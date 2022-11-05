«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Клопп для Конте не авторитет
6 ноября в 15-м туре АПЛ состоится топ-встреча — «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена. Перед началом тура команды занимают в турнирной таблице третье и девятое места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 6 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.16, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» оценили в 3.40 (26%), ничью — в 3.70 (25%).
Если считаете, что команда Конте не уступит дома, оформите ставку за 1.74.
Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.48, Ф2(0) — за 1.58.
«Верх» в играх «Тоттенхэма» прошел в половине из десяти последних матчей, такой же результат у «Ливерпуля». Но эксперты не сомневаются в результативности встречи и предлагают поставить на тотал больше 2.5 за 1.65.
Команды огорчают друг друга уже четыре матча подряд — вариант «обе забьют» доступен за 1.59.
Лучшие шансы отличиться за «Тоттенхэм» у Харри Кейна (2.40), за «Ливерпуль» эксперты ждут мяча от Мохамеда Салаха (2.30).
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 ноября 2022 года
«Шпоры» очень нестабильны. Две победы подряд не должны обманывать — команда Конте добыла их с большим трудом. И это притом что в соперниках были аутсайдер АПЛ «Борнмут» (3:2), а еще «Марсель» в Лиге чемпионов — пятый клуб Франции. Оба соперника далеко не топы, но добыть три очка лондонцам удалось в самом конце. В трех последних матчах «шпоры» забивали на 90+ минутах — поставить на гол в компенсированное время можно за 4.50.
Одна из главных причин спада у лондонцев — травмы. По сути, связка Кейна и Сона — единственная топовая пара, на которую рассчитывал Конте. Но повреждение глаза южнокорейца на этой неделе добавило Антонио проблем. Клуб уже потерял Деяна Кулушевски, Ришарлисона и Ромеро. Скамейка у «Тоттенхэма» короткая, поэтому игра без лидеров дается с большим трудом.
«Ливерпуль» не лучше. Хотя команда Клоппа в состоянии собраться на топовые встречи — так были одержаны победы над «Наполи», «Аяксом» и «Манчестер Сити». Но стабильность — это вообще не про красных, которые в промежутках между большими успехами проигрывают «Ноттингему» или «Лидсу».
При этом с обороной и везением вроде все неплохо. Согласно статистике, «Ливерпуль» за 12 игр уже должен был пропустить 20 мячей по xG, но пока везет — в сетку ворот Алиссона влетели только 15 голов.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» впали в кризис. У «шпор» это вроде как временное явление: Конте будто держит ситуацию под контролем и тащит команду на характере. Это хорошо доказывают три предыдущих матча, когда лондонцы добыли победы на последних минутах. Однако «Ливерпуль» — это не «Марсель» или «Борнмут».
Но это уже и не та команда, которая наводила ужас на соперников предыдущие несколько сезонов. Достаточно пропускает (15 мячей за 12 игр), забивают мало (23 мяча, но из них девять — в ворота «Борнмута»), допускает нелепые ошибки. У «Тоттенхэма», который дома играет почти безупречно (лишь одно поражение при пяти победах), есть отличные шансы набрать очки.
Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2