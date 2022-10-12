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12 октября, 14:15

«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: возрождение Роналду поможет разгрому?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония» 13 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
Португалец готов забивать.

13 октября в Лиге Европы состоится ответный матч «Омонии» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», в прямом эфире игру покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск.

Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Омония

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония» 13 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ практически не оставляет шансов «Омонии». Поставить на успех гостей можно за гигантские 30.0, это примерно 3% вероятности исхода. В это же время шансы «МЮ» на победу — 1.10 (90%), а ничья предложена за 10.5 (7%).

Если вы считаете, что «Омония» сотворит чудо и не проиграет в Манчестере, оформите ставку за 7.90.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 1.86, Ф2(+2.5) — за 1.94.

Эксперты допускают, что игра получится сверхрезультативной, котировка на тотал больше 3.5 мяча — 1.93.

Однако вариант «обе забьют» практически исключен, поставить на него можно за солидные 2.50, в то время как обратный исход предлагают оформить за 1.52.

На то, что «Омония» вообще не забьет на «Олд Траффорд», коэффициент составляет 1.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу «МЮ» за 4.80.

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«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года

Если посмотреть только на счет первого матча (победа «МЮ» 3:2), можно подумать будто манкунианцы опять провалились и еле выиграли у слабого клуба с Кипра. На самом деле счет обманчив — шансов на победу у «Омонии» не было никаких, а гости могли забивать четыре-пять мячей, будь Роналду и другие нападающие чуть более точны.

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Да, хозяева забили дважды, но они лишь воспользовались грубейшими ошибками защитников «красных дьяволов», при этом за весь матч атака «Омонии» всего четыре раза ударила в створ ворот. Конвертация голов — 50%, что против клуба уровня «МЮ» очень даже неплохо и больше смахивает на везение. Сами же англичане пробили по воротам 27 раз, в створ пришлись восемь ударов, но только три из них стали голевыми. И здесь никосийцам повезло.

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Но теперь везение может закончиться. Роналду, лично ответственный за ряд обиднейших промахов, наконец набирает форму. Началось все еще в Никосии — там Криштиану хоть и не забил, но выдал ассист на победный гол Маркуса Рэшфорда. А в следующем матче, уже в АПЛ против «Эвертона», Роналду сам стал автором победного мяча, отличившись впервые в этом сезоне АПЛ. Португалец постепенно раскачивается, и может наконец разойтись в игре против «Омонии».

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония»

«Омония» творчески воспользовалась провалами обороны «МЮ», настреляв 1.29 xG всего за четыре удара. Даже без голов Роналду «Манчестер» забил трижды, а теперь еще и Криштиану подключился в матче против «Эвертона». Кстати, португалец забил «ирискам» свой 700-й мяч на клубном уровне и постепенно набирает форму — значит, опасность разгрома для «Омонии» еще больше выросла.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 3.5 мяча за 2.03.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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