Чехи — лишние на турнире.

12 октября в четвертом туре Лиги чемпионов «Виктория» попробует избежать повторного разгрома от «Баварии». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Дусан Арене», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Виктория» — «Бавария» 12 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в хозяев. Коэффициент на победу «Виктории» гигантский — 21.0, или всего 4% вероятности. «Бавария» же доминирует, поставить на успех мюнхенцев можно за 1.16 (86%). Ничья идет за 8.60 (10%).

Если считаете, что «Виктория» в состоянии не уступить на своем поле, оформите ставку за 5.70.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 1.78, Ф2(+2.5) — за 2.04.

Эксперты ожидают сверхрезультативной встречи — тотал больше 3.5 мяча идет за 1.90.

Вариант «обе забьют — нет» более предпочтителен, его оценили в 1.75.

Два мяча — это ерунда для «Баварии», коэффициент на ИТБ2 (1.5) всего 1.18. Можно взять выше, коэффициент на ИТБ2 (3.5) — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу гостей за 5.50.

«Виктория» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 октября 2022 года

«Виктория» может сколько угодно доминировать в национальном чемпионате, но в Лиге чемпионов все три соперника уже указали ей место. Это — четвертая строчка группы и бесславный вылет, и теперь основная борьба у чехов идет даже не за очки, а за то, чтобы хоть что-то забить в оставшихся матчах.

Правда, «Бавария» вряд ли для этого подходящий соперник. Несмотря на все проблемы в чемпионате, неясности с составом и непростые отношения тренера и руководства, на Лиге чемпионов это никак не отражается. Немецкий клуб по-прежнему не пропустил ни одного мяча в этом розыгрыше. Зато забивает исправно, на данный момент «Бавария» отличилась девять раз на групповом этапе.

Мюнхенцы, конечно, не всесильны — это продемонстрировала «Боруссия», когда сумела отыграться в добавленное время в девятом туре бундеслиги. «Бавария» таким образом в очередной раз потеряла очки и теперь отстает от первой строчки на четыре балла. Но «Виктории» не стоит обольщаться, неудачи немцев на нее не распространяются. Эта команда из другой лиги, даже на гол ей рассчитывать не стоит — чехам повезло лишь однажды забить один «Барселоне», с «Баварией» такой номер вряд ли пройдет. На то, что «Виктория» не вонзит мюнхенцам даже мяча, можно поставить за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Виктория» — «Бавария»

На фоне неудач в чемпионате «Бавария» отлично выступает в еврокубках: три победы в трех матчах с общим счетом 9:0. У «Виктории» же в группе изначально шансов было немного. Прошедшие три тура подтвердили: три поражения и разница забитых и пропущенных 1:12. У мюнхенцев с атакой все в порядке, они готовы повторить разгром.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.