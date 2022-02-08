Россия — явный фаворит стартового матча Олимпиады, но швейцарцы не дадут разгуляться Шипачеву и Ко
9 февраля сборная России проведет стартовый матч на Олимпиаде-2022 — первым соперником в Пекине станет Швейцария. Сделать ставку дебютную игру команды Жамнова вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Состав сборной России на матч против Швейцарии
Жамнов объявил, что со швейцарцами сыграет состав, который вышел на тренировку 7 февраля. Здесь сюрпризов нет: в воротах матч начнет Иван Федотов из ЦСКА, его дублером станет Александр Самонов (СКА).
Сочетания игровых пятерок выглядят следующим образом:
Белые: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко
Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семенов — Грицюк
Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков
Зеленые: Шарипзянов — Войнов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.
Уже понятно, что тренерский штаб сборной России решил отказаться от динамовской связки Галиев — Шипачев, вернувшись к варианту с Гусевым на левом фланге первой тройки. Никиту с бывшим партнером по СКА также связывает удачный опыт: в сезоне-2016/17 они вместе с Дадоновым привели армейский клуб к Кубку Гагарина.
Галиев же сыграет с двумя представителями «Авангарда» — вернувшимся по ходу сезона из «Торонто» Семеновым и 20-летним Грицюком.
Состав сборной Швейцарии на Олимпиаде — 2022
В каждой линии швейцарской сборной есть хоккеисты с добротной карьерой в НХЛ. Вратарь Рето Берра неплохо выглядел в «Калгари», несколько лет отыграли в главной лиге мира защитники Диас, Вебер и Мюллер, нападающие Андригетто, Вермин и Мальгин.
Последний вызывает особый интерес перед матчем с Россией. Денис — сын российского хоккеиста Альберта Мальгина, который в 90-е уехал в Швейцарию. Мальгин-младший отлично говорит по-русски, а в недавнем интервью признавался, что в детстве равнялся на Александра Овечкина и Павла Дацюка. При этом Денис не оставляет надежд вернуться в НХЛ — удачное выступление в Пекине может послужить для этого неплохим толчком.
Состав сборной Швейцарии
Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Йорен ван Поттельберг («Биль»).
Защитники: Сантери Алатало («Лугано»), Рафаэль Диас («Фрибур»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Ромайн Леффель («Лугано»), Кристиан Марти («Цюрих»), Мирко Мюллер («Лугано»), Рамон Унтерзандер («Берн»), Янник Вебер («Цюрих»).
Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Свен Андригетто («Цюрих»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Энцо Корви («Давос»), Гаэтан Хаас («Биль»), Фабрис Херцог, Грегори Хофманн (оба — «Цуг»), Денис Холленштайн, Денис Мальгин (оба — «Цюрих»), Симон Мозер («Берн»), Киллиан Мотте («Фрибур»), Свен Сентелер, Дарио Зимион (оба — «Цуг»), Йоэль Вермин («Серветт»).
Поставить на победу команды Жамнова в основное время можно в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 1.48. На швейцарцев — с коэффициентом 5.3, на ничью в основное время — 5.4. Российская сборная кажется явным фаворитом, но вы ведь помните старт сборной на Олимпиаде-2018? Статус фаворита не выручил в матче со словаками (2:3), после которого в итоге все и перевернулось.
Прогноз «СЭ»: сборная России вряд ли будет без оглядки нестись в атаку — в состав на турнир не попали несколько ярких нападающих, которые не лучшим образом действуют без шайбы. К тому же игроки уже почти месяц находятся без практики — регулярный чемпионат КХЛ приостановили в середине января. Ставим на нерезультативный матч — тотал голов меньше 5 за 2.13.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7