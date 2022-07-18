Нелепое удаление в матче «Локомотив» — «НН» затащило смелый экспресс на РПЛ
15 июля в Россию вернулся футбол, с ходу подарив болельщикам несколько зрелищных поединков и неожиданных результатов. Один из клиентов букмекерской компании БЕТСИТИ не растерялся и собрал экспресс из двух событий с высокими коэффициентами, но весьма опасными исходами. Он взял тотал больше трех мячей в игре «Краснодар» — «Факел» и удаление в первом тайме встречи «Локомотив» — «Нижний Новгород».
Сумма ставки составила 10 000 рублей, которая при перемножении на итоговый коэффициент 31.35 принесла счастливчику 313 500 рублей.
Победный купон выглядит следующим образом:
«Краснодар» — «Факел», ТБ 3 — 2.85 (счет — 2:2);
«Локомотив» — «Нижний Новгород», удаление в первом тайме — 11.0.
Итоговый коэффициент: 2.85 х 11.0 = 31.35.
Игрок «НН» получил две желтые карточки за три минуты
Первой по хронологии в купоне шла игра в Черкизове, где «Локомотив» был явным фаворитом и с первых минут давил «Нижний Новгород». Однако клиента букмекера интересовало другое — он ждал удаления в первом тайме. Сама по себе красная карточка в футболе — не самое редкое событие, но, по условиям этого купона, оно должно было случиться в первом тайме.
Казалось бы, в дебюте сезона судьи должны лояльнее относиться к нарушениям правил и чуть чаще прощать игроков, но случай Тимура Сулейманова — особенный. 22-летний форвард «Нижнего Новгорода» дважды за три минуты нарушил правила так, что у арбитра не осталось выбора. На 25-й минуте Тимур в верховой борьбе отмахнулся и локтем попал в лицо Тину Йедваю — Василий Казарцев наградил нарушителя желтой карточкой. Спустя три минуты Сулейманов совершил абсолютно идентичное злодеяние — ударил по голове Баринова и отправился отдыхать. Так у автора ставки доехала первая часть экспресса.
Со вторым исходом все оказалось намного проще и менее нервозно. «Факел» забил дебютный мяч в РПЛ уже на 10-й минуте, а к 40-й счет стал 2:1 в пользу «Краснодара». На второй добавленной к первому тайму минуте гарантированный выигрыш мог принести Джон Кордоба, но он не реализовал пенальти. Однако в самом начале второй половины на помощь обладателю 10 000 рублей пришел полузащитник гостей Роман Акбашев, который забил четвертый гол в матче. Итоговые 2:2 в комбинации с московским удалением принесли автору экспресса 313 500 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1