Наша команда выиграла шесть из восьми предыдущих матчей против «Крестоносцев».

9 февраля 2022 года сборная России сыграет против Швейцарии в 1-м туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде 2022 года. Встреча пройдет в Пекине на Национальном стадионе, начало — в 11.40. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Россия — Швейцария: к оэффициенты букмекеров

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.54 — это примерно 60% вероятности. Успех Швейцарии оценивается коэффициентом 4.90 (19%), а ничья — 4.50 (21%).

Победа России с учетом ОТ и буллитов оценивается коэффициентом 1.29. Аналогичный выбор в пользу Швейцарии доступен за 3.60.

Ф1(-1.5) идет за 1.90, как и Ф2(+1.5) — за 1.90.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.05, а ТМ 5.5 — за 1.77.

Россия — Швейцария: прогноз и анализ матча

Мужская сборная России по хоккею попала в одну группу с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Команда Жамнова считается главным фаворитом турнира и рассчитывает оправдать полученный статус.

На прошлой Олимпиаде — в Пхенчхане в 2018-м — наша сборная выиграла золото, одолев в финале Германию со счетом 4:3 (ОТ). Четыре года назад Россия заняла первое место в группе, а после уверенно прошла плей-офф.

В Пекин сборная России добиралась на личном чартере из-за соображений безопасности, но проблем не избежала. По прибытии в Китай хоккеисты, как и полагается, сдали ПЦР-тесты — не все оказались отрицательными.

Впрочем, серьезных потерь из-за тестирования в сборной пока нет. Первую тренировку пропускали ассистент главного тренера Сергей Федоров, а также защитник Никита Нестеров и форвард Андрей Кузьменко. Больше положительных тестов в команде не было (правда, Кузьменко уже вернулся в Россию по другим причинам), а к команде присоединились Артем Анисимов и Сергей Плотников, которые из-за «плюсов» не прилетели в Пекин ранее.

Поэтому ждем успешного старта от команды Жамнова, подобно женской сборной. Российские хоккеистки в 1-м туре группового этапа также встретились со Швейцарией и победили со счетом 5:2.

На успешный старт коллектива Жамнова на Олимпиаде намекает и статистика личных встреч. Мужская сборная России выиграла шесть из восьми последних матчей против «Крестоносцев». Предлагаем поставить на успех нашей команды с коэффициентом 1.54.

Кроме того, рассчитываем на яркую игру атаки нашей сборной — наверняка она с первого матча турнира захочет заявить о своих намерениях. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду, но и без заокеанских звезд Жамнов собрал мощный состав.

Больше всего результативных действий болельщики ждут, само собой, от Вадима Шипачева — лидера московского «Динамо», набравшего в текущем сезоне КХЛ 67 результативных очков (24 гола и 43 паса).

Россия забросила больше трех шайб в пяти из восьми последних встреч с командой Швейцарии. Предлагаем поставить на ИТБ1 (3.5) с котировкой 2.04.

Россия — Швейцария: ставка на матч

Россия — победитель хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года и главный фаворит соревнования в Пекине. Отсутствие звезд НХЛ не помешало Алексею Жамнову собрать грозный состав. Наша сборная превосходит в классе швейцарцев и намерена стартовать с победы в группе.

Кроме того, Россия выиграла шесть из восьми последних очных матчей против Швейцарии. Предлагаем сделать ставку на П1 с коэффициентом 1.54.

Рекомендуемая ставка: победа сборной России в основное время за 1.54.