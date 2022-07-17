Малкин из-за травм провалил последние сезоны в НХЛ. Вернется ли он на прежний звездный уровень?

Новый четырехлетний контракт с «Питтсбургом» вдохновит на подвиги.

Евгений Малкин — вторая по величине русская звезда НХЛ середины 10-х годов XXI века после Александра Овечкина. Форвард с 2006 года выступает за «Питтсбург» и трижды выигрывал с ним Кубок Стэнли. Однако в последние годы результаты команды упали, а одной из возможных причин может быть ухудшение статистики 71-го номера.

Малкин меньше отдает и забрасывает, потому что меньше играет, а виной тому травмы и операции. В сезоне-2021/22 Евгений провел на льду 41 встречу, в розыгрыше НХЛ-2020/21 — всего 33. Хуже результат был только в сезоне-2012/13 — тогда нападающий откатал 31 игру.

Естественно, показатели хоккеиста тоже снизились, а его «Питтсбург» дважды подряд вылетел в первом раунде плей-офф. Но в середине июля Малкин после долгих и мучительных переговоров переподписал контракт с «Пингвинз» на четыре года. Сделает ли его этот факт сильнее и поможет снова поверить в себя? Разобрались «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

Вернет ли Малкин статистику лучших времен?

Прошлый сезон стал для Евгения третьим среди худших за карьеру в НХЛ: он провел на льду всего 41 матч, забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. Учитывая, что контракт нападающего с «Питтсбургом» подходил к концу, невразумительные показатели повлияли на ход переговоров о продлении.

С середины мая Малкин и боссы «Пингвинз» вели мучительные переговоры, которые были на грани срыва: клуб предлагал контракт на два года и с пониженной зарплатой, а Евгений считал это неуважением. В результате между клубом и хоккеистом, которые провели вместе почти 16 лет, было налажено взаимопонимание — Малкин подписал четырехлетний контракт на 6,1 млн долларов в год.

Теперь Евгению нужно оправдать ожидания и доверие клуба, а значит, предстоит вернуть хотя бы статистику сезона-2015/16, когда он сделал 27+31.

Однако аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают сделать выбор между вариантами поскромнее. На то, что Малкин забросит 23 и более шайбы, коэффициент 1.85. С той же котировкой 1.85 можно взять ТМ 22.5 гола.

В 2022-м Малкин редко собирал длительные результативные серии. Был отрезок из четырех матчей с голами в феврале, еще один такой же случился в марте. В остальное время Евгений стрелял недостаточно кучно, из-за чего его статистика сильно провисла.

Нелучшая игра одного из лидеров не помешала «Питтсбургу» закончить регулярный сезон третьим на «Востоке», но в плей-офф команда сразу проиграла «Рейнджерс». Чтобы улучшить результаты последних лет, Малкину, Кросби и другим большим игрокам «Пингвинз» нужно вспомнить, какими они были лет пять-шесть назад, и постараться зажечь снова.

Добавить русскому форварду нужно и в подыгрыше. В прошлом сезоне от выдал 22 ассиста в 41 матче — в среднем это 0.53 голевых передачи за игру и худший показатель Малкина в НХЛ. Несмотря на то что в розыгрыше-2021/22 он результативно отпасовал 20 раз, с учетом проведенных 33 матчей в среднем получилось 0.60.

Сумеет ли Евгений поднять статистику в два раза? На ТБ 42.5 ассиста можно поставить с котировкой 1.85, на ТМ 42.5 ассиста тот же коэффициент.

Последние сезоны получились провальными, хотя раньше Малкин из года в год лег легко преодолевал отметку в 65 результативных действий. ТБ 64.5 и тотал меньше 64.5 балла в новом розыгрыше можно взять за 1.85.