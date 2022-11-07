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«Осасуна» — «Барселона»: Дембеле и Хави сокрушат очередного соперника

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Усман Дембеле («Барселона»).
Фото Global Look Press
«Барса» забивает в среднем больше двух мячей.

8 ноября «Барселона» в матче 14-го тура ла лиги отправится на непростой выезд к «Осасуне», которая проводит хороший сезон и идет на пятом месте в чемпионате. Команды встретятся на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, время начала — 23.30 мск. Прямую трансляцию игр чемпионата Испании показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 14-й тур
08 нояб, 23:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 65% вероятности. Успех хозяев идет за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.60 (21%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на огромное преимущество сине-гранатовых:

• их успех 2:0 идет за 7.40;

• 1:0 — за 7.80;

• победа 2:1 — за 7.90.

«Осасуна» проводит неплохой сезон: идет пятой в чемпионате Испании и не проигрывает на протяжении четырех матчей, три из которых выиграла. В прошлом розыгрыше клуб из Памплоны дома добыл с «Барселоной» ничью (2:2). Верите, что красные не проиграют и в предстоящей игре? Этот рынок предложен за 2.65.

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Команды друг с другом часто играют результативно: восемь из последних десяти очных встреч в ла лиге закончились минимум с тремя голами, а в шести оппоненты настреляли на двоих минимум четыре гола. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.30.

«Осасуна» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 8 ноября 2022 года

Каталонцы хорошо выступают в чемпионате Испании: борются с «Реалом» за первую строчку и за 13 туров потеряли очки лишь два раза — проиграли как раз бланкос (1:3) и скатали ничью с «Райо Вальекано» в первом туре (0:0). Остальные 11 матчей «Барселона» выиграла и впечатлила бетонной обороной: оформила 10 сухих побед, а всего в чемпионате пропустила только четыре гола — лучший показатель в лиге.

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При этом сине-гранатовые провалились в Лиге чемпионов: заняли третью строчку в группе (пропустили вперед «Интер» и «Баварию») и второй год подряд проведут евровесну в Лиге Европы. Несмотря на элитную защиту в чемпионате, в ЛЧ «Барса» пропустила даже от главного аутсайдера квартета «Виктории Пльзень», которая за два матча воткнула каталонцам три мяча.

В атаке «Барселона» тоже смотрится прилично: в чемпионате отличилась 31 раз за 13 туров — лучший результат в лиге, а во всех турнирах забивает в среднем 2.3 гола за игру. Шикарную форму набрал Роберт Левандовски: поляк настрелял 18+4 по системе «гол + пас» за 18 матчей во всех турнирах. Также в порядке Усман Дебмеле: оформил 12 результативных действий за 19 игр.

Ждете яркой игры от команды Хави? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.52, ИТМ2 (1.5) — в 2.55.

«Осасуна» тоже неплохо выступает в чемпионате: идет пятой и даже борется за место в зоне Лиги чемпионов. Красные атакуют не так мощно: ни разу в сезоне на забили больше двух голов за матч, а в среднем в ла лиге оформляют лишь 1.2 гола за игру. При этом команда редко играет на ноль: не пропустила только в четырех турах из 13.

Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года

Каталонцы выглядят серьезными фаворитами: несмотря на провал в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании команда Хави выступает очень уверенно и претендует на победу. Сине-гранатовые много забивают в ла лиге — в среднем 2.4 гола за матч. Меньше двух мячей «Барса» оформила только в пяти турах, а в семи встречах пробивала отметку в три гола. К тому же в отличной форме находятся лидеры атаки — Левандовски и Дембеле. «Осасуна» же не пропустила только в четырех турах из 13.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.77 (если «Барселона» выиграет с разницей в один мяч, случится возврат).

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ФК Осасуна
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
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 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
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Спартак

 7
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Спартак

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 15 1 3
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 15 1 3
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