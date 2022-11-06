ЦСКА — «Локомотив»: команда Федорова продолжит погоню за СКА
7 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Западной конференции — ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве, начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 7 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности. Успех «Локомотива» идет за 4.00 (25%), даже ничья в основное время доступна с меньшей котировкой 3.70 (23%).
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.34, Ф2(+1.5) — за 1.56;
• Ф2(-1.5) идет за 5.70; Ф1(+1.5) — за 1.12.
Команды уже встречались в этом сезоне: 11 сентября армейцы обыграли соперника в Ярославле (3:2). Сейчас железнодорожники находятся в хорошей форме: выиграли четыре последних матча регулярки, в трех из которых не пропустили. Поставить на то, что «Локомотив» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, можно с котировкой 1.86.
Соперники входят в десятку самых результативных команд КХЛ этого сезона: ЦСКА за 25 игр забросил 80 шайб, железнодорожники — 68 за 26 матчей. Ждете яркую игру? Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 4.5 доступен с таким же коэффициентом.
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 ноября 2022 года
Обе команды проводят хороший сезон: ЦСКА идет вторым в Западной конференции и в общей турнирной таблице. «Локомотив» — третий на «Западе» и четвертый в тотале, от коллектива из Москвы железнодорожники отстают всего на одно очко.
3 ноября армейцы встречались с «Нефтехимиком» — в этом матче оборвалась 11-матчевая победная серия команды Сергея Федорова. ЦСКА уступил в овертайме, в последний раз в основное время москвичи проигрывали еще в сентябре. В 11 выигранных матчах армейцы показали отличные навыки в обороне: в восьми встречах пропустили не больше одной шайбы. В атаке ЦСКА тоже выглядит прилично — забивает в среднем 3.20 гола за игру, это второй показатель в КХЛ после СКА.
Ждете еще одну результативную игру от москвичей? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно оформить за 1.79, ИТМ1 (2.5) — за 1.96. В семи из последних восьми матчей армейцы отличились минимум три раза.
«Локомотив» в турнирной таблице идет рядом с ЦСКА. Команда из Ярославля выиграла четыре последних матча, в которых впечатлила надежной игрой — пропустила всего одну шайбу. Всего в ворота железнодорожников в этом сезоне влетели 50 шайб в 26 играх — меньше только у «Салавата Юлаева» и СКА. В среднем за матч «Локо» пропускает лишь 1.92 гола.
В атаке железнодорожники не всегда показывают яркую игру: в двух последних играх с «Металлургом» и «Торпедо» вонзили по четыре гола, хотя до этого в матче с минским «Динамо» вымучили лишь одну шайбу.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив» 7 ноября 2022 года
Команды уже встречались в этом сезоне, а в прошлом, кроме регулярки, играли друг с другом еще и в плей-офф — ЦСКА в четырех матчах вынес оппонента в 1/4 финала Западной конференции. Игры между соперниками получаются достаточно результативными: в четырех из последних пяти матчей забрасывали на двоих минимум пять шайб.
К тому же армейцы часто отличаются в этом сезоне — в среднем больше трех раз за игру. «Локомотив» же в двух последних играх оформил по четыре гола.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2