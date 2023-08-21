Месси оформил 10+1 за семь матчей Кубка лиг. Сколько аргентинец заколотит в возобновленной МЛС?
21 августа для «Интер Майами» возобновится сезон МЛС, который прерывался на розыгрыш Кубка лиг. Клуб Дэвида Бекхэма занимает последнюю строчку в чемпионате США, но в совместном с Мексикой турнире забрал золотые медали. «Цапли» обязаны успеху Лионелю Месси, который ворвался в команду прямо перед Кубком и оформил на нем 10+1 по системе «гол+пас» за семь игр. Теперь аргентинцу предстоит дебют в регулярном американском чемпионате.
Сколько голов забьет Месси?
Экс-нападающий «Барселоны» показал выдающуюся игру на Кубке лиг: Лео подъехал в «Интер» перед первым матчем и вышел в нем только на замену, но за 36 минут на поле успел вонзить победный мяч в ворота мексиканского «Крус Асуль». Далее Месси неизменно выходил с капитанской повязкой, в трех поединках подряд оформил по дублю, а всего за семь встреч на турнире настрелял 10+1 по системе «гол+пас».
Команда из Майами обязана успеху аргентинцу — он же стал автором единственного мяча «Интера» с игры в финале («цапли» одолели «Нэшвилл» в серии пенальти). После победы в Кубке лиг Лео стал самым титулованным футболистом в истории: трофей оказался для него 44-м в карьере.
Месси действовал с убийственной скорострельностью: на гол в Кубке лиг семикратный обладатель «Золотого мяча» тратил всего по 60 минут. К примеру, в «Барселоне» на один точный удар у аргентинца уходило примерно 94 минуты, в «ПСЖ» — вообще 203.
Теперь Лео ворвется в МЛС, где «Интеру» в этом сезоне осталось провести еще 12 туров. Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ полагают, что этот отрезок окажется для Месси результативным. Тотал его голов больше 8.5 идет за 1.60, ТМ 8.50 — за 2.20. На первые восемь мячей в «Майами» аргентинец потратил всего пять матчей.
Как Лео будет забивать?
Дебютный мяч за «Интер» аргентинец вонзил шикарным ударом со штрафного на 94-й минуте матча против «Крус Асуля». В 1/8 финала с «Далласом» Лео повторил трюк со спасением голом со стандарта в конце встречи — тогда аргентинец вытянул ничью (4:4) выстрелом на 85-й минуте. Итого нападающий два из 10 мячей в семи играх оформил со штрафных.
Правда, букмекеры сомневаются, что Месси хотя бы повторит такую результативность со стандартных положений в оставшихся 12 турах МЛС. Тотал голов аргентинца со штрафных больше 1.5 доступен за 2.30, коэффициент на обратный рынок — 1.55.
С пенальти Лео отличался еще реже: аргентинец реализовал две попытки в послематчевых сериях пенальти — в 1/8 финала и в решающем поединке турнира. Оба раза Месси первым подходил к точке в составе «цаплей». Но два 11-метровых, которые «Интер» заработал непосредственно в основное время, пробивал не аргентинец, а нападающий Джозеф Мартинес. Венесуэлец исполнил удары в 1/16 и в 1/4 финала.
При этом эксперты больше верят в голы Лионеля с пенальти, чем в реализованные штрафные. Тотал голов Месси с пенальти больше 2.5 можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.35.
Сколько голевых отдаст Месси?
С ассистами в «Интере» у Лео пока туго: за 10 встреч Кубка лиг он вырезал лишь одну голевую — в матче группового этапа с «Атлантой» снабдил мячом Роберта Тейлора. Больше за 594 минуты на поле аргентинец не ассистировал, хотя в «ПСЖ» Месси куда чаще помогал партнерам забить — один раз за 186 минут. Видимо, в «Майами» слишком сильно отличается качество партнеров.
При этом в МЛС аналитики ждут от нападающего голевые передачи: тотал ассистов больше 7.5 предложен за 1.85, обратный рынок можно оформить с такой же котировкой.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0