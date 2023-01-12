Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Наполи» — «Ювентус»: Хвича и Осимхен прервут победную серию гостей?

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
«Бьянконери» побеждают и не пропускают в серии А с октября.

13 января в серии А состоится топ-встреча — лидирующий «Наполи» примет на своем поле «Ювентус». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
13 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи неаполитанцев. Поставить на них можно за 1.97, это примерно 53% вероятности. Ничью оценили в 3.50 (28%), наименее возможен триумф «Ювентуса» — 4.30 (19%).

«Бьянконери» выиграли пять последних официальных матчей. Если считаете, что команда Аллегри не уступит в Неаполе, оформите ставку за 1.89.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

Хави. «Бетис» — «Барселона»: команды Хави и Хоакина устроят жаркий матч

«Верх» по голам прошел всего в одном из пяти прошедших матчей при участии «Ювентуса». Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно с котировкой 1.83.

Вариант «обе забьют», как и обратный, эксперты оценили в 1.90.

Два наиболее вероятных точных счета — 1:0 в пользу «Наполи» или ничья 1:1 за 6.50.

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 13 января 2023 года

4 января великолепная беспроигрышная серия «Наполи» прервалась — команда Спаллетти уступила на выезде «Интеру». И дело не в невезении — «адзурри» просто играли хуже и ничего толком не предложили хозяевам. Хотя по статистике этого и не скажешь: ударов (9:6) и попаданий в створ (2:1) у неаполитанцев больше. Но они не забили, а соперник это сделал.

Кажется, поражение разозлило «Наполи», и на «Сампдорию» они вышли заряженные. Худшую команду чемпионата (8:30 разница забитых и пропущенных) вроде ждал разгром, но на деле получилось скромно — неаполитанцы забили всего два мяча. Зато по xG наколотили почти четыре, а в створ ворот ударили восемь раз. Так что в атакующей силе «Наполи» можно не сомневаться — все в порядке.

Грэм Поттер. «Фулхэм» — «Челси»: аренда Феликса сиюминутно не решит проблемы Поттера

«Ювентус» тоже ощущает себя неплохо: несмотря на негативный фон вокруг клуба (есть подозрения в финансовых махинациях), футболисты собрались и радуют болельщиков. Команда Аллегри побеждает уже пять официальных матчей подряд. Более того, в этих встречах она не пропустила ни одного мяча. А если говорить про серию А, то победный стрик «бьянконери» еще длиннее — они не знают поражений с 8 октября. Столько же времени им никто не забивал в Италии. Если считаете, что и у «Наполи» не получится, оформите ставку за 4.40.

Правда, в последних двух матчах болельщиков радует разве что результат. «Ювентус» последовательно обыграл «Кремонезе» и «Удинезе» (оба — 1:0), но это были очень тяжелые победы. Много раз «Юве» сам мог пропустить, а голы вымучивал очень натужно. На горизонте «Наполи», и это плохие новости для сдавшей атаки «бьянконери».

Дарья Касаткина. Чемпионка Australian Open 2023: Самсонова или Касаткина остановят Свентек на пути к четвертой победе на ТБШ?

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»

«Наполи» внезапно проиграл, чем немало удивил поклонников — на «Джузеппе Меацца» от них ждали другого результата. Это уже не первое поражение Спаллетти от большой команды в этом сезоне (ранее были 0:2 от «Ливерпуля»), так что от матча с «Ювентусом» можно ждать чего угодно.

Тем не менее «бьянконери» так мучительно побеждали в двух последних встречах, что у неаполитанцев есть отличные шансы как минимум не проиграть дома. К тому же «адзурри» не уступали в родных стенах с апреля 2022 года. Вероятно, не уступят и 13 января. Хотя с текущей реализацией «Наполи» и формой «Ювентуса» вряд ли будет яркий матч.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Australian Open 2023: Медведев помешает Джоковичу догнать Надаля по титулам на ТБШ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости