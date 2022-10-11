«Нерадзурри» очень плохо защищаются.

12 октября второй матч на групповом этапе проведут «Барселона» и «Интер»: команды встречались неделю назад, и тогда итальянцы победили (1:0). Предстоящая игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, главный арбитр — поляк Шимон Марчиняк. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» 12 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Успех «нерадзурри» доступен за 7.60 (13%), даже на ничью предложена более реалистичная котировка — 4.90 (19%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают большое преимущество каталонцев:

• победа хозяев 2:0 идет за 7.40;

• успех 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.20.

У обеих команд в составе есть топовые нападающие: за сине-гранатовых в этом сезоне разрывает поляк Роберт Левандовски, за «Интер» неплохо выступают Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес. Ждете яркой игры от этих парней? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.46.

Соперники встречались в прошлом туре: «нерадзурри» выиграли благодаря голу Хакана Чалханоглу в компенсированное к первому тайму время (1:0). «Интер» мог выйти вперед еще раньше, но на 24-й минуте арбитр после помощи ВАР отменил пенальти в ворота «Барсы». Считаете, что в предстоящей встрече 11-метровый все-таки будет? Поставить на этот рынок можно с коэффициентом 2.40.

«Барселона» — «Интер»: прогноз и анализ матча 12 октября 2022 года

«Интер» проваливается на старте сезона. В прошлые годы команды боролась за победу в чемпионате Италии, а в сезоне-2020/21 даже выиграла «скудетто». Сейчас коллектив Симоне Индзаги катится седьмым в серии А с остыванием от лидирующего «Наполи» в восемь очков.

«Нерадзурри» проваливаются в играх против соперников высокого уровня: команда проиграла почти все топ-матчи в сезоне — «Милану» (2:3), «Лацио» (1:3), «Баварии» (0:2), «Роме» (1:2). Даже «Удинезе» прихлопнул «Интер» (3:1), черно-белые выдают потрясающий сезон — неожиданно делят третье место с «Миланом» в чемпионате Италии.

«Интер» неуверенно играет в обороне: за 12 матчей во всех турнирах команда не пропустила только в четырех, хотя в прошлом сезоне серии А получала в среднем 0.83 мяча в свои ворота и выдала 15 игр без пропущенных мячей.

На нестабильную оборону «Интера» выйдет мощная атака «Барселону», в которой зажигает Роберт Левандовски. Поляк за 11 игр во всех турнирах настрелял уже 12+2 по системе гол+пас. Правда, в этом же и проблема каталонцев: кроме Роберта, только три игрока «Барсы» выдавили больше одного гола — Педри, Усман Дембеле и Ансу Фати положили по два мяча.

Сине-гранатовые зависят от Левандовски: в четырех матчах, когда поляк не забивал, команда забила лишь один мяч. «Интер» же на прошлой неделе выключил Роберта: нападающий нанес один удар за матч, а статистический сайт WhoScored влепил ему мусорную оценку 6.2.

Считаете, что в предстоящей встрече каталонцы все-таки вскроют соперника? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Интер» 12 октября 2022 года

«Интер» в этом сезоне не только намного чаще пропускает, но и реже забивает. Команда лишь дважды в сезоне забила больше двух мячей за матч, да и то — когда играла с совсем хилыми оппонентами («Специя» и «Кремонезе»). При этом «нерадзурри» не отличились только в одной игре сезоне — в проигранной встрече с «Баварией» (0:2). То есть, несмотря на общую невысокую результативность, стабильно вскрывают оппонентов.

«Барселона» в шести из 11 матчей сезона забивала минимум три мяча, но при этом очень сильно зависит от Левандовски — результативность каталонцев в играх, в которых не забил поляк, это подтверждает. При этом сине-гранатовые действуют очень результативно: забивают в среднем 2.3 гола за матч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.