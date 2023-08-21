«Милан» начнет очередной сезон серии А выездным матчем с «Болоньей». 21 августа команды столкнутся на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток арбитра Алессандро Чипресса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение россонери: поставить на команду Стефано Пиоли можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Выигрыш красно-синих предложили за 3.98 (23%) — это наименее возможный исход поединка, ничья идет за 3.53 (27%).

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В прошлом сезоне «Болонья» на домашнем стадионе сдержала парней Стефано Пиоли (1:1). Поставить на непоражение подопечных Тиагу Мотты в предстоящей разборке можно за 1.86. Правда, в 10 последних матчах с «Миланом» красно-синие избежали проигрыша всего три раза.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.59;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.01;

• 0:0 — за 7.75.

Противостояние клубов не отличается высокой результативностью: в последних трех очных поединках во всех турнирах они ни разу не настреляли больше двух голов на двоих и только в половине из 10 столкновений пробили отметку в три мяча. Тотал больше 2.5 идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.81.

«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный вариант — за 1.92. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 матчей команд.

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