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Побьет рекорд результативности или провалится? Что покажет Роналду в «Аль-Насре»

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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Португалец готов снова стать лучшим.

В начале сезона эксперты обсуждали вероятность победы Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и Лиге Европы, но уже через пару месяцев все круто поменялось. Португалец со скандалом покинул Англию, не нашел клуб в Европе и за жирнейшие 200 млн евро в год присоединился к саудовскому «Аль-Насру».

Ближе к середине января клуб из Эр-Рияда наконец дооформил переход Криша, и в скором времени он дебютирует за новую команду. Что покажет звездный португалец в Саудовской Аравии? Разбираются «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

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В прошлом сезоне, когда Криштиану часто выходил в стартовом составе «МЮ», он набил отличную статистику: оформил 18 голов в АПЛ и еще шесть в семи играх Лиги чемпионов. Однако в розыгрыше-2022/23 его игровое время резко сократилось, из-за чего упала и результативность: всего три гола за 1051 минуту на поле во всех турнирах за клуб. В сборной произошла похожая ситуация: на ЧМ капитан забил в первом же матче, а к плей-офф плотно засел в запас.

Сколько же Роналду забьет за «Аль-Наср»? Аналитики считают, что до конца сезона португалец остановится на отметке примерно в 13 мячей. На ТБ 13.5 коэффициент — 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85. В Саудовской Аравии сыграна почти половина чемпионата — 12 из 30 туров. Получается, у Криша есть 18 или 17 игр (зависит от того, снимут матч дисквалификации или нет) — нужно забивать в среднем по одному мячу за игру. Но нужно помнить, что по классу Рон будет значительно сильнее большинства команд и игроков, а еще ему будут доступны все стандарты и максимальное время на поле.

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Хотя Роналду зарекомендовал себя как футболист, который тянет игру на себя, он все равно будет делиться мячом с партнерами и раздавать голевые передачи. Всего на счету Криштиану 223 ассиста в 949 играх — то есть для одного ему требуется 4.25 игры. На то, что за 17 игр в «Аль-Насре» он отдаст четыре и более результативных паса, котировка — 2.30, на ТМ 3.5 — 1.55.

И еще важный вопрос: сколько мячей Криш забьет со штрафных? Эксперты полагают, что пара голов со стандартов за португальцем не затеряется. На ТБ 1.5 коэффициент — 2.03, на ТМ 1.5 — 1.70.

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Также можно поставить на то, станет ли Роналду лучшим бомбардиром местной премьер-лиги до 2025 года. Положительный ответ оценен в 1.80, отрицательный — в 1.90. На то, что он побьет рекорд результативности за один сезон, который принадлежит марокканцу Абдерразаку Хамдаллу (34 гола за «Аль-Наср» в розыгрыше-2018/19), котировка — 3.50.

Криштиану Роналду
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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