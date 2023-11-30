Клиент ФОНБЕТ поставил 1000 рублей на экспресс из четырех матчей ЛЧ и забрал 950 000. Его выручили Беллингем и Жоау Мариу
В минувшие вторник и среду в Европе состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Многие из них получились очень результативными: в половине встреч было забито больше трех мячей, а в среднем на игру пришлось 3,38 гола. Представить, что голевой порог будет настолько высоким, было непросто, но клиенту ФОНБЕТ это удалось. Более того, он собрал экспресс из четырех матчей, в каждом из которых выбрал одно суровое условие.
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Экспресс выглядит следующим образом:
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«Галатасарай» — «МЮ», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.10 (1:2);
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«Реал» — «Наполи», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.60 (2:1);
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«Арсенал» — «Ланс», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 5.20 (5:0);
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«Бенфика» — «Интер», ТБ 2.5 гола в первом тайме за 6.40 (3:0).
Коэффициент: 5.10 х 5.60 х 5.20 х 6.40 = 950.48.
Жоау Мариу разразился хет-триком и принес выигрыш
Надо ли говорить, что при настолько высоком итоговом коэффициенте сумма ставки была небольшой — 1000 рублей. При этом выигрыш автора экспресса оказался вполне бодрящим и составил 950 480 рублей.
Это стало возможным благодаря яркому выступлению всех вышеперечисленных команд. Первым в списке был матч «Галатасарай» — «МЮ», который начался на два с лишним часа раньше других. И уже по первым минутам можно было предположить, что голов в этой встрече будет предостаточно, потому что противники играли почти без середины поля и создавали массу моментов. Гости уже к 18-й минуте повели 2:0 благодаря точным ударам под перекладину в исполнении Гарначо и Фернандеша, а третий необходимый автору ставки мяч был забит хозяевами — хитрый удар Хакима Зиеша со штрафного застал врасплох Андре Онана.
Позднее начались другие три матча, и — о чудо! — ни в одном из них команды также не испытали сложностей с тем, чтобы забить несколько раз уже в стартовые 35 минут. «Арсенал» дома вообще не почувствовал «Ланс». Лондонцы завладели преимуществом со стартовым свистком и преобразовали его в шесть голов, пять из которых пришлись на первую половину. Причем отличились пять разных игроков атаки: Хаверц, Жезус, Сака, Мартинелли и Эдегор.
Также бодрейше начался и матч в Мадриде, где «Реал» в мало что значащей для себя встрече принимал «Наполи». Удивительно, но Карло Анчелотти не стал беречь лидеров и выставил их в стартовом составе, что сыграло свою роль. Гости забили первыми усилиями Джованни Симеоне на девятой минуте, но уже в следующей атаке «бланкос» сравняли счет — Родриго вошел в штрафную и пульнул в дальнюю «девятку». Затем игра немного подуспокоилась, но на 22-й минуте произошел взрыв: Алаба изумительным пасом нашел в штрафной Беллингема, который забил 15-й мяч в 16 играх за испанский клуб.
Оставалось лишь дождаться голов во встрече между провалившей групповой этап «Бенфикой» и «Интером», который играл самым настоящим резервом. Это основной фактор, который позволил хозяевам комфортно почувствовать себя на старте игры. Обычно миланцы здорово действуют в обороне, но в этом матче провалов и несогласованности оказалось слишком много, чем воспользовался бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, оформивший хет-трик. Он и принес автору экспресса выигрыш в размере 950 480 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3