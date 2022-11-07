«Барса» забивает в среднем больше двух мячей.

8 ноября «Барселона» в матче 14-го тура ла лиги отправится на непростой выезд к «Осасуне», которая проводит хороший сезон и идет на пятом месте в чемпионате. Команды встретятся на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, время начала — 23.30 мск. Прямую трансляцию игр чемпионата Испании показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 65% вероятности. Успех хозяев идет за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.60 (21%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на огромное преимущество сине-гранатовых:

• их успех 2:0 идет за 7.40;

• 1:0 — за 7.80;

• победа 2:1 — за 7.90.

«Осасуна» проводит неплохой сезон: идет пятой в чемпионате Испании и не проигрывает на протяжении четырех матчей, три из которых выиграла. В прошлом розыгрыше клуб из Памплоны дома добыл с «Барселоной» ничью (2:2). Верите, что красные не проиграют и в предстоящей игре? Этот рынок предложен за 2.65.

Команды друг с другом часто играют результативно: восемь из последних десяти очных встреч в ла лиге закончились минимум с тремя голами, а в шести оппоненты настреляли на двоих минимум четыре гола. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.30.

«Осасуна» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 8 ноября 2022 года

Каталонцы хорошо выступают в чемпионате Испании: борются с «Реалом» за первую строчку и за 13 туров потеряли очки лишь два раза — проиграли как раз бланкос (1:3) и скатали ничью с «Райо Вальекано» в первом туре (0:0). Остальные 11 матчей «Барселона» выиграла и впечатлила бетонной обороной: оформила 10 сухих побед, а всего в чемпионате пропустила только четыре гола — лучший показатель в лиге.

При этом сине-гранатовые провалились в Лиге чемпионов: заняли третью строчку в группе (пропустили вперед «Интер» и «Баварию») и второй год подряд проведут евровесну в Лиге Европы. Несмотря на элитную защиту в чемпионате, в ЛЧ «Барса» пропустила даже от главного аутсайдера квартета «Виктории Пльзень», которая за два матча воткнула каталонцам три мяча.

В атаке «Барселона» тоже смотрится прилично: в чемпионате отличилась 31 раз за 13 туров — лучший результат в лиге, а во всех турнирах забивает в среднем 2.3 гола за игру. Шикарную форму набрал Роберт Левандовски: поляк настрелял 18+4 по системе «гол + пас» за 18 матчей во всех турнирах. Также в порядке Усман Дебмеле: оформил 12 результативных действий за 19 игр.

Ждете яркой игры от команды Хави? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.52, ИТМ2 (1.5) — в 2.55.

«Осасуна» тоже неплохо выступает в чемпионате: идет пятой и даже борется за место в зоне Лиги чемпионов. Красные атакуют не так мощно: ни разу в сезоне на забили больше двух голов за матч, а в среднем в ла лиге оформляют лишь 1.2 гола за игру. При этом команда редко играет на ноль: не пропустила только в четырех турах из 13.

Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

Каталонцы выглядят серьезными фаворитами: несмотря на провал в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании команда Хави выступает очень уверенно и претендует на победу. Сине-гранатовые много забивают в ла лиге — в среднем 2.4 гола за матч. Меньше двух мячей «Барса» оформила только в пяти турах, а в семи встречах пробивала отметку в три гола. К тому же в отличной форме находятся лидеры атаки — Левандовски и Дембеле. «Осасуна» же не пропустила только в четырех турах из 13.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.77 (если «Барселона» выиграет с разницей в один мяч, случится возврат).