Чемпион Australian Open 2023: Медведев помешает Джоковичу догнать Надаля по титулам на ТБШ?
В австралийском Мельбурне с 16 по 29 января пройдет первый из четырех крупнейших теннисных турниров сезона — Australian Open. В прошлом году соревнование могло завершиться триумфом российского спортсмена, но Даниил Медведев уступил в финале Рафаэлю Надалю, ведя 2-0 по сетам. Получится ли у него завершить начатое и забрать трофей? Или он в юбилейный, десятый раз достанется Новаку Джоковичу?
Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы этих и других игроков завоевать титул.
Джокович или не Джокович?
В прошлом году турнир прошел на фоне скандала: девятикратный победитель Australian Open Новак Джокович не был допущен до участия из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Серба сначала впустили в страну, затем поместили на карантин, но после долгих обсуждений мельбурнских чиновников все же отправили домой. Так соревнование лишилось первой ракетки мира.
В этом году лидер рейтинга снова не сыграет в Австралии — возглавляющий табель испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы. В результате аналитики назвали фаворитом Джоковича. На победу Новака можно поставить за 1.90. На то, что кубок поднимет кто-то другой, котировка также 1.90.
Серб выложится на 500%, потому что его подпитывают две мотивации. Во-первых, он захочет доказать, что его выдворение из страны в прошлом году было ошибочным. Во-вторых, ему нужно догонять в гонке легенд Рафу Надаля: у испанца 22 трофея ТБШ, у Новака — 21.
Учитывая форму на старте сезона, Джоковичу явно по силам забрать «чашку». На первом турнире года в Аделаиде он взял 92-й титул в карьере: по ходу соревнования серб обыграл Шаповалова и Медведева, а в финале совершил удивительный камбэк против Корды — отыгрался с матчбола во втором сете. С характером у серба по-прежнему полный порядок.
Медведев снова поборется за трофей?
Вторым претендентом на победу считается как раз теннисист из России (5.50). После поражения от Джоковича Даниил скатился на седьмое место в рейтинге и уступил звание первой ракетки России Андрею Рублеву. Это еще одна грустная новость для фанатов Медведева, который после поражения в прошлогоднем финале от Надаля находится явно не в своей тарелке. В 2022-м он выиграл всего два некрупных турнира в Вене и Лос-Кабосе, а также уступил в двух финалах — в Галле и Хертогенбосе.
Завершением удручающего сезона стали три поражения на Итоговом турнире, но новый год Медведев начал за здравие: добрался до финала в Аделаиде, где в борьбе уступил Джоковичу. Возможно, полноценное возвращение Даниила случится как раз в Мельбурне — тем самым он завершит цикл неудач.
Третьим фаворитом идет Рафаэль Надаль (11.0), хотя он проиграл шесть из последних семи матчей и впервые в карьере начал сезон с двух поражений — от Норри и де Минаура на United Cup. При этом 22-кратный победитель ТБШ считает, что находится в хорошей форме, и готов побороться за победу.
За 12.0 эксперты предлагают взять успех хозяина кортов и самого эпатажного теннисиста мира Ника Кирьоса. В 2022-м австралиец доказал, что при должном желании способен выиграть ТБШ: на Уимблдоне он дошел до финала и даже вел в противостоянии с Джоковичем, но не сдюжил. В Мельбурне он снова будет заряжен, а буйная австралийская публика поможет ему не терять концентрацию.
Коэффициентом 15.0 оценен возможный успех Стефаноса Циципаса. Грек выиграл все семь матчей нового сезона: три выставочных и четыре на United Cup. С учетом набранной формы и высокого «посева» (будет третьим) Стеф может далеко пройти в Мельбурне и стать тяжелым противником для любого игрока.
За 20.0 можно взять Каспера Рууда, Феликса Оже-Альяссима и Янника Синнера. За 35.0 — Маттео Берреттини, Александра Зверева и Тэйлора Фритца.
Что покажут Рублев и Хачанов?
Хотя Андрей отобрал у Медведева звание первой ракетки России, по игре Даниил все еще превосходит соотечественника. Рублев, лучший результат которого в Австралии — четвертьфинал в 2021-м, проиграл оба матча на старте сезона. Неприятнее всего то, что уступил он не самым топовым игрокам: Роберто Баутисте и Танаси Коккинакису. На триумф русского № 1 котировка — 40.0.
На Хачанова коэффициент вовсе 80.0. Карен выиграл три матча в новом году, но без шансов уступил Медведеву в четвертьфинале Аделаиды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2