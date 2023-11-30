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Сегодня, 16:45

Клиент ФОНБЕТ поставил 1000 рублей на экспресс из четырех матчей ЛЧ и забрал 950 000. Его выручили Беллингем и Жоау Мариу

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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
Автор ставки взял сумасшедшие условия.

В минувшие вторник и среду в Европе состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Многие из них получились очень результативными: в половине встреч было забито больше трех мячей, а в среднем на игру пришлось 3,38 гола. Представить, что голевой порог будет настолько высоким, было непросто, но клиенту ФОНБЕТ это удалось. Более того, он собрал экспресс из четырех матчей, в каждом из которых выбрал одно суровое условие.

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Экспресс выглядит следующим образом:

  • «Галатасарай» — «МЮ», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.10 (1:2);

  • «Реал» — «Наполи», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.60 (2:1);

  • «Арсенал» — «Ланс», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.20 (5:0);

  • «Бенфика» — «Интер», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 6.40 (3:0).

Коэффициент: 5.10 х 5.60 х 5.20 х 6.40 = 950.48.

Жоау Мариу разразился хет-триком и принес выигрыш

Надо ли говорить, что при настолько высоком итоговом коэффициенте сумма ставки была небольшой — 1000 рублей. При этом выигрыш автора экспресса оказался вполне бодрящим и составил 950 480 рублей.

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Это стало возможным благодаря яркому выступлению всех вышеперечисленных команд. Первым в списке был матч «Галатасарай» — «МЮ», который начался на два с лишним часа раньше других. И уже по первым минутам можно было предположить, что голов в этой встрече будет предостаточно, потому что противники играли почти без середины поля и создавали массу моментов. Гости уже к 18-й минуте повели 2:0 благодаря точным ударам под перекладину в исполнении Гарначо и Фернандеша, а третий необходимый автору ставки мяч был забит хозяевами — хитрый удар Хакима Зиеша со штрафного застал врасплох Андре Онана.

Позднее начались другие три матча, и — о чудо! — ни в одном из них команды также не испытали сложностей с тем, чтобы забить несколько раз уже в стартовые 35 минут. «Арсенал» дома вообще не почувствовал «Ланс». Лондонцы завладели преимуществом со стартовым свистком и преобразовали его в шесть голов, пять из которых пришлись на первую половину. Причем отличились пять разных игроков атаки: Хаверц, Жезус, Сака, Мартинелли и Эдегор.

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Также бодрейше начался и матч в Мадриде, где «Реал» в мало что значащей для себя встрече принимал «Наполи». Удивительно, но Карло Анчелотти не стал беречь лидеров и выставил их в стартовом составе, что сыграло свою роль. Гости забили первыми усилиями Джованни Симеоне на девятой минуте, но уже в следующей атаке «бланкос» сравняли счет — Родриго вошел в штрафную и пульнул в дальнюю «девятку». Затем игра немного подуспокоилась, но на 22-й минуте произошел взрыв: Алаба изумительным пасом нашел в штрафной Беллингема, который забил 15-й мяч в 16 играх за испанский клуб.

Оставалось лишь дождаться голов во встрече между провалившей групповой этап «Бенфикой» и «Интером», который играл самым настоящим резервом. Это основной фактор, который позволил хозяевам комфортно почувствовать себя на старте игры. Обычно миланцы здорово действуют в обороне, но в этом матче провалов и несогласованности оказалось слишком много, чем воспользовался бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, оформивший хет-трик. Он и принес автору экспресса выигрыш в размере 950 480 рублей.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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