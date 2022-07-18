«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: после разгрома «Ливерпуля» тен Хагу не страшен середняк АПЛ
Новый сезон АПЛ стартует 5 августа, команды уже вовсю готовятся к чемпионату. 19 июля 2022 года на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Австралии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», которому как раз предстоит открыть новый розыгрыш английского турнира. Время начала матча — 13.10 мск.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «красных дьяволов» больше шансов на успех: коэффициент на победу «МЮ» — 1.78, примерно 53% вероятности. На выигрыш «Кристал Пэлас» предложена котировка 3.80 (24%), ничья оценена чуть дороже — в 3.90 (23%).
На матч предложен широкий выбор рынков на результаты с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.90, Ф2(+1.5) — за 1.38;
• Ф1(-2.5) можно взять за 5.60, Ф2(+2.5) — за 1.12.
Вместо ставки на результат можно попробовать угадать количество забитых мячей в матче. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.54, «обе забьют — нет» идет за 2.38.
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ товарищеского матча 19 июля 2022 года
«Манчестер Юнайтед» в июле провел уже два товарищеских матча, в которых крайне уверенно разобрался с «Ливерпулем» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1). Команда Эрика тен Хага два раза подряд забила по четыре мяча, причем тренер давал поиграть большому количеству футболистов, в том числе и молодежи, но команда все равно выглядела мощно.
«Кристал Пэлас» тоже встречался с «Ливерпулем», но в отличие от манкунианцев проиграл 0:2. «Стекольщики» активно ротировали состав, но при этом с красными не сыграл главный новичок команды Шейк Дукуре. За малийского опорника «Лансу» улетело 21.3 млн евро. Зато с игроками Юргена Клоппа встретился другой дебютант «Пэлас», 18-летний вингер Малькольм Эбиовей.
Ждете, что андердог навяжет борьбу манкунианцам? Поставить на Х2 можно с котировкой 1.97.
«Красные дьяволы» пока не очень шумят на трансферном рынке. К команде на правах свободного агента присоединился Кристиан Эриксен, а за 15 млн евро из «Фейеноорда» пришел левый защитник Тирелл Маласиа.
Ждете еще одной крупной победы от «Юнайтед»? Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на манкунианцев можно оформить с коэффициентом 3.00, обратная ставка доступна за 1.36.
«Манчестер» под руководством нового тренера готовится исправить унылую игру и тусклые результаты прошлых сезонов. «Стекольщики» же последние несколько лет уверенно попадали в топ-14 и несколько раз подбирались к первой десятке АПЛ. Вероятно, в новом чемпионате команда будет решать привычные задачи.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года
«Красные дьяволы» проводят мощную предсезонку: новый тренер тен Хаг проверяет большое количество футболистов, но при этом команда показывает хорошую игру и без проблем побеждает. Манкунианцы набирают серьезную форму к сезону, и «Кристал Пэлас» вряд ли сможет остановить соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1