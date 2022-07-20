Кертис Блэйдс — Том Аспиналл: англичанин опять справится за минуту?
23 июля состоится UFC Fight Night 208. Турнир пройдет в Лондоне на «О2 Арене». В главном бою вечера встретятся представители тяжелого веса — Кертис Блэйдс и Том Аспиналл. Бойцы занимают четвертое и шестое места в рейтинге своего дивизиона соответственно.
Где смотреть бой в прямом эфире?
В прямом эфире весь турнир покажут на сайте matchtv.ru и на платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Старт трансляции — в 19.00 по московскому времени.
Кертис Блэйдс
Бритва — прожженный боец, практически ветеран промоушена, который с 2016 года штурмует чемпионский пояс. Впрочем, чего-то Блэйдсу постоянно не хватает: Фрэнсису Нганну американец проиграл дважды, еще раз — Деррику Льюису. Титул был максимально близко, но так и не попал к нему в руки.
У Кертиса в карьере десять побед нокаутом и техническим нокаутом, пять — решением и всего одна — сабмишеном. Парень любит и умеет рубиться, но он уже проигрывал более сильным соперникам. Поэтому фаворитом предстоящего боя не является — поставить на его успех можно за 2.14, это примерно 42% вероятности.
Том Аспиналл
Англичанин все еще балансирует на грани звания проспекта, но успех в бою с Кертисом Блэйдсом все изменит. Ноль поражений в UFC, пять побед подряд — и это всего за два года. Неудивительно, что Аспиналл взлетел на шестую строчку тяжеловесного рейтинга. Мало сомнений, что в случае победы над американцем следующий бой Тома станет титульным.
Том — отличный боец, который до UFC, бывало, справлялся с оппонентами и за девять, и за 15 секунд. В один момент у него была серия, где он в среднем тратил около минуты на бой. Кстати, две стартовые дуэли в UFC он тоже провел быстро — 45 секунд и полторы минуты. Неудивительно, что он фаворит против Блэйдса: поставить на Аспиналла можно с котировкой 1.75, это примерно 57% вероятности.
Возможна ли ничья?
Коэффициент на ничью — 70.0, или 1%. Это очевидно, так как раньше такие результаты у бойцов не фиксировались.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1