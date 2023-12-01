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«Монца» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 1 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Монца» — «Ювентус» 1 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

В первый день зимы, 1 декабря, «Монца» в чемпионате Италии сыграет с «Ювентусом». Встреча 14-го тура состоится на арене «Бриантео» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ювентус» убедительным фаворитом матча. На победу туринского суперклуба можно поставить с коэффициентом 2.04, что примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.48 (29%), успех «Монцы» — за еще большие 3.88 (22%).

В прошлом сезоне бело-красные дважды одолели «Юве» в чемпионате. На то, что в этот раз они не уступят, котировка — 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет пари за 1.91. Если этого не произойдет, тогда пройдет ставка за 1.90.

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей в серии А, причем трижды туринцы добились успеха со счетом 1:0. Такой исход предложен за 10.25.

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

Прогноз и ставка на матч «Монца» — «Ювентус»

В этом матче не стоит искать подвоха. «Ювентус» ничьей с «Интером» (1:1) и победой над «Миланом» (1:0) чуть ранее доказал, что возвращается в элиту. Второе место в таблице в двух очках от нерадзурри также это подтверждают. Команда Массимо Аллегри выиграла девять из 13 матчей сезона и уступила лишь раз.

«Монца» идет на восьмой строчке в серии А, победив лишь четырежды при шести ничьих и трех поражениях. Причем все неудачи команда потерпела в играх с топами: «Ромой» (0:1), «Аталантой» (0:3) и «Интером» (0:2), не забив им ни одного мяча. В битве с «Ювентусом» «брианцоли» ждет такая же участь.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.04.

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ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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