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Сегодня, 16:30

Россия — явный фаворит стартового матча Олимпиады, но швейцарцы не дадут разгуляться Шипачеву и Ко

Прогноз на хоккейный матч Олимпиады-2022 Россия — Швейцария 9 февраля
Отдел хоккея «СЭ»
Вадим Шипачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Прошлые Игры наша сборная начала с неожиданного поражения.

9 февраля сборная России проведет стартовый матч на Олимпиаде-2022 — первым соперником в Пекине станет Швейцария. Сделать ставку дебютную игру команды Жамнова вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

09.02.2022 | Россия — Швейцария
Хоккеисты сборной России. Россия — Швейцария: положительные тесты в сборной не помешают Шипачеву и Ко разгромить соперника

Состав сборной России на матч против Швейцарии

Жамнов объявил, что со швейцарцами сыграет состав, который вышел на тренировку 7 февраля. Здесь сюрпризов нет: в воротах матч начнет Иван Федотов из ЦСКА, его дублером станет Александр Самонов (СКА).

Сочетания игровых пятерок выглядят следующим образом:

Белые: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко

Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семенов — Грицюк

Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков

Зеленые: Шарипзянов — Войнов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Уже понятно, что тренерский штаб сборной России решил отказаться от динамовской связки Галиев — Шипачев, вернувшись к варианту с Гусевым на левом фланге первой тройки. Никиту с бывшим партнером по СКА также связывает удачный опыт: в сезоне-2016/17 они вместе с Дадоновым привели армейский клуб к Кубку Гагарина.

Галиев же сыграет с двумя представителями «Авангарда» — вернувшимся по ходу сезона из «Торонто» Семеновым и 20-летним Грицюком.

Никита Гусев на&nbsp;тренировке сборной России. Надежда России на Олимпиаде — на суперсвязку, которую создали еще шесть лет назад. Но поставят ли их вместе?

Состав сборной Швейцарии на Олимпиаде — 2022

В каждой линии швейцарской сборной есть хоккеисты с добротной карьерой в НХЛ. Вратарь Рето Берра неплохо выглядел в «Калгари», несколько лет отыграли в главной лиге мира защитники Диас, Вебер и Мюллер, нападающие Андригетто, Вермин и Мальгин.

Последний вызывает особый интерес перед матчем с Россией. Денис — сын российского хоккеиста Альберта Мальгина, который в 90-е уехал в Швейцарию. Мальгин-младший отлично говорит по-русски, а в недавнем интервью признавался, что в детстве равнялся на Александра Овечкина и Павла Дацюка. При этом Денис не оставляет надежд вернуться в НХЛ — удачное выступление в Пекине может послужить для этого неплохим толчком.

Состав сборной Швейцарии

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Йорен ван Поттельберг («Биль»).

Защитники: Сантери Алатало («Лугано»), Рафаэль Диас («Фрибур»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Ромайн Леффель («Лугано»), Кристиан Марти («Цюрих»), Мирко Мюллер («Лугано»), Рамон Унтерзандер («Берн»), Янник Вебер («Цюрих»).

Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Свен Андригетто («Цюрих»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Энцо Корви («Давос»), Гаэтан Хаас («Биль»), Фабрис Херцог, Грегори Хофманн (оба — «Цуг»), Денис Холленштайн, Денис Мальгин (оба — «Цюрих»), Симон Мозер («Берн»), Киллиан Мотте («Фрибур»), Свен Сентелер, Дарио Зимион (оба — «Цуг»), Йоэль Вермин («Серветт»).

Поставить на победу команды Жамнова в основное время можно в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 1.48. На швейцарцев — с коэффициентом 5.3, на ничью в основное время — 5.4. Российская сборная кажется явным фаворитом, но вы ведь помните старт сборной на Олимпиаде-2018? Статус фаворита не выручил в матче со словаками (2:3), после которого в итоге все и перевернулось.

Прогноз «СЭ»: сборная России вряд ли будет без оглядки нестись в атаку — в состав на турнир не попали несколько ярких нападающих, которые не лучшим образом действуют без шайбы. К тому же игроки уже почти месяц находятся без практики — регулярный чемпионат КХЛ приостановили в середине января. Ставим на нерезультативный матч — тотал голов меньше 5 за 2.13.

Согласны с прогнозом или ждете яркую игру? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и заберите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Вадим Шипачев
Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Алексей Жамнов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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