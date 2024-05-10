Дзюба уже не соответствует уровню «Локомотива» и устроил скандал. «Оренбургу» есть чем ответить москвичам

Артем не забивает с осени.

«Локомотив» в 28-м туре чемпионата России отправится на выезд к «Оренбургу». Игра пройдет 12 мая на стадионе «Газовик» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 12 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.20, вероятность — примерно 44%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.10 (31%), раздел очков доступен за 3.80 (25%).

В первом круге «Оренбург» неожиданно обыграл «Локомотив» на выезде (2:0). Рынок на непоражение москвичей в предстоящей игре дан за 1.71.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода встречи отражают преимущество хозяев:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.50, опция «обе забьют — нет» идет за 2.49.

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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 мая 2024 года

Команды находятся на разных концах турнирной таблицы: хозяева идут 12-ми всего в одном балле от зоны переходных матчей, гости же сражаются за четвертую строчку, где сейчас и находятся с отрывом в одно очко от «Спартака». При этом «Оренбург» долгое время шел в зоне вылета и лишь в прошлом туре выбрался из числа последних четырех команд чемпионата — помогла победа над «Крыльями Советов» (2:1). В этом же поединке оренбуржцы прервали серию из четырех поражений во всех турнирах.

Неудачный отрезок не отражает уровень «Оренбурга», ведь все неудачи случились в играх с топовыми командами: дважды прилетело от «Динамо» (2:4 и 1:2), по разу от «Зенита» (0:1) и «Ростова» (1:2). До них оренбуржцы одержали три победы над «Ахматом» (1:0), «Рубином» (3:0) и «Нижним Новгородом» (3:1). Подопечные Давида Деограсии в принципе могут доставить сложности любому оппоненту, а на фоне команд из нижней восьмерки РПЛ выглядят очень неплохо.

«Локомотив» весной почти не проигрывает в чемпионате, но при этом и редко побеждает — два поражения и три победы в девяти поединках. Визитной карточкой команды Михаила Галактионова стали голы на последних минутах: два мяча в компенсированное время принесли победу над «Нижним» (3:2) и помогли уйти от проигрыша во встрече с «Краснодаром» (1:1). Также железнодорожники впечатляют в нападении: весной отличаются в среднем 1,78 раза за 90 минут, а всего в РПЛ больше них (45) забили только «Динамо» (46) и ЦСКА (47).

Ключевую роль в атаках москвичей играет раскрывшийся в этом сезоне Максим Глушенков. Россиянин с 12 голевыми передачами — лучший ассистент РПЛ, а также входит в топ-3 чемпионата по «гол+пас» (7+12). С учетом всех турниров у Максима уже 8+18. Зато разочаровывает Артем Дзюба. Кажется, герой чемпионата мира 2018 года окончательно постарел — редко появляется на поле и выглядит очень тяжело. Последний раз Дзюба забил в премьер-лиге еще в 14-м туре — это было 5 ноября. Агент нападающего уже открыто обвиняет тренера «Локо» в плохой игре — дескать, усадил в запас и не объяснил ситуацию в лицо. Вот только такие заявления выглядят крайне сомнительно, учитывая уровень Артема в последние месяцы.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Локомотив»

У хозяев с серьезными травмами выбыли нападающие Владимир Обухов и Тимофей Мартынов, который в 19 лет порвал крестообразные связки.

Потери есть и у «Локомотива». По состоянию здоровья недоступны Саид Хамулич и Лукас Фассон. Под вопросом состояние Наира Тикнизяна — он восстановился от травмы, но в прошлом туре на поле не появился. Также из-за перебора желтых карточек выезд в Оренбург пропустит Артем Карпукас.

«Оренбург» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Оренбуржцы одолели соперника в первом круге (2:0), но в целом преимущество в противостоянии на стороне «Локомотива». Команды встречались друг с другом всего 10 раз: в шести случаях сильнее оказались москвичи, а «Оренбург» добыл лишь две победы.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Локомотив»

Команды в состоянии показать высокую результативность. Железнодорожники весной отличаются в среднем 1,78 раза за игру, оренбуржцы тоже заколачивают больше гола за 90 минут (1,33). При этом соперники нередко пропускают: и хозяева, и гости сыграли на ноль всего трижды в предыдущих 10 турах РПЛ. Также в трех из пяти последних встреч «Локомотива» и «Оренбурга» отличались обе стороны и было забито минимум пять мячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.75.

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