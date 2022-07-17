В клуб приехали новые топ-форварды из Нидерландов и Австрии.

Дортмундская «Боруссия» активно готовится к новому сезону бундеслиги и проведет четвертый товарищеский матч за 13 дней. Соперником «шмелей» станет «Валенсия». Встреча между немецким и испанским клубами состоится 18 июля на стадионе «Кэшпойнт Арена» в австрийском городе Альтах. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Боруссия Дортмунд» — «Валенсия» 18 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение вице-чемпиону Германии. На победу «Боруссии» можно поставить с коэффициентом 1.83, это примерно 54% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 3.70 (24%), на успех «Валенсии» — 3.80 (22%).

Если считаете, что испанцы не уступят, оформите ставку Х2 за 1.90.

Всем известно, как результативно играет «Боруссия», тем более в товарищеских матчах: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.69, на ТМ 2.5 — 2.10.

Отличный вариант — индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 1.5 гола за 1.81. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.93. У «Валенсии» этот рынок открыт за 2.60 и 1.45 соответственно.

Эксперты предполагают, что команды обменяются голами: вариант «обе забьют» оценен в 1.63, «обе забьют — нет» — в 2.20.

На победу «Боруссии» в любом тайме котировка 1.46, на успех «Валенсии» в одном из отрезков — 2.20.

Несмотря на кажущееся преимущество немцев, аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1 за 6.80.

«Боруссия Дортмунд» — «Валенсия»: прогноз и анализ товарищеского матча 18 июля 2022 года

Для «Боруссии» начинается новая эпоха. По окончании прошлого сезона клуб попрощался с Эрлингом Холанном: норвежец стал автором четверти голов клуба в предыдущем розыгрыше бундеслиги, но выбрал для продолжения карьеры «Манчестер Сити». С ним в атаке дортмундцы всегда могли рассчитывать на один-два гола, но теперь придется справляться без него.

Однако благодаря работе селекционной службы за «Дортмунд» спокойно. Клуб умеет искать нападающих с высоким потенциалом для роста, которых затем продает за большие деньги: так, на замену Левандовскому пришел Обамеянг, вместо Пьер-Эмерика — Пако Алькасер, потом был Холанн. После ухода Эрлинга «Боруссия» подсуетилась и приобрела сразу двух классных форвардов: Себастьяна Аллера из «Аякса» и Карима Адейеми из «Зальцбурга». Первый выиграл гонку бомбардиров эредивизи (забил 21 мяч) и оформил 11 мячей в ЛЧ, а второй стал сильнейшим форвардом австрийской бундеслиги (19 голов).

Парни пока не провели ни одного матча за «Боруссию», но наверняка дебютируют за клуб как раз в игре против «Валенсии». Хотя и без них дортмундцы выглядят очень мощно в атаке: в трех товарищеских встречах забили 10 мячей. Да, соперники были даже не уровня бундеслиги, но учитывая, что главный тренер Эдин Терзич использовал максимально смешанный состав с множеством молодых игроков, результат впечатляет.

Против «Валенсии» «Боруссия» выйдет уже в близком к оптимальному сочетании, поэтому от команды стоит ждать яркого футбола и высокой результативности. Например, на голы дортмундцев в обоих таймах можно поставить за 2.70.

Испанский клуб пока не провел ни одного товарищеского матча, а значит, точно не покажет свой лучший футбол. Хотя болельщики «летучих мышей» уже забыли, что это такое: прошлый сезон команда завершила только на девятом месте в ла лиге и в очередной раз осталась без еврокубков.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Валенсия»

«Боруссия» в целом как клуб сейчас намного сильнее «Валенсии». Некогда испанский гранд переживает непростые времена и даже у себя в чемпионате стал посредственным середняком. Ждать, что в матче с «Дортмундом» команда Дженнаро Гаттузо вдруг покажет лучший футбол в жизни, странно. А учитывая, что «Валенсия» в прошлом сезоне пропустила больше всех в топ-10 и на уровне с аутсайдерами (53 мяча), в предстоящей игре лучше взять вариант с большим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.