Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

Экс-игрок «Зенита» — второй бомбардир «Аль-Хиляля».

В 15-м туре лиги Саудовской Аравии сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.25 (29%), «мирный» результат оценен в 3.85 (23%).

В августе команды встречались в финале Кубка арабских чемпионов, где «Аль-Наср» вырвал победу в дополнительное время (2:1). Рынок на непоражение подопечных Луиша Каштру в предстоящем матче предложен за 1.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.20;

• победа хозяев 2:1 — за 8.00;

• 2:2 — за 9.50.

Эксперты ждут результативную игру: тотал больше 2.5 гола идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.60.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.44, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.78.

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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: прогноз и анализ матча чемпионата Саудовской Аравии 1 декабря 2023 года

Коллектив Жорже Жезуша проводит мощный сезон. За 21 игру во всех турнирах «Аль-Хиляль» не потерпел ни одного поражения и всего дважды закончил вничью (оба раза в национальном первенстве), а к предстоящему матчу подошел уверенным лидером чемпионата Саудовской Аравии (38 очков в 14 матчах). Победная серия команды Малкома, Александра Митровича и других звезд аравийской лиги составляет 13 матчей во всех турнирах. А пропустили «лидеры» за это время лишь один мяч.

«Аль-Хиляль» в целом крайне редко позволяет соперникам отличиться: за 21 игру во всех соревнованиях пропустил всего девять раз и лишь однажды больше одного мяча за 90 минут. Даже тяжелая травма Неймара не повлияла на выступление «лидеров». В отличной форме находятся Малком и Митрович: бразилец оформил 10+7 во всех турнирах, серб — 18+4. Экс-игрок «Зенита» — лидер команды по сыгранным минутам.

«Аль-Наср» — единственный реальный преследователь «Аль-Хиляля» в чемпионате. Команда Жезуша оторвалась от третьего места уже на 11 очков, преимущество над клубом Криштиану Роналду составляет всего четыре балла. Гости предстоящей встречи уступили в двух стартовых турах чемпионата, из-за чего и отстали от лидера, — в последующих 12 турах они не выиграли лишь однажды (ничья 2:2 с «Абха»).

Команду тащит неудержимая пара Роналду — Талиска. Португалец — лучший бомбардир чемпионата (15) и лидер по гол+пас (22), а по голевым передачам делит первое место еще с двумя футболистами. Во всех турнирах Криш настрелял 18+9 в 19 играх. Статистика бразильца чуть скромнее: 17+2 в 15 поединках во всех соревнованиях. Неплохие показатели набрал и Садио Мане — 9+3.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»

Команды с большим отрывом забивают больше всех в Саудовской Аравии: хозяева вонзили 43 мяча в 14 турах (3,07 гола в среднем за игру), гости — 39 (2,78). В топ-5 лучших бомбардиров чемпионата находятся четыре футболиста из «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» — Роналду, Митрович, Малком и Талиска. Все четверо показывают в этом сезоне высокую результативность и, вероятно, продемонстрируют ее в предстоящей встрече. Тем более что у «Рыцаря Неджда» есть реальный шанс сократить отставание от лидера до одного очка, что усилит интригу.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.68.

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