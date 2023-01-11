«Фулхэм» — «Челси»: аренда Феликса сиюминутно не решит проблемы Поттера
12 января в перенесенном матче седьмого тура АПЛ «Фулхэм» сыграет с «Челси». Матч состоится на стадионе «Крейвен Коттедж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 12 января 2022 года
«Челси» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу синих можно поставить с коэффициентом 2.17, это около 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Фулхэма» — за 3.50 (28%).
Вариант «хозяева не проиграют» предложен за 1.74. За 1.33 доступен Х2.
Можете поставить на один из предложенных тоталов:
Обмен голами в предстоящей встрече оценен коэффициентом 1.73, противоположный исход — 2.10.
Кай Хаверц — самый вероятный автор гола, по мнению экспертов. В отсутствие Обамеянга, Стерлинга и других форвардов на точный удар немца котировка — 2.70.
Победа «Челси» хотя бы в одном тайме доступна за 1.56, идентичное условие на «Фулхэм» идет за 2.15.
Ничья 1:1 за 6.60 — самый ожидаемый аналитиками счет встречи.
«Фулхэм» — «Челси»: прогноз и анализ матча 7-го тура АПЛ 12 января 2022 года
В начале 2023 года «Челси» окончательно пояснили его место и возможности в современном английском футболе. Сначала синие сыграли вничью с аутсайдером АПЛ «Ноттингемом» (1:1), а затем получили две оплеухи от «Сити» — в чемпионате (0:1) и в Кубке страны (0:4). И если в АПЛ лондонцам удалось сохранить лицо, то последний матч превратился в избиение без шансов на помилование — команде Грэма Поттера банально нечем было ответить.
Фанаты «Челси» скажут, что команда переживает непростые времена из-за большого числа травмированных, и будут правы. Перед встречей с «Фулхэмом» в лазарете синих числятся 10 футболистов, включая Менди, Обамеянга, Стерлинга, Пулишича и Фофана и давно недоступного Канте. С другой стороны, некоторые поражения лондонцы потерпели еще в те времена, когда состав был почти без изъянов. Например, в играх с «Брайтоном» (1:4), «Саутгемптоном» (1:2) и «Лидсом» (0:3) отсутствовали всего 3-4 человека.
Синие вылетели из всех внутренних Кубков и теперь сосредоточатся на АПЛ и Лиге чемпионов. В чемпионате «Челси» занимает лишь десятое место — даже «Фулхэм» выше (седьмое). В последних пяти матчах лондонцы трижды проиграли и добыли всего одну победу. У них большие проблемы с результативностью: в 17 матчах забито всего 20 голов (1.18 за игру).
В отсутствие Обамеянга и Стерлинга решать проблему забитых мячей будет арендованный за 11 млн евро у «Атлетико» Жоау Феликс. Португалец высадится на «Стэмфорд Бридж» до конца сезона. Может быть, он поможет «Челси» уже в игре против «Фулхэма». На то, что с Жоау (или без него) гости забьют два и более мяча, котировка — 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Челси»
«Челси» выиграл у «Фулхэма» семь последних матчей, но тогда синие были достаточно хороши. Сейчас же команда играет не в свой футбол, так еще покорежена травмами — против «дачников» не выйдут сразу десять человек. Плюс встреча состоится на поле соперника — небольшой, но все же плюс в копилку коллектива Марку Силвы.
В отличие от «Челси», «Фулхэм» выиграл четыре крайние встречи во всех турнирах. Да, соперники были не самые топовые («Халл», «Лестер», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас»), но успехи не пахнут. К тому же «дачники» показали, что могут здорово играть в обороне — пропустили на этом отрезке всего один мяч. Синие, которые испытывают проблемы с атакой, вполне могут забуксовать. Не зря у них шесть поражений в восьми предыдущих матчах.
Рекомендуемая ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2