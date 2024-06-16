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Сегодня, 08:30

Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?

«Флорида» крупно проиграла «Эдмонтону» в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
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«Эдмонтон» разгромил «Флориду» (8:1) в четвертом матче финала Кубка Стэнли.
Фото USA Today Sports
«Пантерз» потерпели самое крупное поражение в нынешнем плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Голы: Янмарк — 3 (мен., Браун), 3:11 — 1:0. Хенрик — 3 (Янмарк, Экхольм), 7:48 — 2:0. Тарасенко — 5 (Форслинг, Лунделл), 11:26 — 2:1. Холлоуэй — 4 (Драйзайтль, Кулак), 14:48 — 3:1. Макдэвид — 6 (Хаймэн, Бушар), 21:13 — 4:1. Нерс — 1 (Макдэвид, Хаймэн), 24:59 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 33:03 — 6:1. Холлоуэй — 5 (Макдэвид, Перри), 54:11 — 7:1. Маклеод — 3 (Холлоуэй, Фогеле), 56:41 — 8:1.
Вратари: Скиннер — Бобровский (Столарз, 24:59).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 35 (10+17+8) — 33 (14+4+15).
Наши: — - Куликов (15.55/1/-1), Тарасенко (10.38/3/-1).
16 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

Свип «Флориды» в финале Кубка Стэнли отменяется. В четвертом матче грозное нападение «Эдмонтона» проснулось и отгрузило восемь шайб. Главному тренеру «Пантерз» Полу Морису пришлось даже заменить Сергея Бобровского. Впервые в нынешнем плей-офф на льду появился запасной вратарь Энтони Столарз. День, когда для «Флориды» все пошло наперекосяк, добавил финалу интриги и дал минимальную надежду, что серия еще затянется. 0-4 по такой игре — слишком несправедливый результат для «Эдмонтона» и всей Канады.

Гол игрока &laquo;Эдмонтона&raquo; Маттиаса Янмарка в&nbsp;ворота Сергея Бобровского (№72). «Эдмонтон» жив, а Макдэвид побил нереальный рекорд Гретцки! «Флорида» дала растерзать Бобровского — его даже пришлось заменить

«Ойлерз» в четвертом матче показали, какие сильные стороны позволили добраться до финала. Наконец-то прорвало могущественное нападение. Забил даже защитник Дарнелл Нерс, а Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по передачам в плей-офф. Проиграть в такой день «Эдмонтон» просто не мог. А «Флорида» в середине второго периода выключилась и мысленно готовилась к пятому матчу. Замена Бобровского показала, что цепляться за результат бесполезно. Отставание слишком велико. «Эдмонтон» раздухарился не на шутку и дал финалу новый сюжетный поворот.

Искать справедливость в спорте и жизни — бесполезная затея. Никто бы не удивился, если бы «Флорида» в свойственной ей хладнокровной манере забрала Кубок Стэнли в четвертом матче и возвращалась домой не униженной и оскорбленной аномальным результатом, а в приподнятом настроении и с баночками любимого пенного напитка хоккеистов в руках. И все-таки «Эдмонтон» — при всех сильных сторонах и общем преимуществе «Пантерз» — не заслужил «сухое» поражение в финальной серии.

Дилан Холлоуэй забивает гол в ворота «Флориды».
Фото USA Today Sports

Не заслужил, потому что лучше играл в первом матче и уступил только из-за гениального Бобровского в воротах. Потому что едва не спасся в третьей игре, когда опять же Сергей выручил команду на последних минутах при счете 4:3. Сегодня «Эдмонтону» воздалось за мучения — залетело практически все. Восемь шайб в плей-офф «Флорида» еще не пропускала. Чтобы испортить статистику, «Ойлерз» хватило 35 бросков в створ. 22,8% (8/35) — космическая реализация моментов для финальных матчей.

Форвард &laquo;Эдмонтона&raquo; Зак Хаймэн (№ 18) в&nbsp;трех матчах финала Кубка Стэнли против &laquo;Флориды&raquo; (0-3) не&nbsp;набрал ни&nbsp;одного очка. Кто виноват в поражениях «Эдмонтона». Это точно не Макдэвид

Сторонники теорий заговора могут объяснять разгром «Флориды» нелепыми причинами: не захотели выигрывать в гостях, планируют заработать на домашних билетах, не успели подготовить чемпионский мерч, потеряли ящик с пивом или шампанским. Все эти аргументы не имеют ничего общего со здравым смыслом. Объяснять триумф «Эдмонтона» стоит только игрой самой канадской команды. Главный тренер Крис Ноблаух пробудил в хоккеистах чувство гордости, и «Ойлерз» выдали матч жизни в момент, когда хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард уже был готов вручить трофей Мэттью Ткачаку.

Нейтральные зрители, как и штаб НХЛ, только рады продлению серии. Непривычно видеть в финале унылые 4-0, как бы ни складывались отдельно взятые матчи. «Эдмонтон» избежал участи «Локомотива» в финале Кубка Гагарина, когда ярославцы под ноль сгорели «Металлургу». В борьбе за Кубок Стэнли вернулась интрига, пусть и иллюзорная. По-прежнему не верится в суперкамбэк «Ойлерз», но как минимум за безумие, устроенное в четвертом матче, команда заслужила порцию комплиментов.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 1
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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19.06
16.06 03:00
Эдмонтон – Флорида
 8 : 1
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