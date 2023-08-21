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Сегодня, 12:15

«Болонья» — «Милан»: где смотреть матч серии А 21 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Болонья» — «Милан» 21 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press

«Милан» начнет очередной сезон серии А выездным матчем с «Болоньей». 21 августа команды столкнутся на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток арбитра Алессандро Чипресса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 1-й тур
21 авг, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение россонери: поставить на команду Стефано Пиоли можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Выигрыш красно-синих предложили за 3.98 (23%) — это наименее возможный исход поединка, ничья идет за 3.53 (27%).

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В прошлом сезоне «Болонья» на домашнем стадионе сдержала парней Стефано Пиоли (1:1). Поставить на непоражение подопечных Тиагу Мотты в предстоящей разборке можно за 1.86. Правда, в 10 последних матчах с «Миланом» красно-синие избежали проигрыша всего три раза.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.59;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.01;

• 0:0 — за 7.75.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Болонья» — «Милан»: прогноз на матч серии А 21 августа 2023 года

Противостояние клубов не отличается высокой результативностью: в последних трех очных поединках во всех турнирах они ни разу не настреляли больше двух голов на двоих и только в половине из 10 столкновений пробили отметку в три мяча. Тотал больше 2.5 идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.81.

«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный вариант — за 1.92. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 матчей команд.

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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 21 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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