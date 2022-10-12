«Бетис» — «Рома»: Моуринью не помешает даже травма Дибалы
13 октября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы пройдет матч с топовой вывеской — «Бетис» примет «Рому». Команды встретятся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток арбитра Тасоса Сидиропулоса из Греции прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет очевидного фаворита. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.70, что составляет 36% вероятности. Успех «Ромы» предложен практически с такой же котировкой 2.75 (36%). Ничья доступна за 3.40 (28%).
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.20;
• победа «Бетиса» 1:0 — за 7.90;
• успех «Ромы» с таким же счетом — тоже за 7.90.
Неделю назад команды выдали яркий матч, в котором «Бетис» победил 2:1. Соперники в целом немало забивают на групповом этапе: зелено-белые оформили семь голов за три тура, «джаллоросси» — пять. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.
Также соперники нередко пропускают: за три игры группового этапа выдали лишь по одному матчу без пропущенных мячей. Вероятность того, что отличатся сразу обе команды, оценена в 1.82. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.
«Бетис» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года
Обе команды хорошо начали сезон: «Бетис» идет пятым в чемпионате Испании и начал групповой этап Лиги Европы с трех побед подряд. «Рома» же лишь на четыре очка отстает от первого места в серии А и идет в плотной группе лидеров. При этом в Лиге Европы команда Жозе Моуринью стартовала вяло: выковала всего одну победу за три матча и дважды проиграла.
Из-за тусклого начала римлян в квартете обогнал «Лудогорец» — именно он идет на второй строчке. В очном матче «Рома» проиграла болгарам (1:2).
Обе команды действуют не очень результативно: «Бетис» в среднем забивает 1.5 гола за игру, «Рома» — 1.4. Соперники всего по два раза в сезоне оформили за матч больше двух забитых мячей. При этом и за андалусийцев, и за римлян выступают звездные нападающие. За «джаллоросси» бегают Пауло Дибала, Андреа Белотти, Тэмми Абрахам и другие. За испанцев гоняют Набиль Фекир, Борха Иглесиас, Виллиан Жозе.
Правда, в матче с «Бетисом» вряд ли сыграет лучший бомбардир «Ромы» Дибала: аргентинец в этом сезоне оформил уже 7+2 по системе гол+пас, но в последнем туре чемпионата травмировался во время исполнения пенальти.
Верите, что «джаллоросси» справятся даже без лучшего страйкера? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.54.
У «Бетиса» тоже травмирован важный игрок атаки: вингер Хуанми в прошлом сезоне настрелял 20 голов во всех турнирах. В этом году испанец тоже начал бодро (два гола в пяти матчах), но получил тяжелую травму — разрыв голеностопного сустава.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года
Несмотря на общую невысокую результативность, команды забивают стабильно: «джаллоросси» отличились в каждой игре сезона, зелено-белые промолчали лишь в двух. При этом соперники позволяют атаковать соперникам: «Бетис» пропустил в четырех из пяти последних игр, «Рома» — в семи из восьми. Неделю назад оппоненты пробили друг друга еще в первом тайме.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1