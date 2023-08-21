«Болонья» — «Милан»: прогноз на матч серии А 21 августа 2023 года
21 августа «Милан» в стартовом туре серии А отправится в гости к «Болонье». Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Алессандро Чипресса. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на положительное завершение матча. Коэффициент на россонери — 2.00, что составляет около 50% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.98 (23%), ничья предложена с чуть меньшей котировкой 3.53 (27%).
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В прошлом сезоне красно-синие на домашнем стадионе сдержали команду Стефано Пиоли (1:1). Поставить на непоражение «Болоньи» в предстоящей разборке можно за 1.86.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.59;
• победа «Милана» 1:0 — за 7.01;
• 0:0 — за 7.75.
Противостояние клубов не отличается высокой результативностью: в последних трех очных поединках во всех турнирах они ни разу не настреляли больше двух голов на двоих и только в половине из 10 столкновений пробили отметку в три мяча. Тотал больше 2.5 идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.81.
«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный вариант — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Милан»
Соперники вряд ли готовы показывать яркую игру в первом туре. «Милан» серьезно перестраивает нападение, где теперь выступают Сэмюэл Чуквуэзе, Нока Окафор, Кристиан Пулишич и еще несколько новичков. Футболистам необходимо время, чтобы сыграться. Из «Болоньи» же ушел второй бомбардир команды в прошлом сезоне Марко Арнаутович, а объективной замены австрийцу не последовало.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 гола за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0