Побьет рекорд результативности или провалится? Что покажет Роналду в «Аль-Насре»

Португалец готов снова стать лучшим.

В начале сезона эксперты обсуждали вероятность победы Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и Лиге Европы, но уже через пару месяцев все круто поменялось. Португалец со скандалом покинул Англию, не нашел клуб в Европе и за жирнейшие 200 млн евро в год присоединился к саудовскому «Аль-Насру».

Ближе к середине января клуб из Эр-Рияда наконец дооформил переход Криша, и в скором времени он дебютирует за новую команду. Что покажет звездный португалец в Саудовской Аравии? Разбираются «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

В прошлом сезоне, когда Криштиану часто выходил в стартовом составе «МЮ», он набил отличную статистику: оформил 18 голов в АПЛ и еще шесть в семи играх Лиги чемпионов. Однако в розыгрыше-2022/23 его игровое время резко сократилось, из-за чего упала и результативность: всего три гола за 1051 минуту на поле во всех турнирах за клуб. В сборной произошла похожая ситуация: на ЧМ капитан забил в первом же матче, а к плей-офф плотно засел в запас.

Сколько же Роналду забьет за «Аль-Наср»? Аналитики считают, что до конца сезона португалец остановится на отметке примерно в 13 мячей. На ТБ 13.5 коэффициент — 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85. В Саудовской Аравии сыграна почти половина чемпионата — 12 из 30 туров. Получается, у Криша есть 18 или 17 игр (зависит от того, снимут матч дисквалификации или нет) — нужно забивать в среднем по одному мячу за игру. Но нужно помнить, что по классу Рон будет значительно сильнее большинства команд и игроков, а еще ему будут доступны все стандарты и максимальное время на поле.

Хотя Роналду зарекомендовал себя как футболист, который тянет игру на себя, он все равно будет делиться мячом с партнерами и раздавать голевые передачи. Всего на счету Криштиану 223 ассиста в 949 играх — то есть для одного ему требуется 4.25 игры. На то, что за 17 игр в «Аль-Насре» он отдаст четыре и более результативных паса, котировка — 2.30, на ТМ 3.5 — 1.55.

И еще важный вопрос: сколько мячей Криш забьет со штрафных? Эксперты полагают, что пара голов со стандартов за португальцем не затеряется. На ТБ 1.5 коэффициент — 2.03, на ТМ 1.5 — 1.70.

Также можно поставить на то, станет ли Роналду лучшим бомбардиром местной премьер-лиги до 2025 года. Положительный ответ оценен в 1.80, отрицательный — в 1.90. На то, что он побьет рекорд результативности за один сезон, который принадлежит марокканцу Абдерразаку Хамдаллу (34 гола за «Аль-Наср» в розыгрыше-2018/19), котировка — 3.50.