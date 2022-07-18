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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: после разгрома «Ливерпуля» тен Хагу не страшен середняк АПЛ

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
«Манчестер» проводит мощную предсезонку.

Новый сезон АПЛ стартует 5 августа, команды уже вовсю готовятся к чемпионату. 19 июля 2022 года на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Австралии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», которому как раз предстоит открыть новый розыгрыш английского турнира. Время начала матча — 13.10 мск.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «красных дьяволов» больше шансов на успех: коэффициент на победу «МЮ» — 1.78, примерно 53% вероятности. На выигрыш «Кристал Пэлас» предложена котировка 3.80 (24%), ничья оценена чуть дороже — в 3.90 (23%).

На матч предложен широкий выбор рынков на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.38;

• Ф1(-2.5) можно взять за 5.60, Ф2(+2.5) — за 1.12.

Вместо ставки на результат можно попробовать угадать количество забитых мячей в матче. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.54, «обе забьют — нет» идет за 2.38.

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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ товарищеского матча 19 июля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» в июле провел уже два товарищеских матча, в которых крайне уверенно разобрался с «Ливерпулем» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1). Команда Эрика тен Хага два раза подряд забила по четыре мяча, причем тренер давал поиграть большому количеству футболистов, в том числе и молодежи, но команда все равно выглядела мощно.

«Кристал Пэлас» тоже встречался с «Ливерпулем», но в отличие от манкунианцев проиграл 0:2. «Стекольщики» активно ротировали состав, но при этом с красными не сыграл главный новичок команды Шейк Дукуре. За малийского опорника «Лансу» улетело 21.3 млн евро. Зато с игроками Юргена Клоппа встретился другой дебютант «Пэлас», 18-летний вингер Малькольм Эбиовей.

Ждете, что андердог навяжет борьбу манкунианцам? Поставить на Х2 можно с котировкой 1.97.

«Красные дьяволы» пока не очень шумят на трансферном рынке. К команде на правах свободного агента присоединился Кристиан Эриксен, а за 15 млн евро из «Фейеноорда» пришел левый защитник Тирелл Маласиа.

Ждете еще одной крупной победы от «Юнайтед»? Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на манкунианцев можно оформить с коэффициентом 3.00, обратная ставка доступна за 1.36.

«Манчестер» под руководством нового тренера готовится исправить унылую игру и тусклые результаты прошлых сезонов. «Стекольщики» же последние несколько лет уверенно попадали в топ-14 и несколько раз подбирались к первой десятке АПЛ. Вероятно, в новом чемпионате команда будет решать привычные задачи.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года

«Красные дьяволы» проводят мощную предсезонку: новый тренер тен Хаг проверяет большое количество футболистов, но при этом команда показывает хорошую игру и без проблем побеждает. Манкунианцы набирают серьезную форму к сезону, и «Кристал Пэлас» вряд ли сможет остановить соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.78.

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3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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