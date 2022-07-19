«Маккаби» Хайфа — «Олимпиакос»: Сиссе и Вальбуэна принесут грекам победу в первом матче ЛЧ
20 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы примет греческий «Олимпиакос». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Самми Офер». В России игра транслироваться не будет. Обслужит встречу Саша Штегеманн из Германии.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос» 20 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят явного фаворита. Успех «Маккаби» идет за 2.80, это примерно 35% вероятности, на «Олимпиакос» можно поставить за 2.65 (37%). Ничью предлагается взять с котировкой 3.30 (28%).
Считаете, что хозяева не проиграют? Можете оформить этот вариант за 1.52.
В матче нет очевидного фаворита, поэтому есть смысл подстраховаться форой — например, Ф1(0) за 1.98 или Ф2(0) за 1.88.
Команды нерегулярно играют «верх»: всего в четырех из десяти прошедших матчей это делал «Маккаби» и в пяти из десяти — «Олимпиакос». Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69.
Если вы уверены в исходе всего противостояния, можете поставить на победителя прямо перед первой игрой. Проход израильтян в следующий раунд идет за 2.70, их соперников из Греции — за 1.50.
«Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 июля 2022 года
«Маккаби» не позавидуешь — последние четыре игры для них закончились поражениями. При этом серия началась еще в мае, с финала Кубка Израиля. В том матче победил «Хапоэль». А 16 июля, уже в Суперкубке, «Маккаби» вновь уступил тому же сопернику. Примечательно, что в обеих встречах исход решился в серии пенальти, и оба раза клубу из Хайфы не везло.
Вероятно, не повезет и сейчас. Летняя пауза завершилась, но «Маккаби» никак не продемонстрирует рост формы — не забил в двух товарищеских матчах и проиграл обе встречи. Настроение у израильтян наверняка так себе, да и форма не впечатляет.
Впрочем, «Олимпиакосу» тоже похвастать нечем. Подготовка у них дикая — в межсезонье греки сыграли целый мини-сезон, аж восемь игр. Соперники были разного калибра — от «Зальцбурга» до «Рида». И победил «Олимпиакос» всего дважды, а больше одного мяча забил вообще единожды. Считаете, что тренд перенесется на Лигу чемпионов? Возьмите ИТМ2 (1.5) за 1.48.
Прогноз и ставка на матч «Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»
Хотя обе команды далеки от лучшей формы, греки все равно выглядят предпочтительнее. «Олимпиакос» почти всегда играет на групповом этапе Лиги чемпионов и знает, как пройти предварительные раунды. Плюс у чемпиона Греции в составе есть футболисты с большим международным опытом и способные решить судьбу матча в одиночку: например, Паписс Сиссе или Матье Вальбуэна. В межсезонье команда укрепила центр обороны экс-игроком «Атлетико» Шиме Врсалько. Разница в классе игроков скажется на поле.
Рекомендуемая ставка: победа «Олимпиакоса» за 2.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1