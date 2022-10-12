«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: возрождение Роналду поможет разгрому?
13 октября в Лиге Европы состоится ответный матч «Омонии» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», в прямом эфире игру покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония» 13 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ практически не оставляет шансов «Омонии». Поставить на успех гостей можно за гигантские 30.0, это примерно 3% вероятности исхода. В это же время шансы «МЮ» на победу — 1.10 (90%), а ничья предложена за 10.5 (7%).
Если вы считаете, что «Омония» сотворит чудо и не проиграет в Манчестере, оформите ставку за 7.90.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 1.86, Ф2(+2.5) — за 1.94.
Эксперты допускают, что игра получится сверхрезультативной, котировка на тотал больше 3.5 мяча — 1.93.
Однако вариант «обе забьют» практически исключен, поставить на него можно за солидные 2.50, в то время как обратный исход предлагают оформить за 1.52.
На то, что «Омония» вообще не забьет на «Олд Траффорд», коэффициент составляет 1.60.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу «МЮ» за 4.80.
«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года
Если посмотреть только на счет первого матча (победа «МЮ» 3:2), можно подумать будто манкунианцы опять провалились и еле выиграли у слабого клуба с Кипра. На самом деле счет обманчив — шансов на победу у «Омонии» не было никаких, а гости могли забивать четыре-пять мячей, будь Роналду и другие нападающие чуть более точны.
Да, хозяева забили дважды, но они лишь воспользовались грубейшими ошибками защитников «красных дьяволов», при этом за весь матч атака «Омонии» всего четыре раза ударила в створ ворот. Конвертация голов — 50%, что против клуба уровня «МЮ» очень даже неплохо и больше смахивает на везение. Сами же англичане пробили по воротам 27 раз, в створ пришлись восемь ударов, но только три из них стали голевыми. И здесь никосийцам повезло.
Но теперь везение может закончиться. Роналду, лично ответственный за ряд обиднейших промахов, наконец набирает форму. Началось все еще в Никосии — там Криштиану хоть и не забил, но выдал ассист на победный гол Маркуса Рэшфорда. А в следующем матче, уже в АПЛ против «Эвертона», Роналду сам стал автором победного мяча, отличившись впервые в этом сезоне АПЛ. Португалец постепенно раскачивается, и может наконец разойтись в игре против «Омонии».
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония»
«Омония» творчески воспользовалась провалами обороны «МЮ», настреляв 1.29 xG всего за четыре удара. Даже без голов Роналду «Манчестер» забил трижды, а теперь еще и Криштиану подключился в матче против «Эвертона». Кстати, португалец забил «ирискам» свой 700-й мяч на клубном уровне и постепенно набирает форму — значит, опасность разгрома для «Омонии» еще больше выросла.
Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 3.5 мяча за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1