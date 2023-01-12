Побьет рекорд результативности или провалится? Что покажет Роналду в «Аль-Насре»
В начале сезона эксперты обсуждали вероятность победы Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и Лиге Европы, но уже через пару месяцев все круто поменялось. Португалец со скандалом покинул Англию, не нашел клуб в Европе и за жирнейшие 200 млн евро в год присоединился к саудовскому «Аль-Насру».
Ближе к середине января клуб из Эр-Рияда наконец дооформил переход Криша, и в скором времени он дебютирует за новую команду. Что покажет звездный португалец в Саудовской Аравии? Разбираются «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ.
В прошлом сезоне, когда Криштиану часто выходил в стартовом составе «МЮ», он набил отличную статистику: оформил 18 голов в АПЛ и еще шесть в семи играх Лиги чемпионов. Однако в розыгрыше-2022/23 его игровое время резко сократилось, из-за чего упала и результативность: всего три гола за 1051 минуту на поле во всех турнирах за клуб. В сборной произошла похожая ситуация: на ЧМ капитан забил в первом же матче, а к плей-офф плотно засел в запас.
Сколько же Роналду забьет за «Аль-Наср»? Аналитики считают, что до конца сезона португалец остановится на отметке примерно в 13 мячей. На ТБ 13.5 коэффициент — 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85. В Саудовской Аравии сыграна почти половина чемпионата — 12 из 30 туров. Получается, у Криша есть 18 или 17 игр (зависит от того, снимут матч дисквалификации или нет) — нужно забивать в среднем по одному мячу за игру. Но нужно помнить, что по классу Рон будет значительно сильнее большинства команд и игроков, а еще ему будут доступны все стандарты и максимальное время на поле.
Хотя Роналду зарекомендовал себя как футболист, который тянет игру на себя, он все равно будет делиться мячом с партнерами и раздавать голевые передачи. Всего на счету Криштиану 223 ассиста в 949 играх — то есть для одного ему требуется 4.25 игры. На то, что за 17 игр в «Аль-Насре» он отдаст четыре и более результативных паса, котировка — 2.30, на ТМ 3.5 — 1.55.
И еще важный вопрос: сколько мячей Криш забьет со штрафных? Эксперты полагают, что пара голов со стандартов за португальцем не затеряется. На ТБ 1.5 коэффициент — 2.03, на ТМ 1.5 — 1.70.
Также можно поставить на то, станет ли Роналду лучшим бомбардиром местной премьер-лиги до 2025 года. Положительный ответ оценен в 1.80, отрицательный — в 1.90. На то, что он побьет рекорд результативности за один сезон, который принадлежит марокканцу Абдерразаку Хамдаллу (34 гола за «Аль-Наср» в розыгрыше-2018/19), котировка — 3.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2