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Валерий Ничушкин получил жирный контракт в НХЛ. Сможет ли россиянин оправдать его в новом сезоне?

Ставки на Валерия Ничушкина в новом сезоне НХЛ
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин и Габриэль Ландескуг («Колорадо Эвеланш»).
Фото Global Look Press
Россиянин заработает 49 млн долларов за восемь лет.

Валерий Ничушкин — одно из главных открытий финальной серии НХЛ. Нападающий «Колорадо Эвеланш» набрал шесть очков (4+2) в противостоянии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и заслужил новый контракт с обладателем Кубка Стэнли. Клуб пролонгировал соглашение с россиянином на восемь лет, Валерий за это время заработает 49 млн долларов.

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Сколько Ничушкин наберет очков?

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линии на результативность россиянина в новом сезоне. Коэффициент на то, что нападающий пробьет тотал больше 50.5 балла, — 1.85. Обратная ставка доступна с такой же котировкой.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Ничушкин оформил 52 голевых действия (25+27). Результативнее россиянина выступило всего семь игроков «Эвс», хотя Валерий играл не в первом звене — большую часть матчей нападающий откатал во второй пятерке, а к стартовому звену стал привлекаться только в конце сезона и в плей-офф.

Валерий играл стабильно на протяжении всей регулярки, но на финише все же действовал более эффективно. В апреле он выдал мощную серию из семи матчей подряд, в которых отметился результативными действиями. За этот отрезок россиянин забросил пять шайб и оформил столько же ассистов.

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Сколько Ничушкин забьет?

В серии с «Молниями» Валерий забросил несколько важных шайб, хотя на ранних стадиях забивал редко и в основном в матчах, когда «Эвеланш» разгромно побеждали. Например, вонзил по голу в играх с «Нэшвиллом», где команда могла обойтись и без его попаданий (7:3 и 5:3). В шести матчах с «Тампой» россиянин оформил четыре заброшенные шайбы, в трех стадиях до этого — всего пять.

Игра Ничушкина в финале впечатлила боссов, и они предложили жирный контракт. По мнению аналитиков, котировка на тотал больше 23.5 гола в новом сезоне — 1.85. ТМ 23.5 идет за те же 1.85.

«Валера очень раскрылся в этом клубе. Его новый контракт — этому подтверждение. Валера — большой талант и вообще такая лошадь, которая не останавливается. Приятно видеть, что наши русские ребята принимают свои роли, добавляют и выигрывают кубки. Валера в порядке, и вообще ему — удачи», — пожелал защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.

В прошлой регулярке Ничушкин отметился 25 голами — больше отгрузили только пять игроков «Колорадо». При этом Валерий провел не максимальное количество игр: откатал в регулярном чемпионате 62 матча из 82 возможных.

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Сколько Ничушкин отдаст голевых?

Аналитики ждут от россиянина больше ассистов, нежели голевых. Коэффициент на ТБ 27.5 ассиста — снова 1.85. ТМ 27.5 оценен также в 1.85.

В прошлой регулярке Валерий выдал 27 голевых и по этому показателю тоже оказался в топе «Колорадо». В составе команды нашлось всего семь более результативных распасовщиков. В плей-офф россиянин ассистировал не так часто — только шесть раз.

Ничушкин — достаточно универсальный нападающий, который может не только качественно завершать, но и сильно помогать в подыгрыше. В прошлом розыгрыше НХЛ Валерий нередко набивал баллы исключительно голевыми: в четырех матчах регулярки оформил дубли из ассистов.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
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3
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 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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