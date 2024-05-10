Дзюба уже не соответствует уровню «Локомотива» и устроил скандал. «Оренбургу» есть чем ответить москвичам
«Локомотив» в 28-м туре чемпионата России отправится на выезд к «Оренбургу». Игра пройдет 12 мая на стадионе «Газовик» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 12 мая 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.20, вероятность — примерно 44%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.10 (31%), раздел очков доступен за 3.80 (25%).
В первом круге «Оренбург» неожиданно обыграл «Локомотив» на выезде (2:0). Рынок на непоражение москвичей в предстоящей игре дан за 1.71.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода встречи отражают преимущество хозяев:
• 1:1 — за 6.40;
• 2:1 — за 8.00;
• 1:0 — за 9.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.50, опция «обе забьют — нет» идет за 2.49.
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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 мая 2024 года
Команды находятся на разных концах турнирной таблицы: хозяева идут 12-ми всего в одном балле от зоны переходных матчей, гости же сражаются за четвертую строчку, где сейчас и находятся с отрывом в одно очко от «Спартака». При этом «Оренбург» долгое время шел в зоне вылета и лишь в прошлом туре выбрался из числа последних четырех команд чемпионата — помогла победа над «Крыльями Советов» (2:1). В этом же поединке оренбуржцы прервали серию из четырех поражений во всех турнирах.
Неудачный отрезок не отражает уровень «Оренбурга», ведь все неудачи случились в играх с топовыми командами: дважды прилетело от «Динамо» (2:4 и 1:2), по разу от «Зенита» (0:1) и «Ростова» (1:2). До них оренбуржцы одержали три победы над «Ахматом» (1:0), «Рубином» (3:0) и «Нижним Новгородом» (3:1). Подопечные Давида Деограсии в принципе могут доставить сложности любому оппоненту, а на фоне команд из нижней восьмерки РПЛ выглядят очень неплохо.
«Локомотив» весной почти не проигрывает в чемпионате, но при этом и редко побеждает — два поражения и три победы в девяти поединках. Визитной карточкой команды Михаила Галактионова стали голы на последних минутах: два мяча в компенсированное время принесли победу над «Нижним» (3:2) и помогли уйти от проигрыша во встрече с «Краснодаром» (1:1). Также железнодорожники впечатляют в нападении: весной отличаются в среднем 1,78 раза за 90 минут, а всего в РПЛ больше них (45) забили только «Динамо» (46) и ЦСКА (47).
Ключевую роль в атаках москвичей играет раскрывшийся в этом сезоне Максим Глушенков. Россиянин с 12 голевыми передачами — лучший ассистент РПЛ, а также входит в топ-3 чемпионата по «гол+пас» (7+12). С учетом всех турниров у Максима уже 8+18. Зато разочаровывает Артем Дзюба. Кажется, герой чемпионата мира 2018 года окончательно постарел — редко появляется на поле и выглядит очень тяжело. Последний раз Дзюба забил в премьер-лиге еще в 14-м туре — это было 5 ноября. Агент нападающего уже открыто обвиняет тренера «Локо» в плохой игре — дескать, усадил в запас и не объяснил ситуацию в лицо. Вот только такие заявления выглядят крайне сомнительно, учитывая уровень Артема в последние месяцы.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Локомотив»
У хозяев с серьезными травмами выбыли нападающие Владимир Обухов и Тимофей Мартынов, который в 19 лет порвал крестообразные связки.
Потери есть и у «Локомотива». По состоянию здоровья недоступны Саид Хамулич и Лукас Фассон. Под вопросом состояние Наира Тикнизяна — он восстановился от травмы, но в прошлом туре на поле не появился. Также из-за перебора желтых карточек выезд в Оренбург пропустит Артем Карпукас.
«Оренбург» — «Локомотив»: статистика личных встреч
Оренбуржцы одолели соперника в первом круге (2:0), но в целом преимущество в противостоянии на стороне «Локомотива». Команды встречались друг с другом всего 10 раз: в шести случаях сильнее оказались москвичи, а «Оренбург» добыл лишь две победы.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Локомотив»
Команды в состоянии показать высокую результативность. Железнодорожники весной отличаются в среднем 1,78 раза за игру, оренбуржцы тоже заколачивают больше гола за 90 минут (1,33). При этом соперники нередко пропускают: и хозяева, и гости сыграли на ноль всего трижды в предыдущих 10 турах РПЛ. Также в трех из пяти последних встреч «Локомотива» и «Оренбурга» отличались обе стороны и было забито минимум пять мячей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3