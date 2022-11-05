Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Лацио» 6 ноября 2022 года

Гостям будет очень тяжело адаптироваться к игре без лидеров.

6 ноября в 13-м туре чемпионата Италии состоится римское дерби — «Рома» на «Стадио Олимпико» примет «Лацио». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени, главным арбитром назначен Даниэле Орсато. В прямом эфире игру с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Лацио» 6 ноября 2022 года

«Рома» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.06, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Лацио» — за близкие к ним 3.80 (25%).

Получится ли у «орлов» набрать хотя бы одно очко в предстоящей игре? Вариант «гости не проиграют» идет за 1.82.

В шести из десяти последних матчей между этими командами было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка — 1.90, на ТМ 2.5 — 1.97.

В этих же десяти встречах соперники пять раз обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.78, обратный исход — в 2.04.

Два гола подряд одной из команд предложено взять за 1.78, противоположный результат — за 1.97.

«Лацио» в этом сезоне забил уже семь мячей в последние 15 минут игры. Взять гол на этом отрезке можно за 2.02.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 за 6.60;

победа «Ромы» 1:0 за 7.30;

ее же успех 2:1 — за 8.20.

«Рома» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 13-го тура серии А 6 ноября 2022 года

Столичные команды подходят к дерби в разном расположении духа. «Рома» на неделе разбила «Лудогорец» (3:1), набрала 10 очков и квалифицировалась в плей-офф Лиги Европы. Причем команда Жозе Моуринью проявила характер, отыгравшись с 0:1 во втором тайме — результат сделали Дзаньоло (гол) и Пеллегрини (два реализованных пенальти).

«Лацио» же стал заложником хитрых схем и магических цифр: «орлы» проиграли в гостях «Фейеноорду» (0:1), и у всех четырех команд в группе F оказалось по восемь набранных очков. Однако голландцы и «Мидтьюланн» прошли дальше благодаря лучшей разнице мячей, а команда Сарри отправилась в Лигу конференций.

В чемпионате «Рома» и «Лацио» идут бок о бок: у «волков» 25 очков и четвертое место перед 13-м туром, у «орлов» — 24 балла и пятое место. При этом гости предстоящего матча играют лучше как в атаке (24 гола против 16), так и в обороне (8-11). На то, что бело-голубые оформят больше гола в предстоящем матче, котировка — 3.00.

Такой высокий коэффициент на суператакующий «Лацио» вызван травмой лидера атаки Чиро Иммобиле — в этом сезоне серии А он забил шесть мячей и выдал три ассиста. Форвард пропустил уже три матча. Также не выйдет на поле лучший распасовщик чемпионата Сергей Милинкович-Савич (3+7) — у него перебор желтых. Без двух важнейших игроков гостям будет очень тяжело.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лацио»

«Рома» выиграла четырех из последних пяти матчей во всех турнирах, у «Лацио» на этом же отрезке два поражения и два успеха. Матч, можно сказать, для обеих команд домашний, но статистически «волки» выигрывают значительно чаще в дерби, когда выступают хозяевами — четыре победы и ничья в последних пяти играх.

Потери Савича и Иммобиле, безусловно, скажутся не только на атакующей мощи «орлов», но и на действиях в середине поля. «Рома» в этой ситуации получила отличный шанс на еще одну победу над соседом.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.08.