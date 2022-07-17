Валерий Ничушкин получил жирный контракт в НХЛ. Сможет ли россиянин оправдать его в новом сезоне?
Валерий Ничушкин — одно из главных открытий финальной серии НХЛ. Нападающий «Колорадо Эвеланш» набрал шесть очков (4+2) в противостоянии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и заслужил новый контракт с обладателем Кубка Стэнли. Клуб пролонгировал соглашение с россиянином на восемь лет, Валерий за это время заработает 49 млн долларов.
Сколько Ничушкин наберет очков?
Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линии на результативность россиянина в новом сезоне. Коэффициент на то, что нападающий пробьет тотал больше 50.5 балла, — 1.85. Обратная ставка доступна с такой же котировкой.
В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Ничушкин оформил 52 голевых действия (25+27). Результативнее россиянина выступило всего семь игроков «Эвс», хотя Валерий играл не в первом звене — большую часть матчей нападающий откатал во второй пятерке, а к стартовому звену стал привлекаться только в конце сезона и в плей-офф.
Валерий играл стабильно на протяжении всей регулярки, но на финише все же действовал более эффективно. В апреле он выдал мощную серию из семи матчей подряд, в которых отметился результативными действиями. За этот отрезок россиянин забросил пять шайб и оформил столько же ассистов.
Сколько Ничушкин забьет?
В серии с «Молниями» Валерий забросил несколько важных шайб, хотя на ранних стадиях забивал редко и в основном в матчах, когда «Эвеланш» разгромно побеждали. Например, вонзил по голу в играх с «Нэшвиллом», где команда могла обойтись и без его попаданий (7:3 и 5:3). В шести матчах с «Тампой» россиянин оформил четыре заброшенные шайбы, в трех стадиях до этого — всего пять.
Игра Ничушкина в финале впечатлила боссов, и они предложили жирный контракт. По мнению аналитиков, котировка на тотал больше 23.5 гола в новом сезоне — 1.85. ТМ 23.5 идет за те же 1.85.
«Валера очень раскрылся в этом клубе. Его новый контракт — этому подтверждение. Валера — большой талант и вообще такая лошадь, которая не останавливается. Приятно видеть, что наши русские ребята принимают свои роли, добавляют и выигрывают кубки. Валера в порядке, и вообще ему — удачи», — пожелал защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.
В прошлой регулярке Ничушкин отметился 25 голами — больше отгрузили только пять игроков «Колорадо». При этом Валерий провел не максимальное количество игр: откатал в регулярном чемпионате 62 матча из 82 возможных.
Сколько Ничушкин отдаст голевых?
Аналитики ждут от россиянина больше ассистов, нежели голевых. Коэффициент на ТБ 27.5 ассиста — снова 1.85. ТМ 27.5 оценен также в 1.85.
В прошлой регулярке Валерий выдал 27 голевых и по этому показателю тоже оказался в топе «Колорадо». В составе команды нашлось всего семь более результативных распасовщиков. В плей-офф россиянин ассистировал не так часто — только шесть раз.
Ничушкин — достаточно универсальный нападающий, который может не только качественно завершать, но и сильно помогать в подыгрыше. В прошлом розыгрыше НХЛ Валерий нередко набивал баллы исключительно голевыми: в четырех матчах регулярки оформил дубли из ассистов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|1 : 3
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1