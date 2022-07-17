«Боруссия» — «Валенсия»: дортмундцы не заметят потерю Холанна
Дортмундская «Боруссия» активно готовится к новому сезону бундеслиги и проведет четвертый товарищеский матч за 13 дней. Соперником «шмелей» станет «Валенсия». Встреча между немецким и испанским клубами состоится 18 июля на стадионе «Кэшпойнт Арена» в австрийском городе Альтах. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Боруссия Дортмунд» — «Валенсия» 18 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение вице-чемпиону Германии. На победу «Боруссии» можно поставить с коэффициентом 1.83, это примерно 54% вероятности исхода. На ничью предложена котировка 3.70 (24%), на успех «Валенсии» — 3.80 (22%).
Если считаете, что испанцы не уступят, оформите ставку Х2 за 1.90.
Всем известно, как результативно играет «Боруссия», тем более в товарищеских матчах: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.69, на ТМ 2.5 — 2.10.
Отличный вариант — индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 1.5 гола за 1.81. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.93. У «Валенсии» этот рынок открыт за 2.60 и 1.45 соответственно.
Эксперты предполагают, что команды обменяются голами: вариант «обе забьют» оценен в 1.63, «обе забьют — нет» — в 2.20.
На победу «Боруссии» в любом тайме котировка 1.46, на успех «Валенсии» в одном из отрезков — 2.20.
Несмотря на кажущееся преимущество немцев, аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1 за 6.80.
«Боруссия Дортмунд» — «Валенсия»: прогноз и анализ товарищеского матча 18 июля 2022 года
Для «Боруссии» начинается новая эпоха. По окончании прошлого сезона клуб попрощался с Эрлингом Холанном: норвежец стал автором четверти голов клуба в предыдущем розыгрыше бундеслиги, но выбрал для продолжения карьеры «Манчестер Сити». С ним в атаке дортмундцы всегда могли рассчитывать на один-два гола, но теперь придется справляться без него.
Однако благодаря работе селекционной службы за «Дортмунд» спокойно. Клуб умеет искать нападающих с высоким потенциалом для роста, которых затем продает за большие деньги: так, на замену Левандовскому пришел Обамеянг, вместо Пьер-Эмерика — Пако Алькасер, потом был Холанн. После ухода Эрлинга «Боруссия» подсуетилась и приобрела сразу двух классных форвардов: Себастьяна Аллера из «Аякса» и Карима Адейеми из «Зальцбурга». Первый выиграл гонку бомбардиров эредивизи (забил 21 мяч) и оформил 11 мячей в ЛЧ, а второй стал сильнейшим форвардом австрийской бундеслиги (19 голов).
Парни пока не провели ни одного матча за «Боруссию», но наверняка дебютируют за клуб как раз в игре против «Валенсии». Хотя и без них дортмундцы выглядят очень мощно в атаке: в трех товарищеских встречах забили 10 мячей. Да, соперники были даже не уровня бундеслиги, но учитывая, что главный тренер Эдин Терзич использовал максимально смешанный состав с множеством молодых игроков, результат впечатляет.
Против «Валенсии» «Боруссия» выйдет уже в близком к оптимальному сочетании, поэтому от команды стоит ждать яркого футбола и высокой результативности. Например, на голы дортмундцев в обоих таймах можно поставить за 2.70.
Испанский клуб пока не провел ни одного товарищеского матча, а значит, точно не покажет свой лучший футбол. Хотя болельщики «летучих мышей» уже забыли, что это такое: прошлый сезон команда завершила только на девятом месте в ла лиге и в очередной раз осталась без еврокубков.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Валенсия»
«Боруссия» в целом как клуб сейчас намного сильнее «Валенсии». Некогда испанский гранд переживает непростые времена и даже у себя в чемпионате стал посредственным середняком. Ждать, что в матче с «Дортмундом» команда Дженнаро Гаттузо вдруг покажет лучший футбол в жизни, странно. А учитывая, что «Валенсия» в прошлом сезоне пропустила больше всех в топ-10 и на уровне с аутсайдерами (53 мяча), в предстоящей игре лучше взять вариант с большим количеством голов.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1