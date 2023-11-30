Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски
В 15-м туре лиги Саудовской Аравии сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.25 (29%), «мирный» результат оценен в 3.85 (23%).
В августе команды встречались в финале Кубка арабских чемпионов, где «Аль-Наср» вырвал победу в дополнительное время (2:1). Рынок на непоражение подопечных Луиша Каштру в предстоящем матче предложен за 1.75.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.20;
• победа хозяев 2:1 — за 8.00;
• 2:2 — за 9.50.
Эксперты ждут результативную игру: тотал больше 2.5 гола идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.60.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.44, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.78.
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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: прогноз и анализ матча чемпионата Саудовской Аравии 1 декабря 2023 года
Коллектив Жорже Жезуша проводит мощный сезон. За 21 игру во всех турнирах «Аль-Хиляль» не потерпел ни одного поражения и всего дважды закончил вничью (оба раза в национальном первенстве), а к предстоящему матчу подошел уверенным лидером чемпионата Саудовской Аравии (38 очков в 14 матчах). Победная серия команды Малкома, Александра Митровича и других звезд аравийской лиги составляет 13 матчей во всех турнирах. А пропустили «лидеры» за это время лишь один мяч.
«Аль-Хиляль» в целом крайне редко позволяет соперникам отличиться: за 21 игру во всех соревнованиях пропустил всего девять раз и лишь однажды больше одного мяча за 90 минут. Даже тяжелая травма Неймара не повлияла на выступление «лидеров». В отличной форме находятся Малком и Митрович: бразилец оформил 10+7 во всех турнирах, серб — 18+4. Экс-игрок «Зенита» — лидер команды по сыгранным минутам.
«Аль-Наср» — единственный реальный преследователь «Аль-Хиляля» в чемпионате. Команда Жезуша оторвалась от третьего места уже на 11 очков, преимущество над клубом Криштиану Роналду составляет всего четыре балла. Гости предстоящей встречи уступили в двух стартовых турах чемпионата, из-за чего и отстали от лидера, — в последующих 12 турах они не выиграли лишь однажды (ничья 2:2 с «Абха»).
Команду тащит неудержимая пара Роналду — Талиска. Португалец — лучший бомбардир чемпионата (15) и лидер по гол+пас (22), а по голевым передачам делит первое место еще с двумя футболистами. Во всех турнирах Криш настрелял 18+9 в 19 играх. Статистика бразильца чуть скромнее: 17+2 в 15 поединках во всех соревнованиях. Неплохие показатели набрал и Садио Мане — 9+3.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»
Команды с большим отрывом забивают больше всех в Саудовской Аравии: хозяева вонзили 43 мяча в 14 турах (3,07 гола в среднем за игру), гости — 39 (2,78). В топ-5 лучших бомбардиров чемпионата находятся четыре футболиста из «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» — Роналду, Митрович, Малком и Талиска. Все четверо показывают в этом сезоне высокую результативность и, вероятно, продемонстрируют ее в предстоящей встрече. Тем более что у «Рыцаря Неджда» есть реальный шанс сократить отставание от лидера до одного очка, что усилит интригу.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3