«Ювентус» — «Интер»: возвращение Влаховича и Ди Марии — спасение для туринцев
6 ноября в центральном матче 13-го тура серии А «Ювентус» сойдется в сражении с «Интером». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени на «Альянц Стэдиум», обслужит ее арбитр из Рима Даниэле Довери. Прямая трансляция в 22.40 мск стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 6 ноября 2022 года
«Интер», несмотря на то что матч для него гостевой, — фаворит, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.42, вероятность — примерно 41%. Ничья доступна за 3.30 (28%), успех «Ювентуса» — за чуть меньшие 3.20 (31%).
Из пяти последних матчей бьянконери уступили этому сопернику лишь раз. Вариант «хозяева не проиграют» предлагается взять за 1.61.
Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:
Соперники не обменялись результативными ударами только в одной из пяти крайних встреч, поэтому «обе забьют» оценено в 1.80, а обратный исход — в 2.00.
На победу «Интера» хотя бы в одном тайме коэффициент — 1.68, на успех «Ювентуса» в одном из отрезков игры — 2.02.
Эксперты назвали три наиболее вероятных точных счета:
«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ матча 13-го тура серии А 6 ноября 2022 года
На неделе обе команды играли в Лиге чемпионов и завершили групповой этап турнира поражениями. Правда, эмоции от неудач у каждого были свои: «Интер» уступил «Баварии» (0:2), но пробился в плей-офф, а «Ювентус» 1:2 сгорел «ПСЖ» и чудом квалифицировался с третьего места в Лигу Европы, набрав одинаковое количество очков с израильским «Маккаби».
В чемпионате у соперников тоже не ладится. «Интер» в прошлом сезоне всего два очка уступил выигравшему серию А «Милану», а сейчас идет только шестым и отстает от «Наполи» на восемь баллов. «Ювентус» вообще восьмой — в десяти очках позади лидера. Правда, в последних трех турах туринцы подтянулись повыше, набрав девять очков в играх с «карликами» — «Торино» (1:0), «Эмполи» (4:0) и «Лечче» (1:0). Стоит отметить, что бьянконери на этом отрезке не пропустили ни одного мяча, поэтому они лидируют в рейтинге самых крепких оборон Италии (в 12 матчах пропустили всего семь мячей). К слову, в ворота того же «Интера» мяч влетел уже 17 раз.
На то, что «нерадзурри» не забьют в ближайшей игре, котировка — 3.60. На тотал меньше 1.5 мяча — 1.61.
«Ювентус» входит в четверку лучших команд серии А по набранным дома очкам, а вот у коллектива Симоне Индзаги в гостях есть проблемы: только девять набранных баллов из 18 возможных. Статистика очных встреч на «Альянц Стэдиум» подтверждает, что гостям просто не будет: из десяти последних игр в Турине за миланцами остались только две, а пять выиграл «Ювентус».
Еще одна позитивная новость для фанатов бьянконери — из лазарета вернулись Ди Мария и Влахович. Также выйдет на поле не игравший с «ПСЖ» из-за перебора желтых Данило. Возможно, появится даже Бремер. Состав у хозяев будет точно крепче, чем в предыдущих матчах.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»
«Ювентус» выглядел слабо в Лиге чемпионов, но против «ПСЖ» и дерзкой «Бенфики» тяжело сейчас было бы кому угодно. Состав туринцев был далек от идеального из-за травм. В чемпионате они справляются и после неудачного старта тянутся наверх.
«Интер» — тяжелый соперник, но вернувшиеся Ди Мария и Влахович (у серба шесть голов в серии А) помогут успешно противостоять сопернику в родных стенах, где «Юве» довольно хорош. У «Интера» хватает своих проблем, особенно в атаке, где в отсутствие Лукаку есть только две опции — Лаутаро и Джеко. Перекрыть этих парней лучшей защите Италии по силам.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2