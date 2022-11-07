«Осасуна» — «Барселона»: Дембеле и Хави сокрушат очередного соперника
8 ноября «Барселона» в матче 14-го тура ла лиги отправится на непростой выезд к «Осасуне», которая проводит хороший сезон и идет на пятом месте в чемпионате. Команды встретятся на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, время начала — 23.30 мск. Прямую трансляцию игр чемпионата Испании показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 65% вероятности. Успех хозяев идет за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.60 (21%).
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на огромное преимущество сине-гранатовых:
• их успех 2:0 идет за 7.40;
• 1:0 — за 7.80;
• победа 2:1 — за 7.90.
«Осасуна» проводит неплохой сезон: идет пятой в чемпионате Испании и не проигрывает на протяжении четырех матчей, три из которых выиграла. В прошлом розыгрыше клуб из Памплоны дома добыл с «Барселоной» ничью (2:2). Верите, что красные не проиграют и в предстоящей игре? Этот рынок предложен за 2.65.
Команды друг с другом часто играют результативно: восемь из последних десяти очных встреч в ла лиге закончились минимум с тремя голами, а в шести оппоненты настреляли на двоих минимум четыре гола. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.30.
«Осасуна» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 8 ноября 2022 года
Каталонцы хорошо выступают в чемпионате Испании: борются с «Реалом» за первую строчку и за 13 туров потеряли очки лишь два раза — проиграли как раз бланкос (1:3) и скатали ничью с «Райо Вальекано» в первом туре (0:0). Остальные 11 матчей «Барселона» выиграла и впечатлила бетонной обороной: оформила 10 сухих побед, а всего в чемпионате пропустила только четыре гола — лучший показатель в лиге.
При этом сине-гранатовые провалились в Лиге чемпионов: заняли третью строчку в группе (пропустили вперед «Интер» и «Баварию») и второй год подряд проведут евровесну в Лиге Европы. Несмотря на элитную защиту в чемпионате, в ЛЧ «Барса» пропустила даже от главного аутсайдера квартета «Виктории Пльзень», которая за два матча воткнула каталонцам три мяча.
В атаке «Барселона» тоже смотрится прилично: в чемпионате отличилась 31 раз за 13 туров — лучший результат в лиге, а во всех турнирах забивает в среднем 2.3 гола за игру. Шикарную форму набрал Роберт Левандовски: поляк настрелял 18+4 по системе «гол + пас» за 18 матчей во всех турнирах. Также в порядке Усман Дебмеле: оформил 12 результативных действий за 19 игр.
Ждете яркой игры от команды Хави? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.52, ИТМ2 (1.5) — в 2.55.
«Осасуна» тоже неплохо выступает в чемпионате: идет пятой и даже борется за место в зоне Лиги чемпионов. Красные атакуют не так мощно: ни разу в сезоне на забили больше двух голов за матч, а в среднем в ла лиге оформляют лишь 1.2 гола за игру. При этом команда редко играет на ноль: не пропустила только в четырех турах из 13.
Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Барселона» 8 ноября 2022 года
Каталонцы выглядят серьезными фаворитами: несмотря на провал в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании команда Хави выступает очень уверенно и претендует на победу. Сине-гранатовые много забивают в ла лиге — в среднем 2.4 гола за матч. Меньше двух мячей «Барса» оформила только в пяти турах, а в семи встречах пробивала отметку в три гола. К тому же в отличной форме находятся лидеры атаки — Левандовски и Дембеле. «Осасуна» же не пропустила только в четырех турах из 13.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.77 (если «Барселона» выиграет с разницей в один мяч, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2