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Де Росси вывел «Рому» из кризиса и тащит в Лигу чемпионов. Но об «Аталанту» «волки» сломают зубы

Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Рома» 12 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Даниэле Де Росси («Рома»).
Фото Getty Images
У римлян всего две победы в 10 последних матчах против бергамасков.

12 мая в 36-м туре чемпионата Италии «Аталанта» и «Рома» сыграют за место в Лиге чемпионов. Битва разразится на стадионе «Адзурри д?Италия» в 21.45 по московскому времени. За порядком проследит арбитр Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Рома» 12 мая 2024 года

У футболистов из Бергамо шансы на победу повыше, считают в букмекерской компании Winline. На финалистов Лиги Европы предложен коэффициент 2.02, что соответствует 48% вероятности результата. Ничья оценивается в 3.65 (26%), а победа «Ромы» получила похожую котировку 3.70 (26%).

В первом круге команды забили друг другу, но разошлись миром (1:1). То, что «волки» снова не проиграют (Х2), можно сыграть за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92. Опция «обе забьют» доступна за 1.71, обратный вариант — за 2.11.

Аналитики Winline считают, что команды, вероятнее всего, повторят результат первого круга (1:1). На этот счет дали коэффициент 5.80.

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«Аталанта» — «Рома»: прогноз и анализ матча 36-го тура серии А 12 мая 2023 года

Команда Джан Пьеро Гасперини за месяц провела девять матчей и проиграла только «Ливерпулю» в ответной встрече Лиги Европы (0:1). В шести играх бергамаски победили, а еще два раза закончили вничью. Практически все поединки оказались результативными — только три из них вместили меньше трех голов. Разница забитых и пропущенных мячей на этом отрезке — 19:7.

В чемпионате Италии «Аталанта» занимает пятое лигочемпионское место. По количеству забитых мячей(63) клуб Алексея Миранчука идет в тройке лучших после «Интера» (81) и «Милана» (67). Но по пропущенным (38) он только на шестой строчке в серии А. По количеству поражений (10) бергамаски уступают всем конкурентам по первой шестерке.

Гасперини вывел клуб в финал Кубка Италии, в котором сыграет против «Ювентуса». Тот же результат в Лиге Европы: на днях «Аталанта» вынесла «Марсель» в полуфинале (1:1, 3:0).

Джанлука Скамакка забил больше остальных коллег (17+5). Второе место по гол+пас захватил Тен Копмейнерс (15+6). Третью строчку делят Адемола Лукман (12+8) и Шарль де Кетеларе (11+9). Лучший ассистент команды — Алексей Миранчук, раздавший 11 результативных пасов (а еще он забил четыре мяча).

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В спину «Аталанте» уперлась «Рома» — у римлян и бергамасков по 60 очков, но у парней Гасперини разница мячей лучше (25 против 20). У «волков» на один забитый гол меньше (62) и на четыре пропущенных больше (42).

В последние недели столичный клуб сдал — победил только один раз за шесть матчей плюс два поражения и три ничьи). Команду Даниэле де Росси не вдохновляет даже поддержка родных трибун: дома «Рома» проиграла «Болонье» (1:3), затем сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2) и «Байером» (2:2).

Последний результат стоил партнерам Пауло Дибалы финала Лиги Европы. В ворота «фармацевтов» назначили два пенальти, и Леандро Паредес реализовал оба удара. Но Хаби Алонсо снова выкрутился: сначала Джанлука Манчини забил в свои ворота, а на седьмой добавленной минуте немцы отыгрались усилиями Станишича. В первом полуфинале леверкузенцы выиграли (2:0) и прошли дальше.

Из Кубка Италии «Рома» вылетела в январе, уступив в дерби «Лацио» (0:1). Несколько дней спустя клуб уволил Жозе Моуринью и назначил Даниэле де Росси. Легенда Рима поднял моральных дух команды, и теперь «волки» грызутся с «Аталантой» за место в Лиге чемпионов, а могли бы разыграть с ней же финал Лиги Европы.

Лучший бомбардир команды — Ромелу Лукаку (20+4). А больше очков по гол+пас набрал Пауло Дибала (16+10). Тройку эффективных аттакеров замыкает Лоренцо Пеллегрини (9+5). При этом 10 игроков команды Де Росси забили три и больше мячей.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Рома»

Бергамаски потеряли из-за повреждений Эмиля Хольма, Рафаэла Толои и Сеада Колашинаца. Дисквалифицированных игроков нет.

Де Росси выбирает из полного ростера — нет ни травмированных футболистов, ни дисциплинарных отстранений.

«Аталанта» — «Рома»: статистика личных встреч

В текущем сезоне команды встречались один раз: в первом круге серии А разошлись «миром» (1:1). На отрезке из 10 матчей у «Аталанты» пять побед, у «Ромы» — две. Еще три игры завершились вничью.

Всего команды провели 137 очных поединков: 62 из них остались за «волками», 31 — за бергамасками. В 44 матчах не выявили сильнейшего.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Рома»

Команды по многим показателям показывают похожие результаты: место в таблице, количество очков и забитых мячей, результаты в еврокубках. Даже последний очный матч завершился вничью. Но «Рома» все же чуть уступает: у римлян неудачная серия длится уже месяц, в финал Лиги Европы она не пробилась, а по истории недавних встреч с бергамасками тоже выглядит слабее.

В половине из 10 прошлых очных столкновений команды не преодолели «верх» по забитым мячам. На этот раз они тоже вряд ли пойдут в атаку, ведь цена поражения — место в Лиге чемпионов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.81.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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Факел – Урал
 - : -
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