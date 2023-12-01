«Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию
Одна из самых ярких вывесок 14-го тура АПЛ — встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». Участники Лиги чемпионов сойдутся 2 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк», стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 50% вероятности. Успех манкунианцев оценен в 3.83 (25%), ничья предложена с такой же котировкой.
Две последние встречи команд завершились сухими победами «Ньюкасла». Поставить на то, что в предстоящем поединке «красные дьяволы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победы «Ньюкасла» 1:0 и 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.68, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.19.
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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 2 декабря 2023 года
Команды занимают в турнирной таблице шестое и седьмое места, а разделяет их всего одно очко — манкунианцы минимально опережают конкурента. В мидуик клубы с одинаковым результатом выступили в Лиге чемпионов: «сороки» сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1), «красные дьяволы» — с «Галатасараем» (3:3). Лучшее впечатление оставил «Ньюкасл», который упустил победу над одним из сильнейших клубов Европы со спорного пенальти в компенсированное время. «МЮ» же вновь не обыграл соперника, который не входит в топ-5 лиг.
«Сороки» — вторые по результативности в чемпионате. За 13 туров подопечные Эдди Хау настреляли 31 мяч, больше оформил только «Манчестер Сити» (33). Сразу два нападающих команды входят в топ-10 списка бомбардиров АПЛ: Александр Исак и Каллум Уилсон настреляли по семь мячей. Правда, англичанин не поможет «Ньюкаслу» в предстоящем матче — в начале ноября он травмировал подколенное сухожилие.
У хозяев вообще большие проблемы с травмированными: кроме Уилсона, вылетели Свен Ботман, Ден Берн, Мэтт Таргетт, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс и Джейкоб Мерфи. Плюс надолго дисквалифицирован летний новичок Сандро Тонали. Впрочем, с такими кадровыми проблемами парни Эдди Хау потерпели всего два поражения в последних семи поединках во всех турнирах, хотя встречались с крепкими соперниками.
«МЮ» подошел к матчу после трех сухих подряд побед в АПЛ, правда, против не слишком грозных соперников — «Фулхэма», «Лутона» (по 1:0) и «Эвертона» (3:0). Но проверка «Галатасараем» в Лиге чемпионов в очередной раз показала, что команда Эрика тен Хага все еще не обрела стабильность, а вратарь Андре Онана по-прежнему чувствует себя крайне неуверенно.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
Несмотря на ограниченную скамейку, «сороки» играют довольно ярко и показывают отличные результаты: в прошлом туре АПЛ разнесли «Челси» (4:1), после чего едва не обыграли «ПСЖ» в ЛЧ (1:1). До этого команда справилась с «Арсеналом» (1:0) и одолела тот же «МЮ» в Кубке Лиги (3:0). Последние два очных матча команд вообще закончились сухими победами «Ньюкасла» (2:0 и 3:0), а в предыдущих пяти «красные дьяволы» лишь раз обыграли оппонента. Манкунианцев же все еще лихорадит, и даже после трех сухих побед в чемпионате в ЛЧ они не обыграли «Галатасарай».
Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3