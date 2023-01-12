Чемпион Australian Open 2023: Медведев помешает Джоковичу догнать Надаля по титулам на ТБШ?

Даниил находится в неплохой форме.

В австралийском Мельбурне с 16 по 29 января пройдет первый из четырех крупнейших теннисных турниров сезона — Australian Open. В прошлом году соревнование могло завершиться триумфом российского спортсмена, но Даниил Медведев уступил в финале Рафаэлю Надалю, ведя 2-0 по сетам. Получится ли у него завершить начатое и забрать трофей? Или он в юбилейный, десятый раз достанется Новаку Джоковичу?

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы этих и других игроков завоевать титул.

Джокович или не Джокович?

В прошлом году турнир прошел на фоне скандала: девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович не был допущен до участия из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Серба сначала впустили в страну, затем поместили на карантин, но после долгих обсуждений мельбурнских чиновников все же отправили домой. Так соревнование лишилось первой ракетки мира.

В этом году лидер рейтинга снова не сыграет в Австралии — возглавляющий табель испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы. В результате аналитики назвали фаворитом Джоковича. На победу Новака можно поставить за 1.90. На то, что кубок поднимет кто-то другой, котировка также 1.90.

Серб выложится на 500%, потому что его подпитывают две мотивации. Во-первых, он захочет доказать, что его выдворение из страны в прошлом году было ошибочным. Во-вторых, ему нужно догонять в гонке легенд Рафу Надаля: у испанца 22 трофея ТБШ, у Новака — 21.

Учитывая форму на старте сезона, Джоковичу явно по силам забрать «чашку». На первом турнире года в Аделаиде он взял 92-й титул в карьере: по ходу соревнования серб обыграл Шаповалова и Медведева, а в финале совершил удивительный камбэк против Корды — отыгрался с матчбола во втором сете. С характером у серба по-прежнему полный порядок.

Медведев снова поборется за трофей?

Вторым претендентом на победу считается как раз теннисист из России (5.50). После поражения от Джоковича Даниил скатился на седьмое место в рейтинге и уступил звание первой ракетки России Андрею Рублеву. Это еще одна грустная новость для фанатов Медведева, который после поражения в прошлогоднем финале от Надаля находится явно не в своей тарелке. В 2022-м он выиграл всего два некрупных турнира в Вене и Лос-Кабосе, а также уступил в двух финалах — в Галле и Хертогенбосе.

Завершением удручающего сезона стали три поражения на Итоговом турнире, но новый год Медведев начал за здравие: добрался до финала в Аделаиде, где в борьбе уступил Джоковичу. Возможно, полноценное возвращение Даниила случится как раз в Мельбурне — тем самым он завершит цикл неудач.

Третьим фаворитом идет Рафаэль Надаль (11.0), хотя он проиграл шесть из последних семи матчей и впервые в карьере начал сезон с двух поражений — от Норри и де Минаура на United Cup. При этом 22-кратный победитель ТБШ считает, что находится в хорошей форме, и готов побороться за победу.

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

За 12.0 эксперты предлагают взять успех хозяина кортов и самого эпатажного теннисиста мира Ника Кирьоса. В 2022-м австралиец доказал, что при должном желании способен выиграть ТБШ: на Уимблдоне он дошел до финала и даже вел в противостоянии с Джоковичем, но не сдюжил. В Мельбурне он снова будет заряжен, а буйная австралийская публика поможет ему не терять концентрацию.

Коэффициентом 15.0 оценен возможный успех Стефаноса Циципаса. Грек выиграл все семь матчей нового сезона: три выставочных и четыре на United Cup. С учетом набранной формы и высокого «посева» (будет третьим) Стеф может далеко пройти в Мельбурне и стать тяжелым противником для любого игрока.

За 20.0 можно взять Каспера Рууда, Феликса Оже-Альяссима и Янника Синнера. За 35.0 — Маттео Берреттини, Александра Зверева и Тэйлора Фритца.

Что покажут Рублев и Хачанов?

Хотя Андрей отобрал у Медведева звание первой ракетки России, по игре Даниил все еще превосходит соотечественника. Рублев, лучший результат которого в Австралии — четвертьфинал в 2021-м, проиграл оба матча на старте сезона. Неприятнее всего то, что уступил он не самым топовым игрокам: Роберто Баутисте и Танаси Коккинакису. На триумф русского № 1 котировка — 40.0.

На Хачанова коэффициент вовсе 80.0. Карен выиграл три матча в новом году, но без шансов уступил Медведеву в четвертьфинале Аделаиды.