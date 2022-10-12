Португалец готов забивать.

13 октября в Лиге Европы состоится ответный матч «Омонии» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», в прямом эфире игру покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония» 13 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ практически не оставляет шансов «Омонии». Поставить на успех гостей можно за гигантские 30.0, это примерно 3% вероятности исхода. В это же время шансы «МЮ» на победу — 1.10 (90%), а ничья предложена за 10.5 (7%).

Если вы считаете, что «Омония» сотворит чудо и не проиграет в Манчестере, оформите ставку за 7.90.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 1.86, Ф2(+2.5) — за 1.94.

Эксперты допускают, что игра получится сверхрезультативной, котировка на тотал больше 3.5 мяча — 1.93.

Однако вариант «обе забьют» практически исключен, поставить на него можно за солидные 2.50, в то время как обратный исход предлагают оформить за 1.52.

На то, что «Омония» вообще не забьет на «Олд Траффорд», коэффициент составляет 1.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу «МЮ» за 4.80.

«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года

Если посмотреть только на счет первого матча (победа «МЮ» 3:2), можно подумать будто манкунианцы опять провалились и еле выиграли у слабого клуба с Кипра. На самом деле счет обманчив — шансов на победу у «Омонии» не было никаких, а гости могли забивать четыре-пять мячей, будь Роналду и другие нападающие чуть более точны.

Да, хозяева забили дважды, но они лишь воспользовались грубейшими ошибками защитников «красных дьяволов», при этом за весь матч атака «Омонии» всего четыре раза ударила в створ ворот. Конвертация голов — 50%, что против клуба уровня «МЮ» очень даже неплохо и больше смахивает на везение. Сами же англичане пробили по воротам 27 раз, в створ пришлись восемь ударов, но только три из них стали голевыми. И здесь никосийцам повезло.

Но теперь везение может закончиться. Роналду, лично ответственный за ряд обиднейших промахов, наконец набирает форму. Началось все еще в Никосии — там Криштиану хоть и не забил, но выдал ассист на победный гол Маркуса Рэшфорда. А в следующем матче, уже в АПЛ против «Эвертона», Роналду сам стал автором победного мяча, отличившись впервые в этом сезоне АПЛ. Португалец постепенно раскачивается, и может наконец разойтись в игре против «Омонии».

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония»

«Омония» творчески воспользовалась провалами обороны «МЮ», настреляв 1.29 xG всего за четыре удара. Даже без голов Роналду «Манчестер» забил трижды, а теперь еще и Криштиану подключился в матче против «Эвертона». Кстати, португалец забил «ирискам» свой 700-й мяч на клубном уровне и постепенно набирает форму — значит, опасность разгрома для «Омонии» еще больше выросла.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 3.5 мяча за 2.03.