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«Жальгирис» — «Мальме»: защитник «Ростова» поможет чемпионам Швеции обыграть литовцев

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Мальме» 19 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Мальме».
Фото Global Look Press
Деннис Хаджикадунич летом покинул Россию, чтобы играть в Лиге чемпионов.

19 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов состоится матч между литовским «Жальгирисом» и шведским «Мальме». Стартовая игра противостояния пройдет на арене ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Георги Кабаков из Болгарии.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис
Мальме

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Мальме» 19 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом чемпиона Швеции. На победу «Мальме» можно поставить с коэффициентом 1.72, это приблизительно 58% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.70 (27%), успех «Жальгириса» — за 5.00 (15%).

Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 2.12.

«Мальме» в предыдущем раунде прошел исландский клуб «Викингур», забив шесть мячей за две игры. ИТБ2 (1.5) в предстоящем матче оценен в 1.90, как и ИТМ2 (1.5).

«Жальгирис» по итогам двух матчей только в овертайме переиграл косовский «Балкани». На ИТМ1 (1.5) котировка 1.28, на обратный исход — 3.60.

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Эксперты считают, что соперники с трудом забьют больше двух мячей, поэтому общий ТБ 2.5 гола можно взять за 1.98. ТМ 2.5 идет за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Мальме» 1:0 за 6.20.

Считаете, что литовцы не соперники для шведов? На выход команды Милоша Милоевича в следующий раунд Лиги чемпионов котировка 1.17 (85%), на их противников — 5.10 (15%)

«Жальгирис» — «Мальме»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 июля 2022 года

Оба соперника в первом раунде прошли на тоненького. «Мальме» достался простой, на первый взгляд, исландский «Викингур», но клуб из Рейкьявика забил аж пять мячей в двух матчах. Непонятно, чем бы все закончилось, если бы не удаление у аутсайдера в первом матче. Хотя стоит признать, что преимущество шведов было приличным: за две игры они нанесли 36 ударов, 22 из которых пришлись в створ.

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Во внутреннем чемпионате для «Мальме» все складывается непросто, причем команда отстает от лидирующего «Юргордена» всего на три балла, но идет лишь пятой в таблице — плотность сумасшедшая. Стоит отметить, что в аллсвенскан голубые забивают не так много, как в еврокубках, — всего 19 мячей в 15 матчах.

«Жальгирис» в чемпионате чувствует себя намного комфортнее будущего соперника — движется первым с двухочковым преимуществом над ближайшим соперником и двумя играми в запасе. Причем поражает разница мячей — плюс 28 при всего 12 пропущенных. Но при всех успехах внутри страны в Европе ситуация у зелено-белых противоположна «Мальме» — все игры проходят в равной борьбе, а победы достаются непросто.

Считаете, что в матче против опытного и серьезного соперника «Жальгирис» окажется безуспешен в атаке? На отсутствие гола у хозяев котировка 2.37.

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Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Мальме»

Между чемпионатами Швеции и Литвы — пропасть. «Жальгирис» может быть лучшим у себя на родине, но в Европе подтвердить уровень им очень тяжело. «Мальме», в составе которого много опытных шведских игроков (например, поигравший в «Байере» и «Бордо» Кисе Телин), а также неплохого уровня иностранцы (Хаджикадунич из «Ростова»), должен без проблем пройти в следующий раунд ЛЧ, сделав задел уже в первой игре.

Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» за 1.72.

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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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