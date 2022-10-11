«Барселона» — «Интер»: на этот раз Индзаги не удержит Дембеле и Фати
12 октября второй матч на групповом этапе проведут «Барселона» и «Интер»: команды встречались неделю назад, и тогда итальянцы победили (1:0). Предстоящая игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, главный арбитр — поляк Шимон Марчиняк. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» 12 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Успех «нерадзурри» доступен за 7.60 (13%), даже на ничью предложена более реалистичная котировка — 4.90 (19%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают большое преимущество каталонцев:
• победа хозяев 2:0 идет за 7.40;
• успех 2:1 — за 7.90;
• 1:0 — за 8.20.
У обеих команд в составе есть топовые нападающие: за сине-гранатовых в этом сезоне разрывает поляк Роберт Левандовски, за «Интер» неплохо выступают Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес. Ждете яркой игры от этих парней? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.46.
Соперники встречались в прошлом туре: «нерадзурри» выиграли благодаря голу Хакана Чалханоглу в компенсированное к первому тайму время (1:0). «Интер» мог выйти вперед еще раньше, но на 24-й минуте арбитр после помощи ВАР отменил пенальти в ворота «Барсы». Считаете, что в предстоящей встрече 11-метровый все-таки будет? Поставить на этот рынок можно с коэффициентом 2.40.
«Барселона» — «Интер»: прогноз и анализ матча 12 октября 2022 года
«Интер» проваливается на старте сезона. В прошлые годы команды боролась за победу в чемпионате Италии, а в сезоне-2020/21 даже выиграла «скудетто». Сейчас коллектив Симоне Индзаги катится седьмым в серии А с остыванием от лидирующего «Наполи» в восемь очков.
«Нерадзурри» проваливаются в играх против соперников высокого уровня: команда проиграла почти все топ-матчи в сезоне — «Милану» (2:3), «Лацио» (1:3), «Баварии» (0:2), «Роме» (1:2). Даже «Удинезе» прихлопнул «Интер» (3:1), черно-белые выдают потрясающий сезон — неожиданно делят третье место с «Миланом» в чемпионате Италии.
«Интер» неуверенно играет в обороне: за 12 матчей во всех турнирах команда не пропустила только в четырех, хотя в прошлом сезоне серии А получала в среднем 0.83 мяча в свои ворота и выдала 15 игр без пропущенных мячей.
На нестабильную оборону «Интера» выйдет мощная атака «Барселону», в которой зажигает Роберт Левандовски. Поляк за 11 игр во всех турнирах настрелял уже 12+2 по системе гол+пас. Правда, в этом же и проблема каталонцев: кроме Роберта, только три игрока «Барсы» выдавили больше одного гола — Педри, Усман Дембеле и Ансу Фати положили по два мяча.
Сине-гранатовые зависят от Левандовски: в четырех матчах, когда поляк не забивал, команда забила лишь один мяч. «Интер» же на прошлой неделе выключил Роберта: нападающий нанес один удар за матч, а статистический сайт WhoScored влепил ему мусорную оценку 6.2.
Считаете, что в предстоящей встрече каталонцы все-таки вскроют соперника? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Интер» 12 октября 2022 года
«Интер» в этом сезоне не только намного чаще пропускает, но и реже забивает. Команда лишь дважды в сезоне забила больше двух мячей за матч, да и то — когда играла с совсем хилыми оппонентами («Специя» и «Кремонезе»). При этом «нерадзурри» не отличились только в одной игре сезоне — в проигранной встрече с «Баварией» (0:2). То есть, несмотря на общую невысокую результативность, стабильно вскрывают оппонентов.
«Барселона» в шести из 11 матчей сезона забивала минимум три мяча, но при этом очень сильно зависит от Левандовски — результативность каталонцев в играх, в которых не забил поляк, это подтверждает. При этом сине-гранатовые действуют очень результативно: забивают в среднем 2.3 гола за матч.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1