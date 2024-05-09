Холанн оформил покер в последнем туре и все равно зол на всех. Его негатив — топливо для чемпионства «Ман Сити»
«Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ и в 37-м туре отправится на выезд к «Фулхэму». Игра пройдет 11 мая на стадионе «Крэйвен Коттедж», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 14.30 по московскому времени. В России легально премьер-лигу не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 11 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.25, вероятность — около 79%. Выигрыш «дачников» идет за 11.0 (8%), даже на ничью доступна гораздо более реалистичная котировка 6.80 (13%).
Последние 15 встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «Ман Сити». Вероятность того, что в предстоящем поединке «Фулхэм» наконец не уступит, оценена солидными 4.20.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают серьезное превосходство команды Пепа Гвардиолы:
• 2:0 — за 7.20;
• 3:0 — за 7.60;
• 2:1 — за 8.40.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 предложен с такой же котировкой.
Рынок «обе забьют» дан за 1.71, обратный вариант доступен за 2.11.
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«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 11 мая 2024 года
«Горожанам» для чемпионства необходимо оформить победы в трех оставшихся матчах чемпионата: сейчас по потерянным очкам они опережают «Арсенал» на два пункта. И подопечные Пепа Гвардиолы действительно выглядят очень мощно: к «Фулхэму» подошли после 20 матчей в АПЛ без поражений — 16 из них закончились в пользу «Манчестера». Игры последних шести туров «Сити» выиграл с внушительным общим счетом 24:5.
«Ман Сити» много забивает на протяжении всего сезона: в 35 играх чемпионата вонзил 87 голов — на один больше только у «Арсенала», который провел 36 матчей. Лучший снайпер АПЛ выступает как раз за «горожан»: Эрлинг Холанн отличился 25 раз, а в прошлом туре оформил покер, остановив разговоры о собственном кризисе. Правда, в том же поединке с «Вулверхэмптоном» норвежец был явно недоволен заменой на 82-й минуте и вообще не скрывал этого. Гвардиола уверяет, что нападающий разозлился из-за судейства, а не из-за тренерского решения.
«Мы все так многого хотим от форварда, от игрока. Иногда мы говорим о его неловкости и плохой обработке мяча. Но перед воротами он настоящий зверь. Какой у него менталитет! Он забил четыре гола, но было видно, что он в ярости из-за замены, он был в ярости! Он хотел забить еще», — отреагировал на перформанс Холанна экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп.
«Фулхэм» уже давно отгородил себя от борьбы за выживание — отрыв от 18-й строчки составляет 18 баллов. Вероятно, отсутствие мотивации сказалось на последних результатах команды — лишь одна победа в семи предыдущих турах. При этом «дачники» теряли очки и против более слабых коллективов: сыграли вничью с досрочно занявшим последнее место «Шеффилдом» (3:3) и уступили сражающемуся за выживание «Ноттингему» (1:3).
При этом команда Марку Силвы вообще-то отличается неплохой обороной. 55 пропущенных в 36 играх — это шестой показатель в АПЛ. Больше в свои ворота получили «Ньюкасл» (56), «Челси» (59), «Вест Хэм» (70) и еще много других команд. А вратарь «дачников» Бернд Лено — четвертый в чемпионате по количеству спасений (124).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Фулхэм» — «Манчестер Сити»
«Горожане» идеально подошли к ключевому отрезку в сезоне и вообще не имеют проблем с составом. Небольшие сложности есть у «Фулхэма»: под вопросом состояние защитника Энтони Робинсона и хавбека Харрисона Рида.
«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
«Горожане» в первом круге разнесли соперника 5:1 — эта победа оказалась 15-й подряд в противостоянии с «Фулхэмом». Огромное преимущество «Ман Сити» видно и в общей статистике противостояния: в 71 матче во всех турнирах — 39 побед и всего 16 поражений.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити»
Гости выглядят огромными фаворитами: они обыграли «дачников» в 15 предыдущих встречах, причем 12 раз с разницей минимум в два мяча, а в девяти случаях еще и не пропустили сами. К предстоящей игре «горожане» подошли в отличной форме: 20 матчей без поражений в АПЛ, шесть побед подряд — в пяти из этих шести поединков они заколачивали минимум четыре мяча. Также в прошлом туре покером разразился Холанн: ощущение, что норвежец разозлен на критику, которая навалилась на него в последнее время, и планирует ударно провести оставшиеся туры. В таких обстоятельствах у лишенного мотивации «Фулхэма» как будто нет шансов.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-2) за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3