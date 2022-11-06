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ЦСКА — «Локомотив»: команда Федорова продолжит погоню за СКА

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 7 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Сергей Федоров и игроки ЦСКА.
Фото Твиттер ЦСКА., Twitter
Армейцы — одна из самых забивающих команд сезона.

7 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Западной конференции — ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве, начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 7 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности. Успех «Локомотива» идет за 4.00 (25%), даже ничья в основное время доступна с меньшей котировкой 3.70 (23%).

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.34, Ф2(+1.5) — за 1.56;

• Ф2(-1.5) идет за 5.70; Ф1(+1.5) — за 1.12.

Команды уже встречались в этом сезоне: 11 сентября армейцы обыграли соперника в Ярославле (3:2). Сейчас железнодорожники находятся в хорошей форме: выиграли четыре последних матча регулярки, в трех из которых не пропустили. Поставить на то, что «Локомотив» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, можно с котировкой 1.86.

Соперники входят в десятку самых результативных команд КХЛ этого сезона: ЦСКА за 25 игр забросил 80 шайб, железнодорожники — 68 за 26 матчей. Ждете яркую игру? Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 4.5 доступен с таким же коэффициентом.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 ноября 2022 года

Обе команды проводят хороший сезон: ЦСКА идет вторым в Западной конференции и в общей турнирной таблице. «Локомотив» — третий на «Западе» и четвертый в тотале, от коллектива из Москвы железнодорожники отстают всего на одно очко.

3 ноября армейцы встречались с «Нефтехимиком» — в этом матче оборвалась 11-матчевая победная серия команды Сергея Федорова. ЦСКА уступил в овертайме, в последний раз в основное время москвичи проигрывали еще в сентябре. В 11 выигранных матчах армейцы показали отличные навыки в обороне: в восьми встречах пропустили не больше одной шайбы. В атаке ЦСКА тоже выглядит прилично — забивает в среднем 3.20 гола за игру, это второй показатель в КХЛ после СКА.

Ждете еще одну результативную игру от москвичей? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно оформить за 1.79, ИТМ1 (2.5) — за 1.96. В семи из последних восьми матчей армейцы отличились минимум три раза.

«Локомотив» в турнирной таблице идет рядом с ЦСКА. Команда из Ярославля выиграла четыре последних матча, в которых впечатлила надежной игрой — пропустила всего одну шайбу. Всего в ворота железнодорожников в этом сезоне влетели 50 шайб в 26 играх — меньше только у «Салавата Юлаева» и СКА. В среднем за матч «Локо» пропускает лишь 1.92 гола.

В атаке железнодорожники не всегда показывают яркую игру: в двух последних играх с «Металлургом» и «Торпедо» вонзили по четыре гола, хотя до этого в матче с минским «Динамо» вымучили лишь одну шайбу.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив» 7 ноября 2022 года

Команды уже встречались в этом сезоне, а в прошлом, кроме регулярки, играли друг с другом еще и в плей-офф — ЦСКА в четырех матчах вынес оппонента в 1/4 финала Западной конференции. Игры между соперниками получаются достаточно результативными: в четырех из последних пяти матчей забрасывали на двоих минимум пять шайб.

К тому же армейцы часто отличаются в этом сезоне — в среднем больше трех раз за игру. «Локомотив» же в двух последних играх оформил по четыре гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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