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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Клопп для Конте не авторитет

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 6 ноября 2022 года
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Антонио Конте и Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Мерсисайдцы больше не внушают страх.

6 ноября в 15-м туре АПЛ состоится топ-встреча — «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена. Перед началом тура команды занимают в турнирной таблице третье и девятое места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 6 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.16, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» оценили в 3.40 (26%), ничью — в 3.70 (25%).

Если считаете, что команда Конте не уступит дома, оформите ставку за 1.74.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.48, Ф2(0) — за 1.58.

«Верх» в играх «Тоттенхэма» прошел в половине из десяти последних матчей, такой же результат у «Ливерпуля». Но эксперты не сомневаются в результативности встречи и предлагают поставить на тотал больше 2.5 за 1.65.

Команды огорчают друг друга уже четыре матча подряд — вариант «обе забьют» доступен за 1.59.

Лучшие шансы отличиться за «Тоттенхэм» у Харри Кейна (2.40), за «Ливерпуль» эксперты ждут мяча от Мохамеда Салаха (2.30).

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 ноября 2022 года

«Шпоры» очень нестабильны. Две победы подряд не должны обманывать — команда Конте добыла их с большим трудом. И это притом что в соперниках были аутсайдер АПЛ «Борнмут» (3:2), а еще «Марсель» в Лиге чемпионов — пятый клуб Франции. Оба соперника далеко не топы, но добыть три очка лондонцам удалось в самом конце. В трех последних матчах «шпоры» забивали на 90+ минутах — поставить на гол в компенсированное время можно за 4.50.

Одна из главных причин спада у лондонцев — травмы. По сути, связка Кейна и Сона — единственная топовая пара, на которую рассчитывал Конте. Но повреждение глаза южнокорейца на этой неделе добавило Антонио проблем. Клуб уже потерял Деяна Кулушевски, Ришарлисона и Ромеро. Скамейка у «Тоттенхэма» короткая, поэтому игра без лидеров дается с большим трудом.

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«Ливерпуль» не лучше. Хотя команда Клоппа в состоянии собраться на топовые встречи — так были одержаны победы над «Наполи», «Аяксом» и «Манчестер Сити». Но стабильность — это вообще не про красных, которые в промежутках между большими успехами проигрывают «Ноттингему» или «Лидсу».

При этом с обороной и везением вроде все неплохо. Согласно статистике, «Ливерпуль» за 12 игр уже должен был пропустить 20 мячей по xG, но пока везет — в сетку ворот Алиссона влетели только 15 голов.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» впали в кризис. У «шпор» это вроде как временное явление: Конте будто держит ситуацию под контролем и тащит команду на характере. Это хорошо доказывают три предыдущих матча, когда лондонцы добыли победы на последних минутах. Однако «Ливерпуль» — это не «Марсель» или «Борнмут».

Но это уже и не та команда, которая наводила ужас на соперников предыдущие несколько сезонов. Достаточно пропускает (15 мячей за 12 игр), забивают мало (23 мяча, но из них девять — в ворота «Борнмута»), допускает нелепые ошибки. У «Тоттенхэма», который дома играет почти безупречно (лишь одно поражение при пяти победах), есть отличные шансы набрать очки.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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 12 1 2
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