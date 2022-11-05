Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 6 ноября 2022 года

Аллегри будет кем заменить молодежь.

6 ноября в центральном матче 13-го тура серии А «Ювентус» сойдется в сражении с «Интером». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени на «Альянц Стэдиум», обслужит ее арбитр из Рима Даниэле Довери. Прямая трансляция в 22.40 мск стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 6 ноября 2022 года

«Интер», несмотря на то что матч для него гостевой, — фаворит, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.42, вероятность — примерно 41%. Ничья доступна за 3.30 (28%), успех «Ювентуса» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

Из пяти последних матчей бьянконери уступили этому сопернику лишь раз. Вариант «хозяева не проиграют» предлагается взять за 1.61.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

ТБ 3.5 — за 3.40, ТМ 3.5 — за 1.32.

Соперники не обменялись результативными ударами только в одной из пяти крайних встреч, поэтому «обе забьют» оценено в 1.80, а обратный исход — в 2.00.

На победу «Интера» хотя бы в одном тайме коэффициент — 1.68, на успех «Ювентуса» в одном из отрезков игры — 2.02.

Эксперты назвали три наиболее вероятных точных счета:

ничья 1:1 — 6.20;

успех гостей 1:0 — 7.30;

минимальный триумф хозяев — 8.50.

«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ матча 13-го тура серии А 6 ноября 2022 года

На неделе обе команды играли в Лиге чемпионов и завершили групповой этап турнира поражениями. Правда, эмоции от неудач у каждого были свои: «Интер» уступил «Баварии» (0:2), но пробился в плей-офф, а «Ювентус» 1:2 сгорел «ПСЖ» и чудом квалифицировался с третьего места в Лигу Европы, набрав одинаковое количество очков с израильским «Маккаби».

В чемпионате у соперников тоже не ладится. «Интер» в прошлом сезоне всего два очка уступил выигравшему серию А «Милану», а сейчас идет только шестым и отстает от «Наполи» на восемь баллов. «Ювентус» вообще восьмой — в десяти очках позади лидера. Правда, в последних трех турах туринцы подтянулись повыше, набрав девять очков в играх с «карликами» — «Торино» (1:0), «Эмполи» (4:0) и «Лечче» (1:0). Стоит отметить, что бьянконери на этом отрезке не пропустили ни одного мяча, поэтому они лидируют в рейтинге самых крепких оборон Италии (в 12 матчах пропустили всего семь мячей). К слову, в ворота того же «Интера» мяч влетел уже 17 раз.

На то, что «нерадзурри» не забьют в ближайшей игре, котировка — 3.60. На тотал меньше 1.5 мяча — 1.61.

«Ювентус» входит в четверку лучших команд серии А по набранным дома очкам, а вот у коллектива Симоне Индзаги в гостях есть проблемы: только девять набранных баллов из 18 возможных. Статистика очных встреч на «Альянц Стэдиум» подтверждает, что гостям просто не будет: из десяти последних игр в Турине за миланцами остались только две, а пять выиграл «Ювентус».

Еще одна позитивная новость для фанатов бьянконери — из лазарета вернулись Ди Мария и Влахович. Также выйдет на поле не игравший с «ПСЖ» из-за перебора желтых Данило. Возможно, появится даже Бремер. Состав у хозяев будет точно крепче, чем в предыдущих матчах.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» выглядел слабо в Лиге чемпионов, но против «ПСЖ» и дерзкой «Бенфики» тяжело сейчас было бы кому угодно. Состав туринцев был далек от идеального из-за травм. В чемпионате они справляются и после неудачного старта тянутся наверх.

«Интер» — тяжелый соперник, но вернувшиеся Ди Мария и Влахович (у серба шесть голов в серии А) помогут успешно противостоять сопернику в родных стенах, где «Юве» довольно хорош. У «Интера» хватает своих проблем, особенно в атаке, где в отсутствие Лукаку есть только две опции — Лаутаро и Джеко. Перекрыть этих парней лучшей защите Италии по силам.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.78.