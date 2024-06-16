Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?
НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Голы: Янмарк — 3 (мен., Браун), 3:11 — 1:0. Хенрик — 3 (Янмарк, Экхольм), 7:48 — 2:0. Тарасенко — 5 (Форслинг, Лунделл), 11:26 — 2:1. Холлоуэй — 4 (Драйзайтль, Кулак), 14:48 — 3:1. Макдэвид — 6 (Хаймэн, Бушар), 21:13 — 4:1. Нерс — 1 (Макдэвид, Хаймэн), 24:59 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 33:03 — 6:1. Холлоуэй — 5 (Макдэвид, Перри), 54:11 — 7:1. Маклеод — 3 (Холлоуэй, Фогеле), 56:41 — 8:1.
Вратари: Скиннер — Бобровский (Столарз, 24:59).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 35 (10+17+8) — 33 (14+4+15).
Наши: — - Куликов (15.55/1/-1), Тарасенко (10.38/3/-1).
16 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
Свип «Флориды» в финале Кубка Стэнли отменяется. В четвертом матче грозное нападение «Эдмонтона» проснулось и отгрузило восемь шайб. Главному тренеру «Пантерз» Полу Морису пришлось даже заменить Сергея Бобровского. Впервые в нынешнем плей-офф на льду появился запасной вратарь Энтони Столарз. День, когда для «Флориды» все пошло наперекосяк, добавил финалу интриги и дал минимальную надежду, что серия еще затянется. 0-4 по такой игре — слишком несправедливый результат для «Эдмонтона» и всей Канады.
«Ойлерз» в четвертом матче показали, какие сильные стороны позволили добраться до финала. Наконец-то прорвало могущественное нападение. Забил даже защитник Дарнелл Нерс, а Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по передачам в плей-офф. Проиграть в такой день «Эдмонтон» просто не мог. А «Флорида» в середине второго периода выключилась и мысленно готовилась к пятому матчу. Замена Бобровского показала, что цепляться за результат бесполезно. Отставание слишком велико. «Эдмонтон» раздухарился не на шутку и дал финалу новый сюжетный поворот.
Искать справедливость в спорте и жизни — бесполезная затея. Никто бы не удивился, если бы «Флорида» в свойственной ей хладнокровной манере забрала Кубок Стэнли в четвертом матче и возвращалась домой не униженной и оскорбленной аномальным результатом, а в приподнятом настроении и с баночками любимого пенного напитка хоккеистов в руках. И все-таки «Эдмонтон» — при всех сильных сторонах и общем преимуществе «Пантерз» — не заслужил «сухое» поражение в финальной серии.
Не заслужил, потому что лучше играл в первом матче и уступил только из-за гениального Бобровского в воротах. Потому что едва не спасся в третьей игре, когда опять же Сергей выручил команду на последних минутах при счете 4:3. Сегодня «Эдмонтону» воздалось за мучения — залетело практически все. Восемь шайб в плей-офф «Флорида» еще не пропускала. Чтобы испортить статистику, «Ойлерз» хватило 35 бросков в створ. 22,8% (8/35) — космическая реализация моментов для финальных матчей.
Сторонники теорий заговора могут объяснять разгром «Флориды» нелепыми причинами: не захотели выигрывать в гостях, планируют заработать на домашних билетах, не успели подготовить чемпионский мерч, потеряли ящик с пивом или шампанским. Все эти аргументы не имеют ничего общего со здравым смыслом. Объяснять триумф «Эдмонтона» стоит только игрой самой канадской команды. Главный тренер Крис Ноблаух пробудил в хоккеистах чувство гордости, и «Ойлерз» выдали матч жизни в момент, когда хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард уже был готов вручить трофей Мэттью Ткачаку.
Нейтральные зрители, как и штаб НХЛ, только рады продлению серии. Непривычно видеть в финале унылые 4-0, как бы ни складывались отдельно взятые матчи. «Эдмонтон» избежал участи «Локомотива» в финале Кубка Гагарина, когда ярославцы под ноль сгорели «Металлургу». В борьбе за Кубок Стэнли вернулась интрига, пусть и иллюзорная. По-прежнему не верится в суперкамбэк «Ойлерз», но как минимум за безумие, устроенное в четвертом матче, команда заслужила порцию комплиментов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 1
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|16.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|8 : 1