«Болонья» — «Милан»: где смотреть матч серии А 21 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
«Милан» начнет очередной сезон серии А выездным матчем с «Болоньей». 21 августа команды столкнутся на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток арбитра Алессандро Чипресса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение россонери: поставить на команду Стефано Пиоли можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Выигрыш красно-синих предложили за 3.98 (23%) — это наименее возможный исход поединка, ничья идет за 3.53 (27%).
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В прошлом сезоне «Болонья» на домашнем стадионе сдержала парней Стефано Пиоли (1:1). Поставить на непоражение подопечных Тиагу Мотты в предстоящей разборке можно за 1.86. Правда, в 10 последних матчах с «Миланом» красно-синие избежали проигрыша всего три раза.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.59;
• победа «Милана» 1:0 — за 7.01;
• 0:0 — за 7.75.
Противостояние клубов не отличается высокой результативностью: в последних трех очных поединках во всех турнирах они ни разу не настреляли больше двух голов на двоих и только в половине из 10 столкновений пробили отметку в три мяча. Тотал больше 2.5 идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.81.
«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный вариант — за 1.92. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 матчей команд.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0