Прошлые Игры наша сборная начала с неожиданного поражения.

9 февраля сборная России проведет стартовый матч на Олимпиаде-2022 — первым соперником в Пекине станет Швейцария. Сделать ставку дебютную игру команды Жамнова вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

09.02.2022 | Россия — Швейцария

Состав сборной России на матч против Швейцарии

Жамнов объявил, что со швейцарцами сыграет состав, который вышел на тренировку 7 февраля. Здесь сюрпризов нет: в воротах матч начнет Иван Федотов из ЦСКА, его дублером станет Александр Самонов (СКА).

Сочетания игровых пятерок выглядят следующим образом:

Белые: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко

Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семенов — Грицюк

Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков

Зеленые: Шарипзянов — Войнов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Уже понятно, что тренерский штаб сборной России решил отказаться от динамовской связки Галиев — Шипачев, вернувшись к варианту с Гусевым на левом фланге первой тройки. Никиту с бывшим партнером по СКА также связывает удачный опыт: в сезоне-2016/17 они вместе с Дадоновым привели армейский клуб к Кубку Гагарина.

Галиев же сыграет с двумя представителями «Авангарда» — вернувшимся по ходу сезона из «Торонто» Семеновым и 20-летним Грицюком.

Состав сборной Швейцарии на Олимпиаде — 2022

В каждой линии швейцарской сборной есть хоккеисты с добротной карьерой в НХЛ. Вратарь Рето Берра неплохо выглядел в «Калгари», несколько лет отыграли в главной лиге мира защитники Диас, Вебер и Мюллер, нападающие Андригетто, Вермин и Мальгин.

Последний вызывает особый интерес перед матчем с Россией. Денис — сын российского хоккеиста Альберта Мальгина, который в 90-е уехал в Швейцарию. Мальгин-младший отлично говорит по-русски, а в недавнем интервью признавался, что в детстве равнялся на Александра Овечкина и Павла Дацюка. При этом Денис не оставляет надежд вернуться в НХЛ — удачное выступление в Пекине может послужить для этого неплохим толчком.

Состав сборной Швейцарии

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Йорен ван Поттельберг («Биль»).

Защитники: Сантери Алатало («Лугано»), Рафаэль Диас («Фрибур»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Ромайн Леффель («Лугано»), Кристиан Марти («Цюрих»), Мирко Мюллер («Лугано»), Рамон Унтерзандер («Берн»), Янник Вебер («Цюрих»).

Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Свен Андригетто («Цюрих»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Энцо Корви («Давос»), Гаэтан Хаас («Биль»), Фабрис Херцог, Грегори Хофманн (оба — «Цуг»), Денис Холленштайн, Денис Мальгин (оба — «Цюрих»), Симон Мозер («Берн»), Киллиан Мотте («Фрибур»), Свен Сентелер, Дарио Зимион (оба — «Цуг»), Йоэль Вермин («Серветт»).

Поставить на победу команды Жамнова в основное время можно в букмекерской компании БЕТСИТИ с коэффициентом 1.48. На швейцарцев — с коэффициентом 5.3, на ничью в основное время — 5.4. Российская сборная кажется явным фаворитом, но вы ведь помните старт сборной на Олимпиаде-2018? Статус фаворита не выручил в матче со словаками (2:3), после которого в итоге все и перевернулось.

Прогноз «СЭ»: сборная России вряд ли будет без оглядки нестись в атаку — в состав на турнир не попали несколько ярких нападающих, которые не лучшим образом действуют без шайбы. К тому же игроки уже почти месяц находятся без практики — регулярный чемпионат КХЛ приостановили в середине января. Ставим на нерезультативный матч — тотал голов меньше 5 за 2.13.

Согласны с прогнозом или ждете яркую игру? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и заберите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!