«Бетис» — «Барселона»: команды Хави и Хоакина устроят жаркий матч
12 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании — сыграют «Бетис» и «Барселона». Команды встретятся на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Начало трансляции в 21.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи каталонцев. Поставить на их победу в основное время можно за 1.56, это примерно 64% вероятности. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Бетиса» — за 5.80 (15%).
Севильцы всего дважды за последние десять личных встреч не проиграли «Барселоне». Поэтому котировка на то, что зелено-белые не уступят, солидная — 2.55.
Есть возможность поставить на проход команд в финал: виктория «Бетиса» оценена в 3.70, каталонцев — в 1.31.
Улучшить котировку на победу «Барселоны» или добавить шансов номинальным хозяевам можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.00, Ф1(-1) — за 1.87.
Из последних восьми личных встреч в семи прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63.
В семи играх из десяти случился обмен голами. Вариант «обе забьют» эксперты оценили в 1.71.
2:1 или 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.80 — два наиболее вероятных точных счета.
«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 12 января 2023 года
«Бетис» в ноябре — декабре впал в микрокризис: команда Мануэля Пеллегрини не побеждала на протяжении трех матчей. В эту неприятную серию попала ничья с «Севильей» (1:1), поражение от «Валенсии» (0:3) и нулевая ничья с «Атлетиком».
«Бетис» потерял много игроков в декабре, но все они вернулись к матчу с «Атлетик Бильбао». Поэтому севильцы переиграли гостей по ударам в створ (5:0) и только из-за невезения не прошили ворота Унаи Симона. Однако в следующих двух встречах «Бетис» исправился и оба раза победил. Сначала зелено-белые разгромили в Кубке «Ибицу Питиусас» (4:1), потом разобрались с «Райо Вальекано» (2:1). Появившаяся глубина состава явно помогла команде вернуть игру.
Но вряд ли это волнует «Барселону». В этом сезоне у каталонцев четыре поражения, но все они от топовых команд: «Баварии» (0:2 и 0:3), «Интера» (0:1) и «Реала» (1:3). «Бетис» по уровню явно не дотягивает до этих клубов.
Более того, с 29 октября «Барселона» лишь раз отдала очки — сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). И даже эту «мировую» можно назвать скорее счастливой для гостей, поскольку «блауграна» была безумно активна в атаке — но неэффективна. Команда Хави нанесла 21 удар в сторону ворот, шесть пришлись в створ, а общая «стоимость» ударов составила 2.75 xG.
В последних двух матчах «Барселона» проявила характер. Во-первых, дожала «Интерсити» в Кубке Испании в дополнительное время. Да, эта команда сильно ниже классом, но бой навязала знатный. 4:3 с голом Фати на 103-й минуте — такой результат достоин как критики за игру в обороне, так и похвалы за стойкость. Во-вторых, «Барселона» переиграла вечно опасный «Атлетико». В данном случае уже каталонцы играли хуже соперника, но сохранили преимущество после раннего гола Усмана Дембеле и даже ушли с «сухими» воротами.
Несмотря на шикарную игру каталонцев в защите (в ла лиге пропустили всего шесть мячей), матч с «Бетисом» может быть очень ярким. Команды часто играют результативно: например, за последние десять встреч зелено-белые пять раз забили каталонцам два и больше мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 3.30.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»
Полуфинал Суперкубка должен быть огненным. «Барса» очень давно не держала этот трофей в руках. Последний триумф отметили в 2018 году, еще когда Суперкубок разыгрывали летом. После этого каталонцы уступили «Атлетико», «Атлетику» и «Реалу». Так что мотивация у команды Хави очень серьезная — плюс нельзя допустить успеха «бланкос» и равенства по титулам.
«Бетис» для такой игры — достойный соперник. Они знают, как забивать каталонцам — за последние десять очных матчей пять раз закинули Тер Стегену два и больше мяча. Плюс дела у них в последнее время идут хорошо — три матча без поражений. К тому же, в семи из десяти прошедших личных встреч команды обменивались забитыми мячами. Так что севильцы должны устроить с «Барселоной» голевой праздник.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2