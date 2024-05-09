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Холанн оформил покер в последнем туре и все равно зол на всех. Его негатив — топливо для чемпионства «Ман Сити»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 11 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн и Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
«Горожанам» нужны три победы.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ и в 37-м туре отправится на выезд к «Фулхэму». Игра пройдет 11 мая на стадионе «Крэйвен Коттедж», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 14.30 по московскому времени. В России легально премьер-лигу не показывают.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 11 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.25, вероятность — около 79%. Выигрыш «дачников» идет за 11.0 (8%), даже на ничью доступна гораздо более реалистичная котировка 6.80 (13%).

Последние 15 встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «Ман Сити». Вероятность того, что в предстоящем поединке «Фулхэм» наконец не уступит, оценена солидными 4.20.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают серьезное превосходство команды Пепа Гвардиолы:

• 2:0 — за 7.20;

• 3:0 — за 7.60;

• 2:1 — за 8.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 предложен с такой же котировкой.

Рынок «обе забьют» дан за 1.71, обратный вариант доступен за 2.11.

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«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 11 мая 2024 года

«Горожанам» для чемпионства необходимо оформить победы в трех оставшихся матчах чемпионата: сейчас по потерянным очкам они опережают «Арсенал» на два пункта. И подопечные Пепа Гвардиолы действительно выглядят очень мощно: к «Фулхэму» подошли после 20 матчей в АПЛ без поражений — 16 из них закончились в пользу «Манчестера». Игры последних шести туров «Сити» выиграл с внушительным общим счетом 24:5.

«Ман Сити» много забивает на протяжении всего сезона: в 35 играх чемпионата вонзил 87 голов — на один больше только у «Арсенала», который провел 36 матчей. Лучший снайпер АПЛ выступает как раз за «горожан»: Эрлинг Холанн отличился 25 раз, а в прошлом туре оформил покер, остановив разговоры о собственном кризисе. Правда, в том же поединке с «Вулверхэмптоном» норвежец был явно недоволен заменой на 82-й минуте и вообще не скрывал этого. Гвардиола уверяет, что нападающий разозлился из-за судейства, а не из-за тренерского решения.

«Мы все так многого хотим от форварда, от игрока. Иногда мы говорим о его неловкости и плохой обработке мяча. Но перед воротами он настоящий зверь. Какой у него менталитет! Он забил четыре гола, но было видно, что он в ярости из-за замены, он был в ярости! Он хотел забить еще», — отреагировал на перформанс Холанна экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп.

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«Фулхэм» уже давно отгородил себя от борьбы за выживание — отрыв от 18-й строчки составляет 18 баллов. Вероятно, отсутствие мотивации сказалось на последних результатах команды — лишь одна победа в семи предыдущих турах. При этом «дачники» теряли очки и против более слабых коллективов: сыграли вничью с досрочно занявшим последнее место «Шеффилдом» (3:3) и уступили сражающемуся за выживание «Ноттингему» (1:3).

При этом команда Марку Силвы вообще-то отличается неплохой обороной. 55 пропущенных в 36 играх — это шестой показатель в АПЛ. Больше в свои ворота получили «Ньюкасл» (56), «Челси» (59), «Вест Хэм» (70) и еще много других команд. А вратарь «дачников» Бернд Лено — четвертый в чемпионате по количеству спасений (124).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

«Горожане» идеально подошли к ключевому отрезку в сезоне и вообще не имеют проблем с составом. Небольшие сложности есть у «Фулхэма»: под вопросом состояние защитника Энтони Робинсона и хавбека Харрисона Рида.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Горожане» в первом круге разнесли соперника 5:1 — эта победа оказалась 15-й подряд в противостоянии с «Фулхэмом». Огромное преимущество «Ман Сити» видно и в общей статистике противостояния: в 71 матче во всех турнирах — 39 побед и всего 16 поражений.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

Гости выглядят огромными фаворитами: они обыграли «дачников» в 15 предыдущих встречах, причем 12 раз с разницей минимум в два мяча, а в девяти случаях еще и не пропустили сами. К предстоящей игре «горожане» подошли в отличной форме: 20 матчей без поражений в АПЛ, шесть побед подряд — в пяти из этих шести поединков они заколачивали минимум четыре мяча. Также в прошлом туре покером разразился Холанн: ощущение, что норвежец разозлен на критику, которая навалилась на него в последнее время, и планирует ударно провести оставшиеся туры. В таких обстоятельствах у лишенного мотивации «Фулхэма» как будто нет шансов.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2) за 2.02.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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