«Буде-Глимт» — «Арсенал»: Хайкин и Ко удивят Артету
13 октября «Арсенал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт». Команды встретятся на стадионе «Аспмюра», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.46, вероятность — около 67%. Неделю назад «канониры» разгромили соперника (3:0). Успех «Буде-Глимт» можно взять за 7.00 (13%), ничья доступна с котировкой 4.80 (20%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на огромное преимущество гостей:
• победа «Арсенала» 2:0 идет за 7.60;
• 2:1 — за 7.90;
• успех 1:0 — за 8.30.
Неделю назад «Арсенал» разгромил «Буде-Глимт» (3:0): лондонцы уже на протяжении четырех официальных матчей подряд забивают по три гола. Ждете еще одну результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.47.
Команда Никиты Хайкина тоже выступает результативно: последний раз не забивала в чемпионате еще в апреле, а в Лиге Европы до матча с «Арсеналом» вскрывала ПСВ и «Цюрих». Считаете, что в предстоящей встрече отличатся оба коллектива? Этот рынок идет за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.10.
«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года
«Арсенал» проводит отличный сезон: команда лидирует в АПЛ и группе Лиги Европы. Из 11 матчей во всех турнирах «канониры» не выиграли только в одном — уступили «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:3). Во всех остальных встречах лондонцы забирали по три очка, причем даже у сильных соперников: в АПЛ обыграли «Ливерпуль» (3:2) и «Тоттенхэм» (3:1).
Команда Артеты мощно атакует: в чемпионате Англии наколотила уже 23 мяча за девять туров, в Лиге Европы — пять за два матча (игру с ПСВ переносили из-за смерти королевы Великобритании). В среднем за игру «Арсенал» забивает по 2.5 гола. А в шести из 11 игр во всех турнирах лондонцы оформили минимум три забитых мяча, такую результативность они показывали и в четырех последних играх.
Ждете много голов от гостей? Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 мяча можно взят за 1.47, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.
«Буде-Глимт» в двух последних турах чемпионата Норвегии забил по четыре мяча. Команда тоже немало забивает, но ненадежно действует в обороне. Последний сухой матч команда Хайкина провела 27 августа. В Лиге Европы же «Буде» пропускал в каждой игре: ПСВ и «Цюрих» оформили по одному голу, «Арсенал» — три.
Правда, и у «Арсенала» есть проблемы с игрой на ноль: из 11 матчей во всех турнирах только четыре закончились для «канониров» без пропущенных мячей. При этом в Лиге Европы лондонцы пока пропустили лишь один мяч за два тура, хотя по статистике ожидаемых пропущенных голов (xGA) набрали 1.9 балла — то есть практически два мяча.
Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года
«Канониры» проводят мощный сезон, но в Лиге Европы сильно ротируют состав. В первом матче лондонцы действительно владели огромным преимуществом, но и «Буде» создал несколько хороших моментов и по итогу заработал 0.8 баллов xG. Обе команды редко играют на ноль и имеют хороших исполнителей в атаке. Неделю назад соперники на двоих нанесли 26 ударов, причем норвежцы не сильно отстали по попаданиям в створ (шесть против четырех).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1