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Нелепое удаление в матче «Локомотив» — «НН» затащило смелый экспресс на РПЛ

Евгений Коростелев
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Стычка в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород».
Фото Сайт ФК «Локомотив»
Турнир стартовал с сюрпризов, на которых некоторые подзаработали денег.

15 июля в Россию вернулся футбол, с ходу подарив болельщикам несколько зрелищных поединков и неожиданных результатов. Один из клиентов букмекерской компании БЕТСИТИ не растерялся и собрал экспресс из двух событий с высокими коэффициентами, но весьма опасными исходами. Он взял тотал больше трех мячей в игре «Краснодар» — «Факел» и удаление в первом тайме встречи «Локомотив» — «Нижний Новгород».

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Сумма ставки составила 10 000 рублей, которая при перемножении на итоговый коэффициент 31.35 принесла счастливчику 313 500 рублей.

Победный купон выглядит следующим образом:

«Краснодар» — «Факел», ТБ 3 — 2.85 (счет — 2:2);

«Локомотив» — «Нижний Новгород», удаление в первом тайме — 11.0.

Итоговый коэффициент: 2.85 х 11.0 = 31.35.

Игрок «НН» получил две желтые карточки за три минуты

Первой по хронологии в купоне шла игра в Черкизове, где «Локомотив» был явным фаворитом и с первых минут давил «Нижний Новгород». Однако клиента букмекера интересовало другое — он ждал удаления в первом тайме. Сама по себе красная карточка в футболе — не самое редкое событие, но, по условиям этого купона, оно должно было случиться в первом тайме.

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Казалось бы, в дебюте сезона судьи должны лояльнее относиться к нарушениям правил и чуть чаще прощать игроков, но случай Тимура Сулейманова — особенный. 22-летний форвард «Нижнего Новгорода» дважды за три минуты нарушил правила так, что у арбитра не осталось выбора. На 25-й минуте Тимур в верховой борьбе отмахнулся и локтем попал в лицо Тину Йедваю — Василий Казарцев наградил нарушителя желтой карточкой. Спустя три минуты Сулейманов совершил абсолютно идентичное злодеяние — ударил по голове Баринова и отправился отдыхать. Так у автора ставки доехала первая часть экспресса.

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Со вторым исходом все оказалось намного проще и менее нервозно. «Факел» забил дебютный мяч в РПЛ уже на 10-й минуте, а к 40-й счет стал 2:1 в пользу «Краснодара». На второй добавленной к первому тайму минуте гарантированный выигрыш мог принести Джон Кордоба, но он не реализовал пенальти. Однако в самом начале второй половины на помощь обладателю 10 000 рублей пришел полузащитник гостей Роман Акбашев, который забил четвертый гол в матче. Итоговые 2:2 в комбинации с московским удалением принесли автору экспресса 313 500 рублей.

Футбол
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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