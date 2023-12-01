Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Правда, у «сорок» много травмированных.

Одна из самых ярких вывесок 14-го тура АПЛ — встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». Участники Лиги чемпионов сойдутся 2 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк», стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 50% вероятности. Успех манкунианцев оценен в 3.83 (25%), ничья предложена с такой же котировкой.

Две последние встречи команд завершились сухими победами «Ньюкасла». Поставить на то, что в предстоящем поединке «красные дьяволы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победы «Ньюкасла» 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.68, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.19.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Джуд Беллингем. Клиент ФОНБЕТ поставил 1000 рублей на экспресс из четырех матчей ЛЧ и забрал 950 000. Его выручили Беллингем и Жоау Мариу

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 2 декабря 2023 года

Команды занимают в турнирной таблице шестое и седьмое места, а разделяет их всего одно очко — манкунианцы минимально опережают конкурента. В мидуик клубы с одинаковым результатом выступили в Лиге чемпионов: «сороки» сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1), «красные дьяволы» — с «Галатасараем» (3:3). Лучшее впечатление оставил «Ньюкасл», который упустил победу над одним из сильнейших клубов Европы со спорного пенальти в компенсированное время. «МЮ» же вновь не обыграл соперника, который не входит в топ-5 лиг.

«Сороки» — вторые по результативности в чемпионате. За 13 туров подопечные Эдди Хау настреляли 31 мяч, больше оформил только «Манчестер Сити» (33). Сразу два нападающих команды входят в топ-10 списка бомбардиров АПЛ: Александр Исак и Каллум Уилсон настреляли по семь мячей. Правда, англичанин не поможет «Ньюкаслу» в предстоящем матче — в начале ноября он травмировал подколенное сухожилие.

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

У хозяев вообще большие проблемы с травмированными: кроме Уилсона, вылетели Свен Ботман, Ден Берн, Мэтт Таргетт, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс и Джейкоб Мерфи. Плюс надолго дисквалифицирован летний новичок Сандро Тонали. Впрочем, с такими кадровыми проблемами парни Эдди Хау потерпели всего два поражения в последних семи поединках во всех турнирах, хотя встречались с крепкими соперниками.

«МЮ» подошел к матчу после трех сухих подряд побед в АПЛ, правда, против не слишком грозных соперников — «Фулхэма», «Лутона» (по 1:0) и «Эвертона» (3:0). Но проверка «Галатасараем» в Лиге чемпионов в очередной раз показала, что команда Эрика тен Хага все еще не обрела стабильность, а вратарь Андре Онана по-прежнему чувствует себя крайне неуверенно.

Душан Влахович. «Монца» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 1 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на ограниченную скамейку, «сороки» играют довольно ярко и показывают отличные результаты: в прошлом туре АПЛ разнесли «Челси» (4:1), после чего едва не обыграли «ПСЖ» в ЛЧ (1:1). До этого команда справилась с «Арсеналом» (1:0) и одолела тот же «МЮ» в Кубке Лиги (3:0). Последние два очных матча команд вообще закончились сухими победами «Ньюкасла» (2:0 и 3:0), а в предыдущих пяти «красные дьяволы» лишь раз обыграли оппонента. Манкунианцев же все еще лихорадит, и даже после трех сухих побед в чемпионате в ЛЧ они не обыграли «Галатасарай».

Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 1.95.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клиент ФОНБЕТ поставил 1000 рублей на экспресс из четырех матчей ЛЧ и забрал 950 000. Его выручили Беллингем и Жоау Мариу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости