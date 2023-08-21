Четвертый сезон FONBET MEDIA ELEAGUE остался за POLET
Победителем уже традиционного турнира в дисциплине CS:GO стала команда POLET, в финале со счетом 2:0 (16:13, 16:12) взявшая верх над соперниками из xgod.
Новый сезон FONBET MEDIA ELEAGUE, в котором принимают участие известные игроки и стримеры по Counter-Strike: Global Offensive, стал самым представительным по составу игроков, причем как завсегдатаев лиги вроде Рустема mou Телепова или Сергея airscape Марочкина, так и новичков, например, Глеба tried Холмогорова и Михаила Dosia Столярова. Кстати, последних двух жеребьевка свела в одну команду.
По традиции пятерки были составлены таким образом, чтобы добавить происходящему интриги и непредсказуемости. Капитаны выбирали игроков, распределенных по корзинам по навыкам и опыту. Очередность определялась рандомайзером. Капитанами стали mou, airscape, Dosia, а также Никита anastaze Абрамкин, Кирилл poka Старовойтов и Илья fANDER Багреев. После жеребьевки, прошедшей 3 августа, у команд было примерно 10 дней на подготовку.
По регламенту нынешнего сезона, шесть претендентов были разбиты на две группы, где играли каждый с каждым в формате до двух побед на картах. При этом предварительный этап проходил в онлайн-режиме. Победители групп выходили напрямую в полуфиналы, а две других команды начинали плей-офф с четвертьфинала. Матчи на выбывание также продолжались до двух побед на картах и проходили в LAN-режиме на арене COLIZEUM Шелепиха. Призовой фонд FONBET MEDIA ELEAGUE остался прежним — 2 миллиона рублей, из которых 750 тысяч получали победители, а финалистам доставалось 450 тысяч.
Главными фаворитами считались команда m8s, возглавляемая двукратным победителем турнира mou, а также действующие чемпионы из Hold S, капитаном у которой был airscape. Но уже на групповом этапе все пошло вопреки прогнозам. m8s проиграли первый матч команде POLET во главе с anastaze, а затем лишь на третьей карте вырвали победу у +vibe. Но на этом злоключения mou не закончились — в четвертьфинале его пятерка проиграла команде LaDiDie, которая явно уступала им классом и в группе потерпела два поражения.
Что касается Hold S, то действующие чемпионы также не смогли выиграть группу, во втором матче уступив 0:2 по картам соперникам из xgod, где капитанил Dosia и выделялся своей игрой tried. Четвертьфинал airscape и его партнеры прошли, но в полуфинале сложили полномочия, уступив POLET. В другом матче этой стадии xgod отправили отдыхать LaDiDie, при этом на обеих картах им пришлось отыгрываться со счета 11:14.
Гранд-финал начался с рывка xgod — 8:0 на первой карте. Но соперники, ведомые anastaze, не растерялись и вскоре уже вели. Этот настрой они сохранили до конца.
— Все получилось, как и было задумано: мы знали, что точно играем Ancient, я вчера посмотрел, как соперники ее играют, и понял, что они бьются за миддл, — сказал anastaze после матча. — Мы немного подредактировали свою тактику, разобрали позиции — работали больше не над стрельбой, а над тем, чтобы получался перекрестный огонь и были постоянные размены. Чтобы оппоненты никогда не заходили к нам «в ноль». И даже когда мы начали с 0:8, не было паники, я знал, что мы перейдем играть за атаку и просто их уничтожим. Не раз такое уже проходили, может, это проблема для новичков, но не для нас.
— Как ощущения в целом?
— Все в кайф, реально: весело, атмосферно, все люди на позитиве. Такие турниры помогают популяризировать спорт, это всегда хорошо. Я на LAN-турниры езжу с 2014 года, и для меня это всегда удовольствие. Огромная благодарность FONBET за организацию.
На второй карте преимущество было уже у POLET, которые планомерно выигрывали раунд за раундом. xgod не помогли даже усилия tried, признанного MVP турнира.
— На таком турнире попасть в призы — успех, — отметил капитан финалистов Dosia. — Для нас второе место точно не поражение, мы получили удовольствие, призовые, все отлично. Немного обидно, конечно, но есть мотивация в следующий раз стать первыми. Если потратить чуть больше времени на подготовку, то попасть в финал будет проще. Положительно отношусь к такому формату, как FONBET MEDIA ELEAGUE, потому что это новая аудитория, продвижение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0