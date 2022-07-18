Нелепое удаление в матче «Локомотив» — «НН» затащило смелый экспресс на РПЛ

Турнир стартовал с сюрпризов, на которых некоторые подзаработали денег.

15 июля в Россию вернулся футбол, с ходу подарив болельщикам несколько зрелищных поединков и неожиданных результатов. Один из клиентов букмекерской компании БЕТСИТИ не растерялся и собрал экспресс из двух событий с высокими коэффициентами, но весьма опасными исходами. Он взял тотал больше трех мячей в игре «Краснодар» — «Факел» и удаление в первом тайме встречи «Локомотив» — «Нижний Новгород».

Сумма ставки составила 10 000 рублей, которая при перемножении на итоговый коэффициент 31.35 принесла счастливчику 313 500 рублей.

Победный купон выглядит следующим образом:

«Краснодар» — «Факел», ТБ 3 — 2.85 (счет — 2:2);

«Локомотив» — «Нижний Новгород», удаление в первом тайме — 11.0.

Итоговый коэффициент: 2.85 х 11.0 = 31.35.

Игрок «НН» получил две желтые карточки за три минуты

Первой по хронологии в купоне шла игра в Черкизове, где «Локомотив» был явным фаворитом и с первых минут давил «Нижний Новгород». Однако клиента букмекера интересовало другое — он ждал удаления в первом тайме. Сама по себе красная карточка в футболе — не самое редкое событие, но, по условиям этого купона, оно должно было случиться в первом тайме.

Казалось бы, в дебюте сезона судьи должны лояльнее относиться к нарушениям правил и чуть чаще прощать игроков, но случай Тимура Сулейманова — особенный. 22-летний форвард «Нижнего Новгорода» дважды за три минуты нарушил правила так, что у арбитра не осталось выбора. На 25-й минуте Тимур в верховой борьбе отмахнулся и локтем попал в лицо Тину Йедваю — Василий Казарцев наградил нарушителя желтой карточкой. Спустя три минуты Сулейманов совершил абсолютно идентичное злодеяние — ударил по голове Баринова и отправился отдыхать. Так у автора ставки доехала первая часть экспресса.

Со вторым исходом все оказалось намного проще и менее нервозно. «Факел» забил дебютный мяч в РПЛ уже на 10-й минуте, а к 40-й счет стал 2:1 в пользу «Краснодара». На второй добавленной к первому тайму минуте гарантированный выигрыш мог принести Джон Кордоба, но он не реализовал пенальти. Однако в самом начале второй половины на помощь обладателю 10 000 рублей пришел полузащитник гостей Роман Акбашев, который забил четвертый гол в матче. Итоговые 2:2 в комбинации с московским удалением принесли автору экспресса 313 500 рублей.