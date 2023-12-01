«Монца» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 1 декабря 2023 года
В первый день зимы, 1 декабря, «Монца» в чемпионате Италии сыграет с «Ювентусом». Встреча 14-го тура состоится на арене «Бриантео» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ювентус» убедительным фаворитом матча. На победу туринского суперклуба можно поставить с коэффициентом 2.04, что примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.48 (29%), успех «Монцы» — за еще большие 3.88 (22%).
В прошлом сезоне бело-красные дважды одолели «Юве» в чемпионате. На то, что в этот раз они не уступят, котировка — 1.84.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.76.
Если забьют обе команды, сыграет пари за 1.91. Если этого не произойдет, тогда пройдет ставка за 1.90.
«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей в серии А, причем трижды туринцы добились успеха со счетом 1:0. Такой исход предложен за 10.25.
Прогноз и ставка на матч «Монца» — «Ювентус»
В этом матче не стоит искать подвоха. «Ювентус» ничьей с «Интером» (1:1) и победой над «Миланом» (1:0) чуть ранее доказал, что возвращается в элиту. Второе место в таблице в двух очках от нерадзурри также это подтверждают. Команда Массимо Аллегри выиграла девять из 13 матчей сезона и уступила лишь раз.
«Монца» идет на восьмой строчке в серии А, победив лишь четырежды при шести ничьих и трех поражениях. Причем все неудачи команда потерпела в играх с топами: «Ромой» (0:1), «Аталантой» (0:3) и «Интером» (0:2), не забив им ни одного мяча. В битве с «Ювентусом» «брианцоли» ждет такая же участь.
Рекомендуемая ставка: П2 за 2.04.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3