Кажется, скоро у Нганну появится серьезный соперник.

23 июля состоится UFC Fight Night 208. Турнир пройдет в Лондоне на «О2 Арене». В главном бою вечера встретятся представители тяжелого веса — Кертис Блэйдс и Том Аспиналл. Бойцы занимают четвертое и шестое места в рейтинге своего дивизиона соответственно.

Где смотреть бой в прямом эфире?

В прямом эфире весь турнир покажут на сайте matchtv.ru и на платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Старт трансляции — в 19.00 по московскому времени.

Кертис Блэйдс

Бритва — прожженный боец, практически ветеран промоушена, который с 2016 года штурмует чемпионский пояс. Впрочем, чего-то Блэйдсу постоянно не хватает: Фрэнсису Нганну американец проиграл дважды, еще раз — Деррику Льюису. Титул был максимально близко, но так и не попал к нему в руки.

У Кертиса в карьере десять побед нокаутом и техническим нокаутом, пять — решением и всего одна — сабмишеном. Парень любит и умеет рубиться, но он уже проигрывал более сильным соперникам. Поэтому фаворитом предстоящего боя не является — поставить на его успех можно за 2.14, это примерно 42% вероятности.

Том Аспиналл

Англичанин все еще балансирует на грани звания проспекта, но успех в бою с Кертисом Блэйдсом все изменит. Ноль поражений в UFC, пять побед подряд — и это всего за два года. Неудивительно, что Аспиналл взлетел на шестую строчку тяжеловесного рейтинга. Мало сомнений, что в случае победы над американцем следующий бой Тома станет титульным.

Том — отличный боец, который до UFC, бывало, справлялся с оппонентами и за девять, и за 15 секунд. В один момент у него была серия, где он в среднем тратил около минуты на бой. Кстати, две стартовые дуэли в UFC он тоже провел быстро — 45 секунд и полторы минуты. Неудивительно, что он фаворит против Блэйдса: поставить на Аспиналла можно с котировкой 1.75, это примерно 57% вероятности.

Возможна ли ничья?

Коэффициент на ничью — 70.0, или 1%. Это очевидно, так как раньше такие результаты у бойцов не фиксировались.