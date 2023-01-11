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«Бетис» — «Барселона»: команды Хави и Хоакина устроят жаркий матч

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года
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Хави.
Фото Global Look Press
Одна и та же ставка зашла в семи из восьми последних встреч.

12 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании — сыграют «Бетис» и «Барселона». Команды встретятся на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Бетис
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи каталонцев. Поставить на их победу в основное время можно за 1.56, это примерно 64% вероятности. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Бетиса» — за 5.80 (15%).

Севильцы всего дважды за последние десять личных встреч не проиграли «Барселоне». Поэтому котировка на то, что зелено-белые не уступят, солидная — 2.55.

Есть возможность поставить на проход команд в финал: виктория «Бетиса» оценена в 3.70, каталонцев — в 1.31.

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Улучшить котировку на победу «Барселоны» или добавить шансов номинальным хозяевам можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.00, Ф1(-1) — за 1.87.

Из последних восьми личных встреч в семи прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63.

В семи играх из десяти случился обмен голами. Вариант «обе забьют» эксперты оценили в 1.71.

2:1 или 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.80 — два наиболее вероятных точных счета.

«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 12 января 2023 года

«Бетис» в ноябре — декабре впал в микрокризис: команда Мануэля Пеллегрини не побеждала на протяжении трех матчей. В эту неприятную серию попала ничья с «Севильей» (1:1), поражение от «Валенсии» (0:3) и нулевая ничья с «Атлетиком».

«Бетис» потерял много игроков в декабре, но все они вернулись к матчу с «Атлетик Бильбао». Поэтому севильцы переиграли гостей по ударам в створ (5:0) и только из-за невезения не прошили ворота Унаи Симона. Однако в следующих двух встречах «Бетис» исправился и оба раза победил. Сначала зелено-белые разгромили в Кубке «Ибицу Питиусас» (4:1), потом разобрались с «Райо Вальекано» (2:1). Появившаяся глубина состава явно помогла команде вернуть игру.

Но вряд ли это волнует «Барселону». В этом сезоне у каталонцев четыре поражения, но все они от топовых команд: «Баварии» (0:2 и 0:3), «Интера» (0:1) и «Реала» (1:3). «Бетис» по уровню явно не дотягивает до этих клубов.

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Более того, с 29 октября «Барселона» лишь раз отдала очки — сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). И даже эту «мировую» можно назвать скорее счастливой для гостей, поскольку «блауграна» была безумно активна в атаке — но неэффективна. Команда Хави нанесла 21 удар в сторону ворот, шесть пришлись в створ, а общая «стоимость» ударов составила 2.75 xG.

В последних двух матчах «Барселона» проявила характер. Во-первых, дожала «Интерсити» в Кубке Испании в дополнительное время. Да, эта команда сильно ниже классом, но бой навязала знатный. 4:3 с голом Фати на 103-й минуте — такой результат достоин как критики за игру в обороне, так и похвалы за стойкость. Во-вторых, «Барселона» переиграла вечно опасный «Атлетико». В данном случае уже каталонцы играли хуже соперника, но сохранили преимущество после раннего гола Усмана Дембеле и даже ушли с «сухими» воротами.

Несмотря на шикарную игру каталонцев в защите (в ла лиге пропустили всего шесть мячей), матч с «Бетисом» может быть очень ярким. Команды часто играют результативно: например, за последние десять встреч зелено-белые пять раз забили каталонцам два и больше мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 3.30.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

Полуфинал Суперкубка должен быть огненным. «Барса» очень давно не держала этот трофей в руках. Последний триумф отметили в 2018 году, еще когда Суперкубок разыгрывали летом. После этого каталонцы уступили «Атлетико», «Атлетику» и «Реалу». Так что мотивация у команды Хави очень серьезная — плюс нельзя допустить успеха «бланкос» и равенства по титулам.

«Бетис» для такой игры — достойный соперник. Они знают, как забивать каталонцам — за последние десять очных матчей пять раз закинули Тер Стегену два и больше мяча. Плюс дела у них в последнее время идут хорошо — три матча без поражений. К тому же, в семи из десяти прошедших личных встреч команды обменивались забитыми мячами. Так что севильцы должны устроить с «Барселоной» голевой праздник.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

Футбол
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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