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«Спартак» монструозен в атаке, но хаос в обороне все портит. Для «Зенита» и болельщиков это жирный плюс

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press
Ждем горячей битвы в Тушине.

20 августа в центральном матче пятого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно равные шансы на победу. Успех красно-белых можно взять с коэффициентом 2.58, что примерно 38% вероятности исхода. Триумф «Зенита» предложен за 2.67 (37%), ничья — за 3.67 (25%).

В семи из 10 последних встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.23.

Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.57, на обратный результат — 2.38.

Определились со своим фаворитом? Можете подстраховать выбор и взять Ф2(0) за 1.97 или Ф1(0) за 1.87.

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На гол ногой можно поставить за 1.09, головой — за 2.48, со штрафного — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.00;

  • 2:1, но на «Зенит» — 9.25.

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«У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из первой лиги», — язвил перед матчем команд Александр Мостовой. Хотя, если реально взглянуть на вещи, высказывание Царя не оторвано от реальности. Красно-белые и правда пока не доказали притязаний на чемпионство в этом сезоне.

По факту только одна победа «Спартака» на старте сезона не вызывает вопросов — 4:1 над «Рубином» в третьем туре. «Оренбург» и «Нижний» были дожаты в заключительные 15 минут (3:2 и 5:4), «Краснодар» и «Балтика» обыграны в один мяч (у москвичей вообще не было крупных успехов), «Урал» не поддался (2:3). Семак на пресс-конференции четко отметил сильные стороны соперника — индивидуальное мастерство и командная игра. Но умолчал про слабость — игру в обороне.

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«Спартак» в этом сезоне еще ни разу не сыграл на ноль, а 12 пропущенных мячей в шести играх — слишком удручающий показатель для топ-команды. Причем в обороне у Абаскаля действуют те же футболисты, что и в прошлом сезоне, а значит, сыгранность должна быть на уровне. Но ее нет. Плюс существует проблема с вратарями — Максименко и Селихов травмированы, а в основе выходит Свинов. На его долю пришлись семь голов.

«Зенит», наоборот, снизил планку результативности в сравнении с прошлым сезоном. Команда никак не оправится от потери Малкома с Кузяевым (28+11 на двоих в РПЛ), забив лишь 10 мячей в семи играх во всех турнирах. Но в то же время питерцы делают упор на качественную игру в обороне — пропустили четыре гола и в пяти встречах оставили свои ворота в неприкосновенности.

Что касается очного противостояния, то «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ с 2017 года — то есть 10 матчей подряд. Сине-бело-голубые на этом отрезке забрали шесть встреч и четыре свели вничью. При этом столько же из них завершились через «верх». Но учитывая скромную игру красно-белых в обороне и достаточно яркую в атаке, голов в предстоящем поединке ждать явно стоит.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Москвичи в этом сезоне провели шесть матчей и в каждом до конца разряжали голевую обойму — в среднем в играх с их участием забивалось по пять мячей. У «Зенита» больше двух голов было оформлено только в одной игре — против «Динамо». Это как раз один из пары соперников (еще ЦСКА), атака которых позволяет вскрыть оборону питерцев.

Конечно, на старте сезона обе команды в целом устроит и ничья, но вряд ли те и другие согласятся на это. Да и вообще выбирать исход в этой игре — занятие неблагодарное, так как локомотивы РПЛ сейчас достаточно нестабильны. Скорее стоит присмотреться к ставке на три и более гола за неплохой коэффициент 1.69. Все-таки встретятся соперники, заточенные на атаку, один из которых испытывает проблемы в обороне. Голы точно будут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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ЦСКА за 13 лет лишь раз обыграл «Динамо» в гостях. Отъезд Захаряна поможет подправить статистику
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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