в нижней половине таблицы — из-за плотности команды до последнего выявляют неудачников сезона. Но в розыгрыше-2023/24 сложилась уникальная ситуация, когда примерно половина участников еще за что-то борется. А самое интересное, что на чемпионство по-прежнему претендуют сразу три команды.
«Динамо» лучше остальных воспользовалось слабыми результатами «Зенита» во второй части турнира и может выиграть чемпионат России впервые в своей истории. Для этого команде Марцела Лички достаточно не проиграть в Краснодаре также претендующему на трофей коллективу Мурада Мусаева. За последнее время бело-голубым это неплохо удавалось — они уступили «быкам» на выезде лишь раз в предыдущих пяти встречах.
У москвичей в целом все здорово. Они выиграли в чемпионате шесть последних матчей с общим счетом 17:7. В том числе одолели в Санкт-Петербурге «Зенит», взяв у него реванш за вылет из Кубка России. Сейчас у «Динамо» 16 побед в чемпионате при восьми ничьих и всего пяти поражениях — столько же только у «Локомотива».
«Краснодар», как и бело-голубые, впервые в своей истории может стать лучшей командой России. После замены тренера многие пророчили «быкам» провал на финише сезона, и он случился бы, если бы не соперники. Из 10 последних встреч в РПЛ южане победили только в четырех (били исключительно аутсайдеров) и четырежды проиграли. Что важно в контексте игры с «Динамо» — из 12 весенних матчей краснодарцы провели на ноль только два, а ведь им предстоит остановить вторую по голам команду чемпионата.
В первую очередь «Краснодару» стоит опасаться Тюкавина, который с 15 мячами и девятью ассистами занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ. Операцию по защите ворот возглавит, конечно, Сафонов, для которого эта игра может стать последней в РПЛ перед переходом в «ПСЖ». Сами же «быки» будут надеяться впереди на связку Кордоба — Сперцян, у которых на двоих 25+8 в этом сезоне.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Динамо»
Команды сыграют сильнейшими составами, потому что потерь у них почти нет. Единственный, кто не примет участие в матче — защитник «Краснодара» Сергей Петров, который этой весной провел на поле всего 14 минут во всех турнирах.
«Краснодар» — «Динамо»: статистика личных встреч
В первом круге «Краснодар» оказался сильнее «Динамо» со счетом 3:1. Игра состоялась 21 июля в стартовом туре. После этого команды провели еще два матча в Кубке России и обменялись победами: москвичи победили 4:3 дома в основное время и проиграли по пенальти на выезде (1:2), благодаря чему оставили конкурента на третьем месте в таблице.
Если рассматривать результаты 10 последних очных встреч, то здесь большое преимущество за «Динамо»: шесть побед при двух ничьих и двух поражениях.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»
В предстоящем матче «Динамо» устроит ничья, поэтому гости вряд ли будут играть первым номером. Скорее всего, они выберут осторожную тактику с расчетом на скоростные контратаки с участием Тюкавина, Бителло и Карраскаля. Это не значит, что бело-голубые обязательно победят, но проиграть они не должны. Учитывая довольно мощную весеннюю форму команды Лички и слабость «Краснодара», который справлялся лишь с соперниками из второй половины таблицы, Х2 в этой встрече пройти должен.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.69.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4