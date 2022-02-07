Россия — Швейцария: положительные тесты в сборной не помешают Шипачеву и Ко разгромить соперника
9 февраля 2022 года сборная России сыграет против Швейцарии в 1-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде 2022 года. Встреча пройдет в Пекине на Национальном стадионе, начало — в 11.40. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
Россия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.54 — это примерно 60% вероятности. Успех Швейцарии оценивается коэффициентом 4.90 (19%), а ничья — 4.50 (21%).
Победа России с учетом ОТ и буллитов оценивается коэффициентом 1.29. Аналогичный выбор в пользу Швейцарии доступен за 3.60.
Ф1(-1.5) идет за 1.90, как и Ф2(+1.5) — за 1.90.
Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.05, а ТМ 5.5 — за 1.77.
Россия — Швейцария: прогноз и анализ матча
Мужская сборная России по хоккею попала в одну группу с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Команда Жамнова считается главным фаворитом турнира и рассчитывает оправдать полученный статус.
На прошлой Олимпиаде — в Пхенчхане в 2018-м — наша сборная выиграла золото, одолев в финале Германию со счетом 4:3 (ОТ). Четыре года назад Россия заняла первое место в группе, а после уверенно прошла плей-офф.
В Пекин сборная России добиралась на личном чартере из-за соображений безопасности, но проблем не избежала. По прибытии в Китай хоккеисты, как и полагается, сдали ПЦР-тесты — не все оказались отрицательными.
Впрочем, серьезных потерь из-за тестирования в сборной пока нет. Первую тренировку пропускали ассистент главного тренера Сергей Федоров, а также защитник Никита Нестеров и форвард Андрей Кузьменко. Больше положительных тестов в команде не было (правда, Кузьменко уже вернулся в Россию по другим причинам), а к команде присоединились Артем Анисимов и Сергей Плотников, которые из-за «плюсов» не прилетели в Пекин ранее.
Поэтому ждем успешного старта от команды Жамнова, подобно женской сборной. Российские хоккеистки в 1-м туре группового этапа также встретились со Швейцарией и победили со счетом 5:2.
На успешный старт коллектива Жамнова на Олимпиаде намекает и статистика личных встреч. Мужская сборная России выиграла шесть из восьми последних матчей против «Крестоносцев». Предлагаем поставить на успех нашей команды с коэффициентом 1.54.
Кроме того, рассчитываем на яркую игру атаки нашей сборной — наверняка она с первого матча турнира захочет заявить о своих намерениях. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду, но и без заокеанских звезд Жамнов собрал мощный состав.
Больше всего результативных действий болельщики ждут, само собой, от Вадима Шипачева — лидера московского «Динамо», набравшего в текущем сезоне КХЛ 67 результативных очков (24 гола и 43 паса).
Россия забросила больше трех шайб в пяти из восьми последних встреч с командой Швейцарии. Предлагаем поставить на ИТБ1 (3.5) с котировкой 2.04.
Россия — Швейцария: ставка на матч
Россия — победитель хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года и главный фаворит соревнования в Пекине. Отсутствие звезд НХЛ не помешало Алексею Жамнову собрать грозный состав. Наша сборная превосходит в классе швейцарцев и намерена стартовать с победы в группе.
Кроме того, Россия выиграла шесть из восьми последних очных матчей против Швейцарии. Предлагаем сделать ставку на П1 с коэффициентом 1.54.
Рекомендуемая ставка: победа сборной России в основное время за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7