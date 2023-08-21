Четвертый сезон FONBET MEDIA ELEAGUE остался за POLET

Победителем уже традиционного турнира в дисциплине CS:GO стала команда POLET, в финале со счетом 2:0 (16:13, 16:12) взявшая верх над соперниками из xgod.

Новый сезон FONBET MEDIA ELEAGUE, в котором принимают участие известные игроки и стримеры по Counter-Strike: Global Offensive, стал самым представительным по составу игроков, причем как завсегдатаев лиги вроде Рустема mou Телепова или Сергея airscape Марочкина, так и новичков, например, Глеба tried Холмогорова и Михаила Dosia Столярова. Кстати, последних двух жеребьевка свела в одну команду.

По традиции пятерки были составлены таким образом, чтобы добавить происходящему интриги и непредсказуемости. Капитаны выбирали игроков, распределенных по корзинам по навыкам и опыту. Очередность определялась рандомайзером. Капитанами стали mou, airscape, Dosia, а также Никита anastaze Абрамкин, Кирилл poka Старовойтов и Илья fANDER Багреев. После жеребьевки, прошедшей 3 августа, у команд было примерно 10 дней на подготовку.

По регламенту нынешнего сезона, шесть претендентов были разбиты на две группы, где играли каждый с каждым в формате до двух побед на картах. При этом предварительный этап проходил в онлайн-режиме. Победители групп выходили напрямую в полуфиналы, а две других команды начинали плей-офф с четвертьфинала. Матчи на выбывание также продолжались до двух побед на картах и проходили в LAN-режиме на арене COLIZEUM Шелепиха. Призовой фонд FONBET MEDIA ELEAGUE остался прежним — 2 миллиона рублей, из которых 750 тысяч получали победители, а финалистам доставалось 450 тысяч.

Главными фаворитами считались команда m8s, возглавляемая двукратным победителем турнира mou, а также действующие чемпионы из Hold S, капитаном у которой был airscape. Но уже на групповом этапе все пошло вопреки прогнозам. m8s проиграли первый матч команде POLET во главе с anastaze, а затем лишь на третьей карте вырвали победу у +vibe. Но на этом злоключения mou не закончились — в четвертьфинале его пятерка проиграла команде LaDiDie, которая явно уступала им классом и в группе потерпела два поражения.

Что касается Hold S, то действующие чемпионы также не смогли выиграть группу, во втором матче уступив 0:2 по картам соперникам из xgod, где капитанил Dosia и выделялся своей игрой tried. Четвертьфинал airscape и его партнеры прошли, но в полуфинале сложили полномочия, уступив POLET. В другом матче этой стадии xgod отправили отдыхать LaDiDie, при этом на обеих картах им пришлось отыгрываться со счета 11:14.

Гранд-финал начался с рывка xgod — 8:0 на первой карте. Но соперники, ведомые anastaze, не растерялись и вскоре уже вели. Этот настрой они сохранили до конца.

— Все получилось, как и было задумано: мы знали, что точно играем Ancient, я вчера посмотрел, как соперники ее играют, и понял, что они бьются за миддл, — сказал anastaze после матча. — Мы немного подредактировали свою тактику, разобрали позиции — работали больше не над стрельбой, а над тем, чтобы получался перекрестный огонь и были постоянные размены. Чтобы оппоненты никогда не заходили к нам «в ноль». И даже когда мы начали с 0:8, не было паники, я знал, что мы перейдем играть за атаку и просто их уничтожим. Не раз такое уже проходили, может, это проблема для новичков, но не для нас.

— Как ощущения в целом?

— Все в кайф, реально: весело, атмосферно, все люди на позитиве. Такие турниры помогают популяризировать спорт, это всегда хорошо. Я на LAN-турниры езжу с 2014 года, и для меня это всегда удовольствие. Огромная благодарность FONBET за организацию.

На второй карте преимущество было уже у POLET, которые планомерно выигрывали раунд за раундом. xgod не помогли даже усилия tried, признанного MVP турнира.

— На таком турнире попасть в призы — успех, — отметил капитан финалистов Dosia. — Для нас второе место точно не поражение, мы получили удовольствие, призовые, все отлично. Немного обидно, конечно, но есть мотивация в следующий раз стать первыми. Если потратить чуть больше времени на подготовку, то попасть в финал будет проще. Положительно отношусь к такому формату, как FONBET MEDIA ELEAGUE, потому что это новая аудитория, продвижение.