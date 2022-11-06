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«Райо Вальекано» — «Реал»: Винисиус и Бензема вспомнят, как уничтожать соперников

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press
В этом сезоне на их счету 11 голов и четыре ассиста в ла лиге.

7 ноября в заключительном матче 13-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» встретится в гостях с «Райо Вальекано». Дерби состоится на стадионе «Кампо-де-Вальекас» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хуан Мунуэра.

Испания. Лига 1. 13-й тур
07 нояб, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 57% вероятности исхода. Если считаете, что матч завершится вничью, возьмите этот вариант за 4.00 (25%). Успех «Райо» котируется за 5.50 (18%).

«Пчелы» выиграли два последних матча. Получится ли у них продлить беспроигрышную серию до трех игр? 1Х идет за 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08. Только в одном из пяти последних матчей «Реала» не прошел «верх».

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Обмен голами можно взять за 1.79, обратный исход — за 2.02.

«Реал» в последнем матче с «Селтиком» в ЛЧ дважды бил пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече котировка — 2.80. Удаление предложено за 4.40.

На то, что «бланкос» забьют два мяча подряд, коэффициент — 2.00. У «Райо» то же условие идет за 5.30.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • победа «Реала» 1:0 — за 7.20;

  • ничья 1:1 — за 7.30;

  • 2:1 в пользу гостей — за 7.90.

«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз и анализ матча 13-го тура ла лиги 7 ноября 2022 года

«Реал» на неделе очень мощно завершил групповой этап Лиги чемпионов — мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» забили пять мячей в ворота «Селтика» (5:1) и уверенно финишировали на первом месте. В чемпионате у них тоже все неплохо: в 12 матчах ни разу не проиграли и набрали 32 очка, опережая «Барселону» на один балл. При этом перед игрой с «Жироной» положение было комфортнее.

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«Для меня это не пенальти, это частное мнение на основе того, что нам говорили перед началом сезона, — рычал Анчелотти после предыдущего матча. — Если правило изменили, нам должны были сказать об этом. Это была ошибка, никто не непогрешим». «Реал» пропустил в последние минуты игры и потерял два очка. Мадридцы — от болельщиков до игроков и боссов — были шокированы решением арбитра и долго отходили от этой ситуации.

Пропущенный от «Жироны» мяч стал для «Королевского клуба» десятым в сезоне. Для сравнения, у «Барсы» в пассиве всего четыре гола. При этом мадридцы ни в одной игре ни получили больше гола, что в то же время отражает определенную нестабильность: только два матча команды из 12 получились сухими. На то, что «Райо» забьет хотя бы раз, котировка — 1.52, на отсутствие гола — 2.55.

Коллектив Андони Ираолы в последние недели добился неплохих результатов: в заключительном туре обыграл «Севилью» (1:0), чуть ранее отобрал очки у «Атлетико» (1:1). Тем не менее «Райо» в чемпионате идет только девятым и имеет лишь десятый показатель набранных очков в домашних встречах.

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Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Реал»

В данном случае не стоит изобретать велосипед — можно сделать простую, но рабочую ставку на победу «Реала».

У «королевского клуба» нет проблем с травмированными: в составе будут все, за исключением дисквалифицированного Крооса. Вернулся в игру Бензема, который пропустил три игры подряд и вышел на 28 минут с «Селтиком». В этом сезоне он так же тащит команду на пару с Винисиусом (на двоих забили 11 мячей). Остановить их хозяевам будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.65.

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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13
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