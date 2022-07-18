«Жальгирис» — «Мальме»: защитник «Ростова» поможет чемпионам Швеции обыграть литовцев
19 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов состоится матч между литовским «Жальгирисом» и шведским «Мальме». Стартовая игра противостояния пройдет на арене ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Георги Кабаков из Болгарии.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Мальме» 19 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом чемпиона Швеции. На победу «Мальме» можно поставить с коэффициентом 1.72, это приблизительно 58% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.70 (27%), успех «Жальгириса» — за 5.00 (15%).
Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 2.12.
«Мальме» в предыдущем раунде прошел исландский клуб «Викингур», забив шесть мячей за две игры. ИТБ2 (1.5) в предстоящем матче оценен в 1.90, как и ИТМ2 (1.5).
«Жальгирис» по итогам двух матчей только в овертайме переиграл косовский «Балкани». На ИТМ1 (1.5) котировка 1.28, на обратный исход — 3.60.
Эксперты считают, что соперники с трудом забьют больше двух мячей, поэтому общий ТБ 2.5 гола можно взять за 1.98. ТМ 2.5 идет за 1.83.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Мальме» 1:0 за 6.20.
Считаете, что литовцы не соперники для шведов? На выход команды Милоша Милоевича в следующий раунд Лиги чемпионов котировка 1.17 (85%), на их противников — 5.10 (15%)
«Жальгирис» — «Мальме»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 июля 2022 года
Оба соперника в первом раунде прошли на тоненького. «Мальме» достался простой, на первый взгляд, исландский «Викингур», но клуб из Рейкьявика забил аж пять мячей в двух матчах. Непонятно, чем бы все закончилось, если бы не удаление у аутсайдера в первом матче. Хотя стоит признать, что преимущество шведов было приличным: за две игры они нанесли 36 ударов, 22 из которых пришлись в створ.
Во внутреннем чемпионате для «Мальме» все складывается непросто, причем команда отстает от лидирующего «Юргордена» всего на три балла, но идет лишь пятой в таблице — плотность сумасшедшая. Стоит отметить, что в аллсвенскан голубые забивают не так много, как в еврокубках, — всего 19 мячей в 15 матчах.
«Жальгирис» в чемпионате чувствует себя намного комфортнее будущего соперника — движется первым с двухочковым преимуществом над ближайшим соперником и двумя играми в запасе. Причем поражает разница мячей — плюс 28 при всего 12 пропущенных. Но при всех успехах внутри страны в Европе ситуация у зелено-белых противоположна «Мальме» — все игры проходят в равной борьбе, а победы достаются непросто.
Считаете, что в матче против опытного и серьезного соперника «Жальгирис» окажется безуспешен в атаке? На отсутствие гола у хозяев котировка 2.37.
Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Мальме»
Между чемпионатами Швеции и Литвы — пропасть. «Жальгирис» может быть лучшим у себя на родине, но в Европе подтвердить уровень им очень тяжело. «Мальме», в составе которого много опытных шведских игроков (например, поигравший в «Байере» и «Бордо» Кисе Телин), а также неплохого уровня иностранцы (Хаджикадунич из «Ростова»), должен без проблем пройти в следующий раунд ЛЧ, сделав задел уже в первой игре.
Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1