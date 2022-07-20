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Кертис Блэйдс — Том Аспиналл: англичанин опять справится за минуту?

Прогноз и ставка на бой UFC Блэйдс — Аспиналл 23 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Кертис Блэйдс и Крис Докос.
Фото Официальная группа UFC VK.
Кажется, скоро у Нганну появится серьезный соперник.

23 июля состоится UFC Fight Night 208. Турнир пройдет в Лондоне на «О2 Арене». В главном бою вечера встретятся представители тяжелого веса — Кертис Блэйдс и Том Аспиналл. Бойцы занимают четвертое и шестое места в рейтинге своего дивизиона соответственно.

Где смотреть бой в прямом эфире?

В прямом эфире весь турнир покажут на сайте matchtv.ru и на платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Старт трансляции — в 19.00 по московскому времени.

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Кертис Блэйдс

Бритва — прожженный боец, практически ветеран промоушена, который с 2016 года штурмует чемпионский пояс. Впрочем, чего-то Блэйдсу постоянно не хватает: Фрэнсису Нганну американец проиграл дважды, еще раз — Деррику Льюису. Титул был максимально близко, но так и не попал к нему в руки.

У Кертиса в карьере десять побед нокаутом и техническим нокаутом, пять — решением и всего одна — сабмишеном. Парень любит и умеет рубиться, но он уже проигрывал более сильным соперникам. Поэтому фаворитом предстоящего боя не является — поставить на его успех можно за 2.14, это примерно 42% вероятности.

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Том Аспиналл

Англичанин все еще балансирует на грани звания проспекта, но успех в бою с Кертисом Блэйдсом все изменит. Ноль поражений в UFC, пять побед подряд — и это всего за два года. Неудивительно, что Аспиналл взлетел на шестую строчку тяжеловесного рейтинга. Мало сомнений, что в случае победы над американцем следующий бой Тома станет титульным.

Том — отличный боец, который до UFC, бывало, справлялся с оппонентами и за девять, и за 15 секунд. В один момент у него была серия, где он в среднем тратил около минуты на бой. Кстати, две стартовые дуэли в UFC он тоже провел быстро — 45 секунд и полторы минуты. Неудивительно, что он фаворит против Блэйдса: поставить на Аспиналла можно с котировкой 1.75, это примерно 57% вероятности.

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Возможна ли ничья?

Коэффициент на ничью — 70.0, или 1%. Это очевидно, так как раньше такие результаты у бойцов не фиксировались.

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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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Зенит – Кр. Советов
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 1 0 0
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 1 0 0
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