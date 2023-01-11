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«Фулхэм» — «Челси»: аренда Феликса сиюминутно не решит проблемы Поттера

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 12 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press
Португалец призван помочь с голами.

12 января в перенесенном матче седьмого тура АПЛ «Фулхэм» сыграет с «Челси». Матч состоится на стадионе «Крейвен Коттедж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
12 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 12 января 2022 года

«Челси» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу синих можно поставить с коэффициентом 2.17, это около 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), успех «Фулхэма» — за 3.50 (28%).

Вариант «хозяева не проиграют» предложен за 1.74. За 1.33 доступен Х2.

Можете поставить на один из предложенных тоталов:

  • ТБ 2.5 оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 2.00;

  • ТБ 3.5 — в 3.00, ТМ 3.5 — в 1.38.

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Обмен голами в предстоящей встрече оценен коэффициентом 1.73, противоположный исход — 2.10.

Кай Хаверц — самый вероятный автор гола, по мнению экспертов. В отсутствие Обамеянга, Стерлинга и других форвардов на точный удар немца котировка — 2.70.

Победа «Челси» хотя бы в одном тайме доступна за 1.56, идентичное условие на «Фулхэм» идет за 2.15.

Ничья 1:1 за 6.60 — самый ожидаемый аналитиками счет встречи.

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В начале 2023 года «Челси» окончательно пояснили его место и возможности в современном английском футболе. Сначала синие сыграли вничью с аутсайдером АПЛ «Ноттингемом» (1:1), а затем получили две оплеухи от «Сити» — в чемпионате (0:1) и в Кубке страны (0:4). И если в АПЛ лондонцам удалось сохранить лицо, то последний матч превратился в избиение без шансов на помилование — команде Грэма Поттера банально нечем было ответить.

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Фанаты «Челси» скажут, что команда переживает непростые времена из-за большого числа травмированных, и будут правы. Перед встречей с «Фулхэмом» в лазарете синих числятся 10 футболистов, включая Менди, Обамеянга, Стерлинга, Пулишича и Фофана и давно недоступного Канте. С другой стороны, некоторые поражения лондонцы потерпели еще в те времена, когда состав был почти без изъянов. Например, в играх с «Брайтоном» (1:4), «Саутгемптоном» (1:2) и «Лидсом» (0:3) отсутствовали всего 3-4 человека.

Синие вылетели из всех внутренних Кубков и теперь сосредоточатся на АПЛ и Лиге чемпионов. В чемпионате «Челси» занимает лишь десятое место — даже «Фулхэм» выше (седьмое). В последних пяти матчах лондонцы трижды проиграли и добыли всего одну победу. У них большие проблемы с результативностью: в 17 матчах забито всего 20 голов (1.18 за игру).

В отсутствие Обамеянга и Стерлинга решать проблему забитых мячей будет арендованный за 11 млн евро у «Атлетико» Жоау Феликс. Португалец высадится на «Стэмфорд Бридж» до конца сезона. Может быть, он поможет «Челси» уже в игре против «Фулхэма». На то, что с Жоау (или без него) гости забьют два и более мяча, котировка — 2.00.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Челси»

«Челси» выиграл у «Фулхэма» семь последних матчей, но тогда синие были достаточно хороши. Сейчас же команда играет не в свой футбол, так еще покорежена травмами — против «дачников» не выйдут сразу десять человек. Плюс встреча состоится на поле соперника — небольшой, но все же плюс в копилку коллектива Марку Силвы.

В отличие от «Челси», «Фулхэм» выиграл четыре крайние встречи во всех турнирах. Да, соперники были не самые топовые («Халл», «Лестер», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас»), но успехи не пахнут. К тому же «дачники» показали, что могут здорово играть в обороне — пропустили на этом отрезке всего один мяч. Синие, которые испытывают проблемы с атакой, вполне могут забуксовать. Не зря у них шесть поражений в восьми предыдущих матчах.

Рекомендуемая ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.74.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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