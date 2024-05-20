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Сегодня, 15:22

Источник: «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Крассо

Владислав Корегин
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Жан-Филипп Крассо.
Фото Global Look Press

Форвард «Црвены Звезды» Жан-Филипп Крассо может продолжить свою карьеру в одном из клубов РПЛ, сообщает 225foot.

По информации источника, в подписании 26-летнего ивуарийца заинтересован «Зенит». Представители сине-бело-голубых изучают возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно. При этом руководство сербской команды готово продать нападающего в случае достойного предложения.

Крассо выступает за «Црвену Звезду» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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И К Ж
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ЦСКА

 22 1 9
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