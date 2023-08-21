«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 21 августа 2023 года
«Арсенал» во втором туре АПЛ отправится на выезд к «Кристал Пэлас». Игра состоится 21 августа на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра Дэвида Кута прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «канонирам»: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 61% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 5.55 (17%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Раздел очков предложен за 4.17 (22%).
Думаете, что соперники не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 4170 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на превосходство гостей:
• 1:0 в пользу «Арсенала» — за 6.78;
• 2:0 — за 7.39;
• 1:1 — за 7.50.
Аналитики сомневаются, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.94. В прошлом сезоне команды пробили «верх» по забитым мячам лишь в одной из двух встреч в чемпионате.
Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.96, обратный рынок доступен за 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
Парни Микеля Артеты вступили в новый сезон в качестве одного из главных фаворитов на победу в чемпионате и в первом туре спокойно разобрались с «Ноттингемом» (2:1). «Канониры» имели огромное игровое преимущество, а пропустили уже в самом конце. При этом из-за разрыва крестообразных связок лондонцы потеряли только купленного защитника Юрриена Тимбера, до сих пор не восстановился и главный нападающий коллектива Габриэль Жезус.
Нездоров также лидер «стекольщиков» Майкл Олисе. Но в первом туре команда Роя Ходжсона справилась и без него: также с минимальным преимуществом одолела «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Исторически «Кристал Пэлас» — не самый удобный оппонент для «Арсенала»: в последних 10 поединках во всех турнирах «канониры» обыграли «орлов» всего три раза. Предстоящий матч тоже наверняка получится упорным: подопечные Артеты еще не разогнались на максимум.
Рекомендуемая ставка: Ф1(1) за 1.81.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0